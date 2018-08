Carmat : gagne +9% après l'annonce d'un succès clinique

02/08/2018 | 17:16

Le titre s'envole de plus de 9% après l'annonce d'un succès clinique pour son coeur artificiel. Portzamparc confirme son conseil sur l'action. L'objectif de cours reste fixé à 24,8 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 10%.



Schématiquement, un patient à qui la bioprothèse de Carmat avait été implantée au Kazakhstan a survécu pendant huit mois, le temps de se remettre pour être en condition de recevoir une greffe de coeur. Pendant ce laps de temps, son état de santé a connu 'une très nette amélioration', souligne une note, alors que l'objectif clinique était de six mois de survie.



Bref, conclut Portzamparc, ce résultat 'confirme la stratégie de la société sur l'inclusion de patients à la fois éligibles et non éligibles à une transplantation cardiaque. Le prochain catalyseur attendu sur le titre est le point d'avancement sur le recrutement de l'étude PIVOT (prévu à 20 patients d'ici la fin de l'année, contre 10 patients recrutés au 11 juillet)', terminent les spécialistes.





