Carmat : confirme l'accord définitif de la HAS

06/04/2020 | 18:15

Carmat annonce que la Haute Autorité de Santé (HAS) a donné son accord définitif pour initier une étude clinique du dispositif Carmat dans le cadre du programme Forfait Innovation.



' Par cet avis définitif, la HAS confirme son opinion favorable quant à la prise en charge dérogatoire du coeur artificiel total Carmat dans le cadre de l'étude EFICAS, une étude prospective multicentrique non randomisée qui sera menée en France ' indique la direction.



Carmat a d'ores et déjà obtenu l'autorisation de mener une telle étude de la part de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et du Comité de Protection des Personnes (CPP) Île-de-France X.



