Carmila : Présentation des résultats annuels 2019

Le résultat récurrent est égal au Résultat net EPRA hors certains éléments non récurrents on non cash (retraitement des impacts IFRS 9 liés à l'ajustement au taux d'intérêt d'origine et au report d'échéance, retraitement des frais d'émission d'emprunt amortis linéairement) et après réintégration des frais d'émission payés dans l'année. … tout comme le résultat récurrent par action 2019 de Carmila Résultat récurrent** par action 1,63€/action +6,6% Au dessus de l'objectif pour l'année 2019 d'une croissance entre +5,0% et +6,5% R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Une année présentant des indicateurs macro-économiquesbien orientés dans les pays où Carmila opère … 15,3% 14,2% 9,1% 10,6% 10,0% 8,5% Des taux de chômage en baisse* sur tous nos pays France Espagne Italie 2,0% Des PIB en croissance 1,3% 0,2% France Espagne Italie Et des indices 1,4% 1,2% de consommation 0,5% en hausse France Espagne Italie Sources : Perspectives Economiques OCDE n°106 - Novembre 2019 / Banco de España / Federdistubuzione (*) Comparaison des taux de chômage nationaux 2018 et 2019(e) (**) Variation du CA des commerçants à périmètre constant …et des troubles sociaux en France ayant un impact limité sur l'activité de nos commerçants Var. du CA des commerçants** Carmila en France / décembre 2019 (déc. 19 vs déc. 18) -0,4% Rappel +2,1% /12 mois R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Une année toutefois marquée par de nombreux challenges opérationnels… Exemple en France Une situation contrastée selon les secteurs d'activités (Évolution des CA des commerçants** - 2019 vs 2018) *** Services +5,1% +0,5% Beauté-Santé +3,1% +3,7% Alimentation restauration +3,3% +0,9% Equipement du ménage +3,5% -5,9% Equipement de la personne +0,8% -1,7% Culture-cadeaux-loisirs +1,0% -1,5% Hors renouvellements, baux sur projets de promotion, speciality leasing et boutiques éphémères (**) Variation du CA des commerçants à périmètre constant (***) Indice CNCC Variation du CA des commerçants à périmètre constant 12 mois glissants à fin décembre 2019 La forte dynamique commerciale des équipes de Carmila permet d'enregistrer des résultats remarquables Nombre de baux Nombre de congés commercialisés d'enseignes reçus dans l'année* dans l'année 436 2019 228 416 2018 230 358 2017 163 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 où les commerçants agiles affichent de belles performances Dans des secteurs concurrencés et qui doivent faire face des tendances de consommation changeantes, les marques les plus agiles sont en croissance (Évolution des CA des commerçants dans le portefeuille Carmila* - 2019 vs 2018) H&M +5% France +6% Espagne Mango +14% France +12% Espagne Zara +4% France Kiabi +6% France Pandora +15% Cléor +8% Des acteurs locaux pertinents, différenciants et performants Des partenaires en pleine expansion 6 (*) Variation du CA des commerçants à périmètre constant R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 La croissance de Carmila depuis sa création est le fruit d'un positionnement et d'un business model efficace Un portefeuille ancré dans son territoire au cœur des attentes des clients Un portefeuille varié offrant une visibilité et une pérennité de l'activité forte Une équipe expérimentée et spécialisée, entrepreneuriale et innovante Un partenariat avec Carrefour stratégique et créateur de valeur Des implantations urbaines clés facilement accessibles Un leadership local historique Des équipes expertes l'ADN commerçant 7 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Le centre commercial Carmila, ancré dans son territoire, est au cœur des attentes de ses clients Qu'est-ce qui différencie Carmila d'une autre foncière ? Les enseignes répondent* son maillage territorial 6 sa capacité d'écoute, d'empathie, de proximité enseignes sur 10 Pour nos enseignes et nos commerçants, le centre commercial de demain sera …* Multi-fonctionnel Accessible, pratique et utile 8 (*) Enquête réalisée en décembre 2019 auprès des enseignes et des commerçants Carmila en France et en Espagne R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Un