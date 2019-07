Carmila : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil d'Administration de Carmila, qui s'est réuni le 26 juin 2019, a acté la démission de Jacques Ehrmann en qualité de membre et Président du Conseil et Directeur Général de la société en date d'effet du 30 juin 2019. Il a coopté Alexandre de Palmas en qualité d'administrateur à compter du 1er juillet 2019 pour la durée du mandat de Jacques Ehrmann, soit jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.Le Conseil d'Administration a nommé Alexandre de Palmas en qualité de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Carmila à compter du 1er juillet 2019.Dans le cadre de son départ, Jacques Ehrmann ne percevra aucune rémunération spécifique.