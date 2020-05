Carmat : première implantation au Danemark

25/05/2020 | 10:12

Carmat annonce la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique au Danemark, réalisée par l'équipe du Dr Peter Skov Olsen, chirurgien cardio-thoracique au Centre de Cardiologie du Rigshospitalet à Copenhague.



Il s'agit du troisième centre médical international contribuant à l'étude Pivot, avec l'Institut de médecine clinique et expérimentale à Prague, en République tchèque, et le Centre national de recherche en chirurgie cardiaque à Nur-Sultan, au Kazakhstan.



'Sous réserve de la montée en puissance progressive des recrutements dans nos trois centres d'étude actifs, nous estimons qu'il faudra 4 à 5 mois pour terminer le recrutement et atteindre le total de 20 patients', estime Stéphane Piat, directeur général de Carmat.



