Carmila c : ée Carmila Event, une agence événementielle intégrée au service des marques et des annonceurs

Carmila crée Carmila Event, une agence événementielle intégrée

au service des marques et des annonceurs

Paris, le 29 octobre 2019 - Carmila, 3ème société cotée de centres commerciaux en

Europe, lance Carmila Event : une agence événementielle au service des marques et des distributeurs. Cette régie événementielle locale et intégrée a pour objectif de créer des points de rencontre entre des annonceurs souhaitant renforcer leur notoriété ou développer leurs ventes et les millions de clients des centres commerciaux Carmila.

Carmila Event : un accompagnement sur-mesure

Afin de relayer les campagnes au niveau local ou promouvoir le lancement d'un produit, Carmila Event propose un service événementiel sur mesure qui permet aux marques et enseignes d'accéder aux 129 centres commerciaux français de Carmila dont 87% sont leaders ou co-leaders sur leur zone de chalandise. Grâce à son maillage complet des territoires et à sa profonde connaissance des problématiques du commerce (multi-)local, Carmila Event offre une réponse adaptée aux annonceurs tant au niveau national que régional et local, traduisant « une volonté très forte chez nous d'accélérer en termes d'événementiel » comme le précisait Alexandre de Palmas lors du Carmiday qui s'est tenu le 3 octobre dernier. Pop-up store, événement culturel, showroom, échantillonnage, vitrophanie... sont autant de dispositifs qui peuvent être mis en œuvre par Carmila Event, au sein des parties communes ou des espaces de stationnement des centres commerciaux Carmila. Chaque problématique est étudiée avec précision par un chef de projet unique qui coordonne l'ensemble des actions locales pour une gestion optimisée de l'événement. La force de Carmila Event réside également dans le storytelling proposé lors de chaque opération. Ce dernier est décliné tout au long du parcours d'achat via une communication sur les réseaux sociaux, le site internet du centre commercial ou l'installation de totems digitaux dans les galeries marchandes.

Un service qui a déjà fait ses preuves

La solution omnicanale proposée par Carmila Event a déjà démontré son efficacité auprès de plusieurs marques telles que Samsung, Tesla, BeyBlade Burst ou Fuze Tea. Cette dernière a notamment fait appel à Carmila Event pour une opération de dégustation qui exigeait un panel de centres représentatifs d'une population de femmes et d'hommes de 20 à 40 ans. Du 25 juin au 9 août 2019, près de 500 000 échantillons ont ainsi été distribués dans 10 centres commerciaux.

Cette opération a permis de générer une augmentation des ventes de 78 % dans les centres commerciaux concernés.

Bérénice Brunet, directrice de Carmila Event souligne : "Notre volonté est de renforcer notre relation avec les enseignes en leur permettant d'optimiser leurs actions au sein du centre commercial. Il s'agit de mettre notre expertise du retail et des centres commerciaux au service des annonceurs pour créer des synergies, améliorer l'expérience client et le parcours d'achat."