portefeuille varié offrant une visibilité et une pérennité de l'activité fortes Une large diversité géographique 215 sites - 3 pays 72%* France 129 sites 5%* Italie 8 sites 23%* Espagne 78 sites (*) en % de la valeur d'expertise droits inclus au 31/12/19 (**) en % des loyers annualisés au 31/12/19 Des centres de proximité, historiquement enracinés dans leur territoires 81% 88% sites leaders ou co-leaders Un portefeuille varié et équilibré Top 15 locataires** 18,8% des loyers bruts Répartition du portefeuille de baux par secteur d'activité** 8% Services 18% 34% Equipement Beauté, Santé 57% de la personne 13% d'activités 8% Alimentation de services et de & Restauration Equipement Restauration de la maison 18% Culture, cadeaux, loisirs R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Une équipe expérimentée et spécialisée, entrepreneuriale et innovante Des équipes commerciales en région spécialisées sur nos sites de proximité Le specialty leasing et les boutiques éphémères, parties intégrantes de notre stratégie d'offre Un marketing digital local dédié à la performance des enseignes Carmila Retail Development : des partenariats pour booster l'offre et la croissance future Des intrapreneurs pour valoriser un portefeuille de 215 sites et tirer parti de notre proximité avec Carrefour L'innovation digitale partagée avec les enseignes 10 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Un partenariat avec Carrefour stratégique et créateur de valeur Un actionnaire clé Copropriétaire et co-exploitant sur tous nos sites Un partenaire pour nos développements : pipeline et mixité L'histoire de Carrefour au cœur du positionnement de Carmila Des centres connectés à leur territoire, lieux de commerce depuis plus 50 ans Faciles d'accès / insérés dans le tissu urbain Une dynamique commerciale en constante évolution pour répondre aux besoins et aux envies des clients Adossés à la locomotive alimentaire Carrefour 11 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Un core business solide 12 Les performances de l'année démontrent la solidité du cœur de métier de Carmila Le CA des commerçants La commercialisation affiche une belle hausse* est active… Évolution du CA des commerçants* Nombre de baux signés** sur l'année 2019 vs 2018 sur l'exercice 2019 2,1% 2,0% Nombre de baux 1,7% du portefeuille …et le taux d'occupation élevé Taux d'occupation financier*** 96,0% 96,4% 96,2% 96,3% 826 au 1er janvier 2019 France Espagne Italie (*) Variation du CA des commerçants à périmètre constant. (**) Hors extensions et conventions signées en specialty leasing et boutiques éphémères. 13 (***) Taux d'occupation financier, hors vacance stratégique. Vs 768 6 279 en 2018 Déc. 2016 Déc. 2017 Déc. 2018 Déc. 2019 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Un portefeuille diversifié de centres leaders, solidement implantés dans leur zone de chalandise 15 Centres Régionaux** 80 à 150 boutiques 75 Grands centres commerciaux** 40 à 79 boutiques 81% en valeur de Centres Régionaux et Grands Centres Commerciaux** 88% 125 Centres locaux de Proximité** sont des sites leaders ou co-leaders* (*) Leaders : Centre commercial leader dans sa zone en nombre d'unités commerciales (Codata) ou centre commercial de plus de 80 unités commerciales en France et 60 en Espagne et en Italie. Co-leader : centre commercial non leader attenant à un hypermarché leader dans sa zone commerciale en terme de CA (Nielsen) ou réalisant un CA supérieur à 100M€ en France et 60M€ en Espagne et en Italie. % en valeur d'expertise, droits inclus, au 31/12/19 14 (**) Classification CNCC - % en valeur d'expertise, droits inclus, au 31/12/19 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 La proximité, fil rouge de notre portefeuille quelle que soit la taille du centre Centre Régional Grand Centre Centre Local de Proximité Thionville Rennes Grenoble • Un centre créé en 1971 par • Un centre moyen ayant bénéficié des commerçants Thionvillois, d'une extension en 2019 de 30 boutiques. devenu petit à petit centre régional Aujourd'hui 70 boutiques 162 boutiques - 7,5 millions de visit./an

