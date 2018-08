Carmat : prend 10%, succès clinique au Kazakhstan

02/08/2018 | 09:17

L'action Carmat décollait de plus de 10% ce matin à la Bourse de Paris après que la 'medtech' a confirmé, hier soir, 'le succès de la première transplantation cardiaque d'un patient précédemment implanté avec son coeur artificiel total'.



Depuis le National Research Center for Cardiac Surgery d'Astana, au Kazakhstan, un patient à qui la bioprothèse Carmat a été implantée en octobre 2017 a vu, pendant huit mois, son état de santé s'améliorer 'considérablement'. Ce qui lui a permis de se remettre et de devenir éligible à une transplantation cardiaque intervenue en juin.



'L'objectif primaire de l'étude PIVOT a été largement atteint pour ce patient, étant donné que le protocole de l'étude stipule une survie à 180 jours (soit six mois) après l'implantation ou une transplantation cardiaque réussie, en remplacement du dispositif, dans ce délai de 180 jours', indique Carmat.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.