Carmila : lance l’extension du centre commercial Rennes-Cesson, qui accueillera H&M et Mango

Inauguré en 1981, le centre commercial Rennes-Cesson est situé à l'Est de Rennes, capitale économique de la Bretagne, dans la commune de Cesson-Sévigné. Accessible depuis le centre-ville de Rennes en 15 minutes, il bénéficie d'une excellente desserte routière grâce à l'A84 qui relie Caen à Rennes, la N57 en direction d'Orléans et la RN136 qui contourne l'agglomération. Au coeur de la zone commerciale de la Rigourdière, à proximité de deux bassins d'emploi, il dessert une zone de chalandise de 396 000 habitants.

Développée en concertation avec les élus locaux, l'extension de Rennes-Cesson s'inscrit dans un projet global de modernisation du pôle commercial pour répondre aux nouveaux besoins des habitants. D'ici 2020, la population de la zone de chalandise du centre augmentera en effet de près de 11 000 résidents tandis que la commune de Cesson-Sévigné est en plein essor démographique et économique.

« Le centre fait partie des pôles majeurs de commerce de la région. Pensé dans les années 80 et n'ayant pas connu de restructuration significative depuis 20 ans, une évolution majeure s'imposait en termes d'offre commerciale, de design, et d'aménagements et d'intégration environnementale. Le centre ouvre une nouvelle page de son histoire, pour le plaisir de nos clients et de nos commerçants. » explique Stéphane Manach, directeur du

centre commercial Rennes-Cesson.

Une nouvelle dynamique commerciale

Le projet développé par Carmila et Carrefour permettra l'accueil de 27 nouvelles

enseignes d'ici la fin du second semestre 2019. Les implantations de H&M et de Mango sont d'ores-et-déjà annoncées. Elles viendront constituer de nouvelles locomotives commerciales en complément de l'hypermarché Carrefour et de Maisons du Monde, qui a rejoint le centre commercial en octobre dernier.

En complément de ces enseignes, le centre renforcera son offre en équipement de la personne, en services et en restauration.

Une architecture de qualité

Imaginé avec le cabinet d'architectes Marraud, le projet vise à créer un ensemble contemporain, dynamique et sobre, rythmé par ses matériaux, ses couleurs et sa volumétrie.

Les différentes façades du centre commercial seront harmonisées par des devantures colorées, ponctuées de bardages mat, miroir ou translucides. Une succession d'auvents, formant un origami, rythmera l'ensemble du site, créant un jeu d'ombres et de lumières en

façade. En harmonie avec l'extérieur, l'architecture intérieure intégrera des matériaux de qualité (verre, miroir, écran digital, bois...) qui participeront à créer un lieu innovant et contemporain. Enfin, le projet paysager incluant des aires de repos et des jeux en façade principale de l'opération, s'intégrera dans son environnement. En parallèle, de nouveaux espaces de stationnement seront aménagés en infrastructure. Le parking offrira en totalité 1 557 places dont plusieurs réservées aux mobilités alternatives : véhicules électriques, covoiturage, ainsi que 37 places pour les personnes à mobilité réduite et 20 places réservées aux familles. Un système de guidage électronique, qui indiquera le nombre de places de parking disponibles dans chaque allée, sera mis en place pour améliorer le confort des visiteurs. Le parcours client intégrera une promenade végétalisée pour les cyclistes qui rejoindra le centre-ville de Cesson-Sévigné.

Un projet respectueux de l'environnement

L'intégration du projet dans le respect de l'environnement est une priorité qui a guidé toutes les étapes du projet. L'extension du centre Rennes-Cesson permettra d'améliorer les performances environnementales d'un site créé en 1981. Engagée en faveur de la protection de l'environnement, Carmila vise la certification BREEAM « Very Good », référentiel international qui a la particularité de prendre en compte des critères comme la gestion de l'eau, des matériaux, des déchets, la limitation de la pollution et qui engage également tous les acteurs sur une exploitation responsable de la galerie.

Le site fera la part belle à l'intégration paysagère : les espaces verts longeant le nouveau parvis seront séquencés par des bosquets d'arbustes qui habilleront les accès parking et seront agrémentés de graminées permettant l'accueil d'insectes (papillons, abeilles, etc…). Les arbres remarquables présents le long de la rue de Paris seront conservés. Nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes seront disposés sur le site. Par ailleurs, comme sur l'ensemble de ses projets d'extension, Carmila s'inscrit dans une démarche globale de préservation de la biodiversité par une action en faveur de la reforestation. En partenariat avec Reforest'Action, leader du reboisement issu de fonds privés en France, plus de 4000 arbres seront plantés dans une fôret de la région, afin de contribuer à la diminution de l'empreinte carbone du centre commercial.

Le centre Cesson-Sévigné : un acteur engagé dans l'économie locale

L'extension créera 70 emplois supplémentaires, en complément des 259 employés de l'hypermarché Carrefour et des 73 salariés de la galerie. Le centre commercial va travailler en collaboration avec Pôle Emploi et les collectivités locales pour favoriser au sein des futures boutiques le recrutement et l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi de la région.