Carrefour, Zara, un food court historique Régional mais très local. Très implanté dans un quartier de Rennes Une institution à Thionville à fort pouvoir d'achat, c'est un grand depuis sa création centre de proximité en opposition d'usage avec le centre régional Rennes Alma (Unibail à 15mn de voiture) Taux d'occupation financier* Taux d'occupation financier* 100% 100% Un petit centre commercial

(14 boutiques)ne pouvant faire l'objet d'une extension faute de place

(14 boutiques)ne pouvant faire l'objet d'une extension faute de place Au sein de la meilleure zone de chalandise de Grenoble Un centre local de proximité très performant et très demandé par les enseignes Taux d'occupation financier* 100% 15 (*) Taux d'occupation financier, hors vacance stratégique R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Une expertise unique en matière de marketing digital local déployée sur l'ensemble du portefeuille … Un marketing distribué : des outils et mécaniques conçus en central et déployés sur 215 centres Une connaissance précise des comportements et motivations …grâce une expertise dans des consommateurs de chaque zone de chalandise… la collecte et l'analyse des data 16 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Une présence digitale locale toujours plus forte … Être présent quand le client recherche des informations shopping à proximité du centre Carmila, des solutions drive-to-store de proximité ultra innovantes X 101 millions de recherches Google My Business affichant nos pages Fidéliser et animer in-mall 2,8 millions de points de contacts dans les bases de données locales +25% vs n-1* Animer nos communautés locales +188% vs n-1* 1,1million joueurs in mall 1er Bêta testeur en France de l'IA Google drive-to-store 238 millions impressions de nos posts Facebook x5 vs déc. 2018 Instagrammeuses ambassadrices locales (25 influenceuses) Un partenaire clé des grands acteurs du marché pour innover 17 (*) versus année 2018 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 … pour un accompagnement des enseignes dans une démarche structurée toujours plus d'opérations de marketing pour faire connaître localement l'actualité de nos commerçants 10 000+ Opérations locales et multi-locales Opérations en 2019 x 2 réalisées pour le compte des commerçants Nombre de commerçants +67%en 2019 vs 2018 accompagnés sur le long terme* Commerçants ayant bénéficié de plus de 6 opérations d'accompagnement kiosque sur l'année, ayant un historique comparable sur l'année 2018 et une boutique comparable dans le réseau Carmila: +4,4pts de surperformance. 18 (**) Commerçants du groupe précédent et ayant bénéficié d'au moins 2 000 euros d'accompagnement sur l'année À titre illustratif, pour une campagne de 2 000€ mise en œuvre par Carmila, un commerçant accompagné sur le long terme aura en moyenne surperformé son réseau chez Carmila** de +8,1pts de surperformance CA** R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 1 526 Renforcement et accélération des engagements en matière de RSE 45 centres commerciaux certifiés BREEAM in Use 7 000 arbres plantés avec Reforest'action Formalisation de notre politique environnementale opérations RSE, soit 1 652 jours d'actions organisées dans les centres soit +14% vs 2018, dont : Partenariats MIIMOSA & SECOURS POPULAIRE

28 animations en lien avec ACT FOR FOOD

22 tonnes de vêtements collectés lors des vide-dressing solidaires

vide-dressing solidaires 7 centres espagnols ont participé au World Clean Up day

Promotion de la diversité sociale lors du Diversity day en Italie 147 commerçants partenaires de TOO GOOD TO GO Prix Business Immo de l'innovation digitale pour l'IoT au service de la GTC** et du développement de notre plateforme environnementale Prix de la meilleure initiative RSE pour la campagne "Économisez l'eau, c'est centre de vie" (14 000L d'eau économisée en 1 an) (*) Valeur d'expertise droits inclus des actifs certifiés / valeur d'expertise droits inclus du portefeuille de centre commerciaux 19 (**) Gestion technique centralisée 35% 61% Objectif certifiés à certifiés à 75% fin 2018 fin 2019* certifiés à fin 2021 Initiation de projets en cours : Charte achats responsables, charte biodiversité, marchés de Noël solidaire… R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Ici, on agit, programme d'initiatives responsables Ici on agit pour le dynamisme local : Développer l'attractivité locale aux côtés des enseignes et des commerçants Faire de nos centres des lieux de proximité et d'expression de la vie locale Établir des relations de proximité avec nos fournisseurs et nos partenaires Ici, on agit pour Ici, on agit pour la planète : nos équipes : Inscrire nos actifs dans la ville Révéler les potentiels de chacun de demain Être une entreprise inclusive Limiter l'impact environnemental et collaborative de notre activité Garantir un climat de confiance Préserver la biodiversité 20 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Un core business en croissance 21 Créer de la croissance en générant de la croissance organique Croissance des loyers nets 2019 vs 2018 Loyers nets en M€ +6,2% +13,4%333,2 313,7 276,7 Croissance organique +3,1% 2017 2018 2019 Croissance Réversion organique / renouvellements +2,2% +9,0% +5,5% +4,2% +3,3% +1,5% 3,1% 2,2% 1,5% Autres effets* -0,6% Acquisitions 2018 : +6,9 M€ (Vitrolles, actifs espagnols) Extensions livrées en 2018 +3,8 M€ (Athis-Mons, Besançon, Evreux, Cap Saran) et 2019 + 0,8 M€ (Rennes- Cesson) Croissance organique des loyers nets (dont indexation 1,6 pt) 22 (*) incluant notamment la vacance stratégique R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Transformer nos actifs pour créer de la valeur et renforcer la résilience du portefeuille : exemple du Géric - Thionville 162 boutiques 7,5 millions de visiteurs par an 23 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Transformer nos actifs pour créer de la valeur et renforcer la résilience du portefeuille : exemple du Géric - Thionville Évolution de la valeur d'expertise l'acquisition en 2015

