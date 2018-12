Carmat : nomme une directrice administrative et financière

13/12/2018 | 13:50

Carmat, concepteur et développeur du projet de coeur artificiel, annonce la nomination de Pascale d'Arbonneau en qualité de directrice administrative et financière, marquant l'achèvement de la structuration de son comité de direction.



Pascale d'Arbonneau est membre de l'Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG). Avant de rejoindre Carmat, elle était directrice exécutive au sein du family office Econocom International BV (EIBV).



'Son expertise unique dans le financement et le contrôle de gestion au sein de grands groupes de santé mondiaux sera essentielle pour sécuriser la montée en puissance de notre projet', explique le directeur général Stéphane Piat.



