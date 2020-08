Carmat : article du Journal of Heart and Lung Transplantation

06/08/2020 | 18:00

Carmat annonce la publication, avant la parution dans l'édition papier, de l'expérience du pont vers la transplantation réalisée au cours de l'étude PIVOT dans le Journal of Heart and Lung Transplantation, la revue à comité de lecture la plus reconnue dans le domaine de la transplantation.



' L'article intitulé 'Initial bridge-to-transplant experience with a bioprosthetic autoregulated artificial heart' a analysé les données de sept patients éligibles à la transplantation recrutés dans l'étude PIVOT par les équipes chirurgicales de Prague (République tchèque) et de Nur-Sultan (Kazakhstan) ' précise la direction.



Pour rappel, l'objectif primaire de l'étude PIVOT correspond à 6 mois de survie avec la bioprothèse ou à une transplantation cardiaque réussie dans les 6 mois suivant l'implantation du dispositif.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.