Site leader sur sa zone de chalandise occupé à 100% Renforcement du mix merchandising Acquisition de moyennes surfaces : Gautier et ex Autour de Bébé (2016) - Jardiland (2017)

Jardiland Restructuration de l'ex Go Sport en 5 cellules

Opérations de résil/recom (Sephora, Columbus, Orange, Waffle Factory…)

Renouvellements des baux échus (réversion +15%) Asset management 127,8*M€ +52,8 M€ Taux de cap. Invest. 5,45% 7,9 M€ Évolution des loyers nets (en K€) 284 6 966 180,6 M€ Taux de cap. 4,83% 8 713 K€ 289 +1 464 K€ 8 424 Diminution du montant de charges non refacturées (passage GRI/NRI de 95% versus 88% à l'acquisition) 2015Acquisitions MS 31/12/2019 Acquisition 24 (*) Exit tax à la charge du vendeur (20 M€) R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Développer des extensions qui renforcent le leadership et l'attractivité sur des actifs à potentiel … 70 +30 Une extension qui répond à une demande Extension 100% commercialisée 2ème hypermarché de l'agglomération Nombre de boutiques Le centre commercial après ouverture de l'extension en novembre 2019 70 boutiques et moyennes surfaces sur 13 000 m² 3,9 M€ de loyers bruts 47,8 M€ de valeur vénale 25 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Notre pipeline, historiquement sélectif et créateur de valeur PIPELINE PIPELINE Projets 19 livrés 2016 - 2019 435 M€ +31 M€ NRI YoC 7,2% Carmila* Projets d'extension 2019 - 2024 YoC promoteur** 25 1,41 Mds€ +83,5 M€ NRI 7,1% 30 juin 2019 2 livrés Projets 19 d'extension 2020 - 2024 4 standby 1,3 Mds€ +80 M€ NRI 7,2% YoC promoteur 31 décembre 2019 10% 10 projets divers 90% 9 projets phares 9 projets prioritaires sur 2020 - 2024 Nice Lingostière (en travaux) Vitrolles (autorisations définitives obtenues) Tarassa Montesson Antibes Aix en Provence Thionville Toulouse Labège Vénissieux (*) Rendement sur investissement après partage de la marge à 50/50 avec Carrefour 26 (**) Rendement sur investissement au niveau de la JV promoteur avant option d'achat ou de vente entre Carmila et Carrefour R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Acquisitions : se concentrer sur les actifs à potentiel Acquisitions réalisées depuis 2014 Prix NRI lots NIY Valorisation NRI lots NIY Nombre d'acquisition occupés moyen 31/12/19 occupés moyen 29 2,0 Mds€ 115 M€ 5,83% 2,4 Mds€ 129 M€ 5,45% Pas d'acquisitions en 2019 en l'absence d'opportunités financièrement et stratégiquement suffisamment attractives 27 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Des résultats qui attestent de la bonne dynamique de l'activité 28 L'EBITDA est en hausse de +6,9% Passage entre les Revenus locatifs et l'EBITDA* en M€ 20182019 Revenus locatifs Charges sur immobilier Loyers nets Coûts de structure Autres produits et charges opér. Sociétés mises en équivalence EBITDA* 340,3 359,5 -26,6 -26,3 313,7 333,2 -50,6 -52,8 -1,4 -0,3 2,7 2,6 264,3 282,6 6,9% Amélioration de la productivité : Le taux de transformation EBITDA/RL s'améliore de +90 pbs à 78,6% 29 (*) Résultat opérationnel hors amortissements, provisions pour risques et charges, variation de la juste valeur et plus-values de cession R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 La croissance du résultat récurrent est forte, au dessus de notre objectif Résultat récurrent* en M€ +7,2% Résultat récurrent par action +13,5% 222,5 1,63€/action 207,5 182,9 2017 2018 2019 +6,6% Rappel de l'objectif pour l'année 2019 : Une croissance entre +5,0% et +6,5% 30 (*)Résultat EPRA retraité des éléments non récurrents et non cash. R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Les experts stabilisent les valeurs de nos actifs sur le second semestre après