Carmat : obtient une approbation complète de la FDA

05/02/2020 | 18:28

Carmat annonce que la Food and Drug Administration (FDA) a entièrement approuvé la demande IDE (Investigational Device Exemption - exemption des dispositifs expérimentaux) de la société pour lancer une étude clinique de faisabilité (EFS - Early Feasibility Study) avec son coeur artificiel total.



' Le protocole de l'EFS a été modifié et portera sur 10 sujets éligibles à la transplantation, au sein d'un réseau de 7 centres cliniques américains de renom ' indique le groupe.



' Cette approbation complète de la FDA permet à la société d'accélérer les discussions avec d'autres IRB et des sociétés de recherche sous contrat pour les 7 centres ' rajoute la société.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.