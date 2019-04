Carmila : Information financière au 31 mars 2019

Communiqué de presse

Activité opérationnelle du 1er trimestre 2019

Calendrier tenu pour les projets de développement en cours de travaux

Les travaux de restructuration permettant d'accueillir Primark sur le site de Cité Europe à Calais au 4ème trimestre 2019 ont été lancés. L'installation de Primark renforce la dynamique de transformation de ce centre initiée après son acquisition en 2014 et vient compléter cette destination shopping, leader à l'échelle régionale. Une Cité gourmande repensée et enrichie de nouvelles enseignes viendra en 2020 renforcer la fréquentation et le dispositif commercial.

Les travaux de l'extension de Rennes-Cesson battent leur plein pour une livraison prévue en novembre 2019. L'extension de ce site, favorablement situé en entrée d'agglomération, ajoutera 32 lots à un centre commercial qui en comptera 67 post opération. Près de 80% des surfaces sont d'ores et déjà commercialisées.

Les travaux d'extension du centre commercial de Nice Lingostière se poursuivent avec la livraison récente d'une partie du parking silo qui permettra de lancer les travaux d'extension sur le parking existant. A la livraison du projet, ce centre commercial regroupera une centaine d'enseignes pour une surface totale de 20 000 m². 83% des surfaces sont commercialisées à date. Ce développement vise

à faire du centre historique de Nice Lingostière un pôle majeur de la capitale économique de la Côte d'Azur. Ouverture prévue : 2ème semestre 2020.

Au cours du premier trimestre 2019, un projet de restructuration du centre commercial de Bourg-en- Bresse a été lancé. En octobre prochain, le site accueillera Go Sport et Jouet Club et sera entièrement thématisé aux couleurs du concept un Air de Famille. En phase avec la stratégie et l'expertise de Carmila, ce projet vient renforcer l'attractivité de ce centre de proximité bien enraciné dans une zone de taille moyenne.

La montée en puissance du dispositif de marketing digital local se poursuit et le déploiement local s'intensifie

Le nombre d'opérations de marketing local réalisées sur l'ensemble des centres s'intensifie et l'objectif 2019 de 450 opérations mises en œuvre par mois a été atteint sur ce premier trimestre 2019, démontrant la capacité des équipes de Carmila, tant centrales que locales, à déployer de manière rapide et efficace des outils digitaux simples et puissants pour renforcer l'activité des commerçants.

Le nombre de points de contacts dans les bases de données locales passe le cap des 2 millions à 2,25 millions (+15% sur 3 mois) permettant de donner accès localement aux commerçants à une information qualifiée de plus en plus riche sur la clientèle de chaque centre. Le partenariat mis en place avec Google apporte une information locale complémentaire à ces bases de données pour décupler la puissance des outils et leur capacité à toucher une cible locale de plus en plus pertinente.

La stratégie de brand content par des clientes ambassadrices dans les centres s'intensifie. Après 5 centres test en 2018, c'est déjà 11 micro-influenceuses locales en France & en Italie qui produisent un contenu de grande qualité valorisant l'actualité des centres et des commerçants auprès de leur communauté.

Des retailers nationaux ont repris leurs posts et stories afin de mettre en avant leur point de vente dans nos centres commerciaux. Grâce à elles, une forte accélération de la viralité et de la qualité des contenus partagés a été constatée au cours ce trimestre.

Ces clientes, instagrammeuses locales, font désormais partie intégrante des leviers de communication drive-to-store mis en place pour les commerçants. Le contenu qu'elles produisent nourrit considérablement notre stratégie de marketing local BtoBtoC.

