Carmila : annonce la signature de Primark à Calais

Boulogne-Billancourt, le 10 septembre 2018

Carmila poursuit la transformation et renforce la dynamique commerciale

de son centre régional Cité Europe (Calais - 62)

avec l'implantation de Primark

Carmila annonce sa 1ère signature en France avec l'enseigne Primark, pour une implantation à Cité Europe, centre commercial régional situé à Coquelles dans l'agglomération de Calais (62). Cette signature marque une étape majeure dans la relance de la dynamique commerciale de ce centre historique leader, initiée depuis son acquisition en 2014.

L'enseigne de mode s'installera sur une surface de vente de plus de 4 000m² sur deux niveaux. Pour pouvoir accueillir Primark, le site fera l'objet d'un programme de restructuration important qui sera lancé au 4ème trimestre 2018.

Cette implantation s'inscrit dans la stratégie de Carmila qui vise à renforcer le leadership local de ses actifs et créer de la valeur en améliorant leur attractivité commerciale. Depuis l'acquisition de ce centre en 2014 auprès d'Unibail-Rodamco, Carmila a réinventé le plan de merchandising du site et déployé sa stratégie marketing digitale unique pour donner à ce centre la dynamique commerciale qui en fait aujourd'hui la destination shopping leader à l'échelle régionale. Cité Europe a ainsi fait l'objet d'un programme de renouvellement commercial d'envergure avec 43 baux signés depuis l'acquisition. De nouvelles enseignes nationales et internationales telles que VIB's, Pandora, Sostrene grene, Levis, Undiz sont venues compléter l'offre ainsi que des masters franchisés locaux puissants, conformément à la stratégie commerciale de Carmila. Dans le même temps, la Cité Gourmande bénéficie de nouvelles implantations (notamment Steak'n'Shake) et d'une restructuration pour être directement connectée au cinéma et simplifier le parcours client, et viendra renforcer la fréquentation et le dispositif commercial.

Fort de ses 120 boutiques et de ses 15 restaurants autour d'un hypermarché Carrefour et d'un cinéma Gaumont de 12 salles, le centre accueille plus de 6 millions de visiteurs par an. Avec l'ouverture de Primark, Carmila marque une nouvelle étape majeure dans la restructuration de ce centre régional leader.

*******

Plus d'information sur le centre commercial sur cite-europe.com.

A propos de Carmila

Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Son portefeuille est constitué de 214 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisé à 6,3 milliards d'euros au 30 juin 2018. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent l'ensemble des expertises dédiées à l'attractivité commerciale : commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de centre et asset management.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region).

A propos de Primark

Primark opère 360 magasins dans 11 pays (Irlande, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche, France, Etats-Unis et Italie) et emploie plus de 75 000 salariés. Primark propose du prêt-à-porter et des accessoires de haute qualité à prix bas. "Amazing Fashion, Amazing Prices".

*******

Contact investisseurs et analystes Contacts presse Marie-Flore Bachelier - Secrétaire Général Morgan Lavielle - Directeur de la Communication marie_flore_bachelier@carmila.com Corporate +33 6 20 91 67 79 morgan_lavielle@carmila.com +33 1 58 33 63 29 Contacts presse Centre Commercial Cité Europe

RP carrées - Annabelle Huriez - 03 20 63 82 52 - annabelle.huriez@rp-carrees.com - Marig Doucy - 03 28 52 00 51 - marig.doucy@rp-carrees.com - Réservé à la presse 7j/7j : 06 35 86 98 40

Contact presse Primark clkirwan@primark.ie