Carmat : accord de prêt avec la BEI

Carmat et la Banque Européenne d'Investissement (BEI), annoncent la signature d'un accord de prêt de 30 millions d'euros, soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), le pilier central du Plan d'Investissement pour l'Europe.



Ce type de financement non-dilutif, accordé par la BEI avec la garantie européenne dans le cadre du plan Juncker, a pour objectif de soutenir des projets de recherche et d'innovation développés par des sociétés à fort potentiel de croissance.



Le projet Carmat répond à ces critères dans la mesure où, en cas de succès clinique, sa bioprothèse pourrait devenir une alternative crédible à la transplantation cardiaque pour plusieurs dizaines de milliers de patients confrontés à un manque notoire de greffons.



