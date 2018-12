Carmat : en hausse, un analyste passe à l'achat

04/12/2018 | 17:31

Le titre progresse de près de 1,5% à la Bourse de Paris. Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les petites et moyennes valeurs de la cote parisienne, est passé à l'achat sur l'action, alors qu'il préconisait auparavant de 'conserver' ce titre qui a perdu environ 20% de sa valeur en trois mois. L'objectif de cours maintenu à 25,3 euros augure d'un potentiel de hausse proche de 20% également.



La note de recherche attaque sur l'annonce de la nomination de Jean-Pierre Garnier à la place de Jean-Claude Cadudal à la présidence du conseil d'administration. Portzamparc évoque le profil de 'scientifique et (de) chef d'entreprise' de M. Garnier, 'qui 'a notamment assuré la présidence de GlaxoSmithKline après avoir réalisé la fusion de deux grands groupes pharmaceutiques (Smithkline Beecham et GlaxoWellcome)'. Il a aussi présidé le conseil d'administration de la biotech suisse Actelion jusqu'à son rachat par Johnson & Johnson, en 2017.



Tout en soulignant que la medtech qui développe un coeur artificiel pourra profiter de l'expérience de M. Garnier, Portzamparc reconnaît que 'ce changement à la tête de la société ne devrait toutefois pas avoir beaucoup d'impact sur le déroulement des activités'



Cela étant, et 'suite à la baisse du cours et alors que le recrutement des patients devrait être finalisé dans les prochaines semaines', les spécialistes passent à l'achat sur le titre Carmat.



