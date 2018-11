Carmila : début du programme d'extension de Nice Lingostière

06/11/2018 | 14:13

Carmila, Carrefour Property et Carrefour annoncent avoir posé la première pierre du programme d'extension du centre commercial Nice Lingostière, extension dont l'ouverture prévue est prévue au deuxième semestre 2020.



'Avec 100 enseignes pour une surface totale de 20.000 m², ce projet vise à faire du centre historique de Nice Lingostière un pôle majeur de la capitale économique de la Côte d'Azur', expliquent les trois groupes.



Ouvert en 1978 et rénové en 2014, Nice Lingostière bénéficie d'une situation stratégique touchant près de 760.000 habitants à moins de 50 minutes. Attenant au troisième hypermarché Carrefour de France, il accueille 5,5 millions de visiteurs par an.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.