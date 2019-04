Carmat : recule après le décalage de son calendrier clinique

10/04/2019 | 09:48

L'action Carmat, 'medtech' connue pour son coeur artificiel, reculait de l'ordre de 5% ce matin à la Bourse de Paris après le décalage de la reprise de son étude clinique PIVOT.



Camat avait précédemment suspendu cette étude pour 'renforcer certains processus de production', et envisageait de la reprendre 'à plein régime' en avril, en vue de réaliser des implantations de prothèse sur la deuxième cohorte 'dès le mois de mai'.



Or après avoir reçu de 'nouvelles données' et afin d'éviter des risques de dysfonctionnements, est-il annoncé ce matin, Carmat a décidé de mener des études complémentaires qui décalent le processus d'un délai 'qui ne peut pas être déterminé avec suffisamment de précision à ce stade'. Un nouveau calendrier sera communiqué à l'issue de ces analyses.







