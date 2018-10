Carmila : Près de 500 participants au Carmiday, la journée d'échanges et d'innovation dédiée aux enseignes

Près de 500 enseignes et commerçants ont participé au Carmiday, la journée portes-ouvertes d'échange et d'innovation organisé par les équipes Carrefour Property et Carmila.

Au programme de cette 4ème édition : découverte des opportunités d'implantations et du pipeline de projets, « Les Rendez-vous du Smart Shopping » avec une table ronde sur le thème « Drive-to-store et performance locale » en présence de Cyril Grira, directeur Retail & Omnichannnel de Google, et rencontres avec les équipes.