une légère baisse au premier semestre 6 421 M€ Variation à périmètre constant Valeur vénale -0,4% +0,7% +0,3% -1,1% +0,3% -0,9% droits inclus S1 2019 S2 2019 Année 2019 S1 2019 S2 2019 Année 2019 4 615 M€ -0,9% +1,2% +0,3% -1,9% +0,6% -1,3% 1 449 M€ +0,8% -0,9% 0,0% +0,8% -0,9% 0,0% 357 M€ -0,1% +0,7% +0,7% -0,1% +0,7% +0,7% 31 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Le taux de capitalisation moyen du portefeuille se stabilise sur le second semestre de l'année 5,90% Var. Var. /S2 2019 /12 mois 5,91% Taux de capitalisation -1bp +13bps moyen* 5,68% -2bps +14bps dont impact +24bps marché /12 mois 6,54% +7bps +14bps 6,18% +2bps +2bps Loyers pérennes Valeurs locatives des vacants réalistes Rénovation récente du portefeuille Taux d'occupation stable Taux d'effort raisonnables 32 (*) Valeur au 31/12/19. R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 L'ANR EPRA par action présente une baisse modérée de 0,6€ sur 12 mois après paiement d'un dividende de 1,50€ Décomposition de la variation de l'ANR EPRA En euros par action Actif net 28,39 1,50 1,62 0,66 réévalué EPRA Au 31/12/19 - totalement dilué 27,79 26,89 27,79€ /action ANR Div. 2018 ANR post Résultat Var. valeur Autres ANR 31/12/2018 dividende récurrent actifs 2019 écarts 31/12/19 2019 33 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Tirer parti de l'environnement de taux pour réduire le coût de la dette en préservant une structure financière solide Dans un environnement durable de taux bas, l'objectif de gestion de la structure financière de Carmila est triple : Réduire son coût de financement Allonger la maturité de la dette Optimiser la structure de couverture Dette existante : 5 Swaps court terme débouclés

100 m€ du term loan remboursé

Augmentation exposition aux billets de trésorerie

Souscription de couvertures longues ou optionnelles

Pas de rachat de dette existante Dette future : Objectif : allonger et répartir les maturités

PP de 12 ans pour un montant de 50 M€ (déc. 2019)

Financement des capex 2020 par des billets de trésorerie et refinancement des acquisitions Coût moyen Durée résiduelle Ratio de couvert. Dette nette de la dette en 2019 moyenne Ratio LTV* des intérêts** /EBITDA 2,1% 5,0 ans 34,9% 5,0x 7,9x (*) Endettement net rapporté à la valeur d'expertise droits inclus des actifs R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 34 (**) EBITDA/ coût de la dette sur 12 mois - Valeur 31 décembre 2019 Cette belle dynamique nous permet de servir un dividende stable à 1,50€* tout en progressant vers notre pay-out cible Ratio dividende / résultat récurrent (en valeur) 98%92%* Pay-out cible 90% 20182019 Dividende 2019 Versé en mai 2020 1,50€* /action 35 (*) Sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale du 14 mai 2020 du versement d'un dividende de 1,50€/action. R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Développer les relais de croissance de demain 36 Investir dans LE RETAIL aux côtés d'entrepreneurs talentueux et dynamiques Partenaire commerçant Carmila Retail development 20% - 40% 60% - 80% Patrimoine de 215 centres Un très bon professionnel sur 3 pays JV 2 à 5 boutiques Financement des travaux performantes existantes des nouvelles boutiques Une activité cohérente (remboursés sur 10 ans) avec les centres Carmila Palette de conseils Une ambition de (aménagement, expertise développement rapide comptable, …) Création d'une JV commune Prise de participation minoritaire Financement du développement Développement de nouvelles boutiques prioritairement dans les centres Carmila = loyers créés Cession de notre participation la fin du développement sur le portefeuille Carmila

