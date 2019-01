Carmat : résultats intermédiaires positifs pour l'étude PIVOT

15/01/2019 | 10:56

Carmat, concepteur et développeur d'un projet de coeur artificiel total, communique aujourd'hui un point d'étape concernant son étude PIVOT.



'L'analyse intermédiaire a porté sur les 10 patients de la 1ère cohorte de l'étude PIVOT (...). 70% des patients de cette 1ère cohorte ont atteint l'objectif primaire de l'étude correspondant à 6 mois de survie avec la prothèse ou à une transplantation cardiaque réussie dans les 6 mois suivant l'implantation du dispositif', relève Carmat.



'Les données recueillies auprès des patients ayant atteint l'objectif primaire de l'étude reconfirment la biocompatibilité de la prothèse Carmat, déjà prouvée lors de l'étude de faisabilité, et notamment son bon profil de sécurité, jamais atteint par d'autres technologies, avec l'absence d'accident vasculaire cérébral, de saignement gastro-intestinal et d'infection liée au câble percutané. De plus, ces patients ne nécessitaient qu'un traitement anticoagulant léger. Le dispositif a par ailleurs prouvé sa capacité à répondre au changement de l'effort du patient.'



Par ailleurs, Carmat a fait un point sur son niveau de trésorerie au 31 décembre 2018. Ainsi, l'entreprise disposait d'une trésorerie et d'instruments de trésorerie mobilisables de 25,2 ME à cette date, contre 44,0 ME au 30 juin.





