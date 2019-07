Carmila : Nominations et rémunération des dirigeants

Dans le cadre de son départ, Monsieur Jacques Ehrmann ne percevra aucune rémunération spécifique. Le Conseil d'Administration a décidé que la rémunération annuelle fixe versée à Monsieur Jacques Ehrmann sera proratisée jusqu'à la date effective de son départ de la société, soit le 30 juin 2019. Il ne percevra aucune rémunération variable au titre de l'année 2019 pour ses fonctions exercées chez Carmila. Il conservera ses droits sur les 22 804 Actions de Préférence (« Actions B ») reçues le 16 mai 2019, conformément aux stipulations du règlement du plan d'Action de Préférence 2018 attribué par le Conseil du 16 mai 2018 le même jour. Il perdra ses droits aux autres plans d'actions gratuites ou de préférence attribuées dans le cadre de ses fonctions et non acquises ou non converties en actions ordinaires.

Les rémunérations de Messieurs Géry Robert-Ambroix et Sébastien Vanhoove restent inchangées et sont présentées à la partie 6 du Document de Référence 2018 de la Société qui peut être consulté sur www.Carmila.com.

Monsieur Alexandre de Palmas ne bénéficiera pas d'indemnité de départ, d'indemnité de non- concurrence et de régime de retraite supplémentaire au titre de son mandat social.

Rémunération variable annuelle : une rémunération variable soumise à conditions de performance et de présence sera attribuée à Monsieur Alexandre de Palmas. En cas de réalisation des conditions de performance cibles, elle représentera 80% de la rémunération fixe versée et pourra aller jusqu'à 120% de la rémunération fixe versée en cas de surperformance.

Rémunération fixe : la rémunération fixe annuelle de Monsieur Alexandre de Palmas sera prise en charge pour moitié par Carmila (même quote part que celle prise en charge pour Jacques Ehrmann précédemment), soit un montant brut annuel à charge de 250 000 euros auquel s'ajouteront les taxes et charges afférentes.

a acté la démission de Monsieur Jacques Ehrmann en qualité de membre et Président du Conseil et Directeur Général de la Société Carmila en date d'effet du 30 juin 2019 ;