plus-values à 5 ans

37 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Investir dans LE RETAIL aux côtés d'entrepreneurs talentueux et dynamiques Un vecteur de croissance pour 2019 Un vecteur de croissance puissant pour le futur partenaires principaux actuels* 71 boutiques dont 15 sur des sites tiers 2,1 M€ Loyers annualisés signés à fin 2019 7,5 M€ d'engagement à date (env. 100K€/boutique) 6,5 M€ de plus-value à date Prévisionnel pour les 4 partenariats actuels** 160 boutiques M€ Loyers annualisés 15 M€ d'engagement nets 12 M€ de plus-valuequote-part Carmila Ambition à 5 ans 15 à 20 enseignes sous partenariat en régime de croisière 2 à 4 participations cédées chaque année >25 M€ Loyers annualisés Env.20 M€ d'engagement nets 50 M€ de plus-valuequote-part Env.Carmila 38 (*) Barbe de Papa (2,5 ans de développement à date), Cigusto, Indémodable, Centros Ideal (1 an de développement à date) (**) Prévisionnel établi sur 4 années de développement. R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Investir dans la SANTE pour enrichir l'offre de nos centres et bénéficier d'un environnement de développement favorable Hub santé Carmila Dentaire Ophta Labo 1er recours Spécialiste Spécialiste Spécialiste Spécialiste Spécialiste Métier 1 Métier 2 Métier 3 Métier 4 Métier 5 Consolider Lancer Développer une offre de soins de 1ers recours le modèle une offre et réussir (à l'étude) : ophtalmologie, laboratoires, médecine dentaire les premières esthétique… en 2020 ouvertures Philosophie » d'investissement similaire à celle de Carmila Retail Development Développer dans nos centres une offre Santé complète et de qualité Participer au déploiement de l'offre en tant que partenaire financier Valoriser le partenariat en enrichissant l'offre de nos centres (loyers et attractivité) et en bénéficiant de la création de valeur à terme (plus-values à la cession) 39 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Investir dans la SANTÉ pour enrichir l'offre de nos centres et bénéficier d'un environnement de développement favorable Hub santé Carmila Transformer nos pharmacies en véritables locomotives locales pour renforcer notre positionnement proximité dans les territoires Participation 45% Agrandissement de nos pharmacies, transfert d'officine sur nos centres, reprise et remplacement des pharmaciens en place (en 2019 : Laon, Annecy, St Jean de Luz, La Roche-sur-Yon) Investissement * : 0,5 à 1,5 M€ /Pharma

: 0,5 à 1,5 M€ /Pharma Plus-value à 4 ans * : 0,5 à 1,5 M€ /Pharma

à 4 ans : 0,5 à 1,5 M€ /Pharma Objectif : 5 à 10 pharmacies/an quote part Carmila 40 (**) à 100% Dentalley (cabinets dentaires) Participation 37,5% Choix de partenaires grands professionnels Complète l'offre santé proximité de nos centres Financement des travaux et du développement de la société Ambition : 50 unités en 5 ans

