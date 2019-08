Carmila : Rapport financier semestriel 2019

RAPPORT FINANCIER

SEMESTRIEL

30 JUIN 2019

SOMMAIRE

4.2. Instruments de couverture ........................................................................................................................ 30

4.3. Trésorerie .................................................................................................................................................. 31

4.4. Rating ........................................................................................................................................................ 31

4.5. Politique de distribution de dividendes ..................................................................................................... 31

4.6. Evénements postérieurs à la clôture ......................................................................................................... 31

5. Capitaux propres et actionnariat ................................................................................ 32

6. Informations Complémentaires ................................................................................... 33 6.1. Principaux risques et incertitudes sur la période ...................................................................................... 33 6.2. Transactions avec les parties liées ............................................................................................................ 33 6.3. Evolution de la gouvernance ..................................................................................................................... 33

1. RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

1.1. Personne responsable du Rapport Financier Semestriel

Monsieur Alexandre de Palmas, Président-Directeur Général de la Société.

1.2. Attestation du responsable du Rapport Financier Semestriel

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées, ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Monsieur Alexandre de Palmas

Président-Directeur Général

2. PATRIMOINE ET EVALUATION

2.1. Evaluation du patrimoine

2.1.1. Expertise et méthodologie

Les immeubles de placement constitutifs du patrimoine de Carmila sont comptabilisés et évalués individuellement, initialement, à leur coût de construction ou d'acquisition droits et frais inclus puis ultérieurement à leur juste valeur. Toute variation est comptabilisée en résultat.

Les justes valeurs retenues sont celles déterminées à partir des conclusions d'experts indépendants. Carmila confie à des experts l'évaluation de l'ensemble de son patrimoine à chaque fin de semestre. Les actifs sont visités par les experts annuellement. Les évaluations des experts sont conformes aux règles contenues dans le RICS Appraisal and Valuation Manual, publié par la Royal

Institution of Chartered Surveyors ('Red Book').

Pour réaliser leurs travaux, les experts ont eu accès à toutes les informations nécessaires à la valorisation des actifs, notamment la liste des baux, le taux de vacance, les aménagements de loyers, et les principaux agrégats concernant les locataires

(chiffre d'affaires).

Ils établissent de manière indépendante leurs estimations de cash-flows présents et futurs en appliquant des facteurs de risque soit sur le taux de capitalisation du revenu locatif net, soit sur les cash-flows futurs.

Pour les immeubles en cours de construction, sont comptabilisés les immobilisations en cours ainsi que le surcroît de juste valeur par rapport au prix de revient (IPUC). Les immeubles de placement en cours de construction font l'objet d'une expertise pour déterminer leur juste valeur à date d'ouverture. Carmila estime qu'un projet dedéveloppement peut être évalué de façon fiable si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies (i) toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'extension ont été obtenues, (ii) le contrat de construction a été signé et les travaux ont débuté et (iii) l'incertitude sur le montant des loyers futurs a été levée.

Les experts mandatés par Carmila sont les suivants:

 En France, Cushman & Wakefield et Catella

 En Espagne, Cushman & Wakefield et Catella

 En Italie, BNP Paribas Real Estate

Commentaires sur le périmètre