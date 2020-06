CARMILA : plan de succession du président-directeur général

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmila a indiqué que lors du Conseil d'administration qui s'est réuni le 15 juin 2020, Monsieur Alexandre de Palmas, président-directeur général de la société, a informé ses membres de sa décision d'accepter les fonctions de directeur exécutif de Carrefour Espagne à compter du 1er juillet 2020. Aussi, Ces nouvelles fonctions apparaissant dès lors comme non-compatibles dans la durée avec celles de PDG de Carmila. Le Conseil d'administration a, en conséquence, chargé son Comité des Nominations et des Rémunérations de formuler des recommandations sur la gouvernance de la société.Et, en tenant compte de ces recommandations, de lancer un processus de sélection en vue de la succession de M. Alexandre de Palmas.Carmila précise que Monsieur Alexandre de Palmas conserve ses fonctions de président-directeur général et d'administrateur de la société jusqu'au terme de ce processus.Il continuera également à assurer le management de la Société aux côtés de M. Géry Robert-Ambroix et M. Sébastien Vanhoove, Directeurs Généraux Délégués.