Engagement maximum : 7 M€ *

EBITDA à 6 ans 15 M€ ** /50 unités Cabinets médicaux et paramédicaux Proposer une offre Santé complète aux clients Activités moins rentables R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Développer des expertises techniques permettant de valoriser la détention de plus de 200 sites sur 3 pays Filiale d'antennes téléphonie mobile Créer des opportunités autour d'un portefeuille de 215 sites et leverager le partenariat avec Carrefour Une activité en forte croissance en France à court/moyen terme Couverture des zones blanches dans les 2 ans : +20 000 antennes Antennes 5G : +20 000 antennes Amélioration du débit (ajout d'antennes dans les zones déjà couvertes) Contrats cadre signés avec les 4 opérateurs du secteur Fin 2019, 130 baux d'antennes signés* Loyers signés à fin 2019* : 1,5 M€ Ambition à 5 ans 100 M€ de valorisation 41 (*) sous conditions suspensives R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 C O N C L U S I O N La proximité porteuse de croissance future 42 Une société jeune et dynamique Un portefeuille unique Des implantations urbaines clés facilement accessibles Un leadership local historique Des équipes expertes à l'ADN commerçant Un partenariat stratégique avec Carrefour Transformation Omnicanalité Mixité du commerce Un portefeuille de 215 centres commerciaux solidement implantés dans leur territoire Des cashflows pérennes Un core business résilient et en croissance Un champ d'action pour des relais de croissance Investir dans des activités de retail complémentaires Leverager la diversité du portefeuille et la puissance du partenariat avec Carrefour Environnement solidarité 43 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Leverager un positionnement puissant, pérenne et créateur de valeur : la proximité C'est la valeur première de notre portefeuille Un maillage unique des territoires

Des sites accessibles

Au sein de pôle leaders et historiques

La puissance de la fréquence de visite et de lieux de destination familiers C'est au cœur des besoins et des envies de nos clients Un ancrage local fort

Une communication ciblée

Des animations et évènements conviviaux et chaleureux C'est quotidiennement un atout avec les enseignes Une relation partenariale

Des solutions pour répondre à leurs attentes

Des équipes locales au plus proche du terrain LA PROXIMITÉ La proximité, c'est une manière d'agir au quotidien La force de la communauté et la crédibilité de « celui qui vit ici »

Un positionnement de partenaire local

Une capacité d'écoute, d'empathie

Des climats de confiance et de bienveillance

Un partenariat essentiel avec Carrefour 44 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Nous sommes confiants dans nos perspectives de cashflows pour 2020 Visibilité sur nos cashflows Objectif : un résultat récurrent par action 2020 présentant une croissance sur 12 mois Visibilité sur notre pipeline entre +2% et +4% rapporté à1,61 €/action soit le résultat récurrent par action 2019 hors produit financier sur placement de trésorerie (2,0 M€) 45 R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 1 4 f é v r i e r 2 0 2 0 Annexes 46 Un portefeuille valorisé 6,421 milliards d'euros au 31 décembre 2019, en hausse de 44 M€ sur les 6 derniers mois et de 17 M€ sur 12 mois 129 sites 72%* 78 sites 23%* Valeur vénale DI 4 615 M€ 1 449 M€ Valeurs 2014 2 067 M€ 78% 380 M€ 14% pour mémoire 215 actifs Valeur vénale DI 6,421 Mds€ Loyers annualisés Taux de cap. moyen** 362 M€ 5,90% (*) % de la valeur vénale des actifs droits inclus au 31 décembre 2019 (**) Taux de capitalisation moyen du portefeuille ressortant des valeurs d'expertise externes 2019 47 (***) Taux de rendement moyen des lots occupés 8 sites 5%* 357 M€ 221 M€ 8% Surf. locatives brutes 1,57 million m² Net initial Yield moyen*** 5,64% R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 Une structure financière solide et optimisée Durée résiduelle Ratio LTV* Ratio de couvert. Dette moyenne des intérêts** nette/EBITDA 5,0 ans 34,9% 5,0x 7,9x Tableau d'amortissement de la dette 670 Dette brute*** : 1000 600 2,4 Mds€ 500 350 150 600 50 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Faits marquants de l'année Mise en place d'un programme EMTN Émission d'un placement privé à échéance 2031 de 50M€ Allongement des couvertures Report d'un an de l'échéance de la dette bancaire et de la ligne de back-up de 759 M€ 1 183 M€ Programme Taux de billets variable de trésorerie 6% 18% Prêts Oblig. 28% 66% Taux swappé 16% Taux fixes + swaps 82% Taux fixe 66% Réserves de liquidités disponibles au 31/12/19 250 Club deal (RCF) 759 Lignes de back up non tirées 174 Trésorerie nette et équivalents 31-déc.-19 (*) Endettement net rapporté à la valeur d'expertise droits inclus des actifs (**) EBITDA/ coût de la dette sur 12 mois - Valeur 31 décembre 2019 48 (***) Encours bruts sur emprunt hors intérêts courus, frais d'émission et instruments dérivés R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 La Sté Carmila SA a publié ce contenu, le 14 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

