Carmila : lance les travaux d’extension du centre commercial Carrefour Nice Lingostière

Un site niçois au rayonnement régional, du bord de mer à l'arrière-pays

Ouvert en 1978 et rénové en 2014, le centre commercial Nice Lingostière bénéficie d'une situation stratégique entre Nice coeur de ville, Cagnes-sur-Mer, Saint-Paul-de-Vence, jusqu'aux Alpes, touchant ainsi près de 760 000 habitants à moins de 50 minutes, auxquels s'ajoutent 4 millions de touristes l'été.

Attenant au 3e hypermarché Carrefour de France, le centre accueille 5,5 millions de visiteurs par an. Avec une clientèle composée de familles, de cadres et de seniors, il dispose d'un public fidèle à haut pouvoir d'achat.

Situé dans le périmètre d'Eco-Vallée, territoire éco-exemplaire, de démonstration et d'expérimentation à l'échelle européenne, le centre commercial Carrefour Nice Lingostière est un acteur socio-économique majeur du pôle d'activités commerciales.

Ses enjeux s'intègrent pleinement dans ceux du territoire : capitaliser sur le potentiel existant tout en adoptant une stratégie globale et innovante permettant de dynamiser tous les secteurs d'activités de manière pérenne.

Afin de répondre à la fois aux attentes des habitants désirant une offre plus large, et accompagner le fort développement urbain et économique du territoire, Carmila, société des centres commerciaux Carrefour, a initié dès son acquisition du site en 2014 un projet d'extension.

Conçu en collaboration avec l'ensemble des acteurs locaux, ce projet vise à faire du centre historique Carrefour Nice Lingostière un véritable lieu de vie pour l'entrée d'agglomération. Son ambition est de proposer une offre d'enseignes spécialisées, de boutiques et de restaurants pour tous les niçois et les habitants de l'arrière-pays, sans oublier les actifs de l'Eco-Vallée. Le mix-merchandising du centre passera ainsi de 50 enseignes sur 8 000 m² à 100 enseignes pour une surface totale de 20 000 m² en 2020.

Copromoteurs de l'opération, Carrefour Property et Carmila financent le projet à hauteur de 70 millions d'Euros.

On estime à 400 le nombre de postes créés au sein des nouvelles boutiques, qui viendront s'ajouter aux 1000 emplois déjà existants sur site.

Jacques Ehrmann, Président Directeur Général Carmila : « Réalisé en parfaite collaboration avec la Métropole Nice Côte d'Azur, le programme d'extension du centre Carrefour Nice Lingostière est un projet majeur pour le territoire. Il vise à renforcer l'attractivité d'un pôle économique de premier plan pour la Métropole en accueillant une nouvelle offre commerciale desservant Nice et son arrière-pays. Nous sommes très fiers des qualités architecturales et environnementales de ce projet à taille humaine imaginé par Jean-Michel Wilmotte.»

Une architecture moderne et élégante

Pensé comme un lieu de vie avec des espaces généreux, des allées piétonnes sécurisées et arborées, des espaces de restauration et des terrasses, le centre proposera des espaces plus chaleureux et plus pratiques.

Signé Jean-Michel Wilmotte, concepteur du stade Allianz Riviera, le projet architectural fait la part belle aux lignes hautes et aux épures avec des vitrines hautes permettant aux enseignes de s'exprimer.

. Equipe projet pilotée par Carrefour Property et Carmila.

. Equipe MOD Travaux : Carrefour Property France Management et le groupement maîtrise d'oeuvre avec les architectes Wilmotte & Associés, la MOE EGIS, l'AMO (M2C) et les pilotes (Logik et ACP-I)

Les points forts

. Une façade visible et rythmée depuis les axes routiers,

. Un projet architectural en harmonie avec l'environnement niçois,

. Une extension de galerie lumineuse et agréable, parallèlement à une galerie existante rénovée

. Un nouveau parking en silo plus confortable, ombragé, proche des commerces et équipé d'un système de guidage à la place,

. Le respect de la certification environnementale BREEAM, avec un niveau Very Good visé,

. La préservation de la biodiversité avec la plantation de plus de 350 arbres, pour 17 300 m² d'espaces verts au total.

La nouvelle destination shopping pour Nice et son arrière-pays

Ludovic Boudet, directeur du centre commercial :

« Nice Lingostière accueillera de nouvelles enseignes, modernes et plébiscitées par nos clients. Textile, beauté, optique, téléphonie, jeux vidéo, restaurants…

L'accueil et la convivialité sont au coeur de notre démarche avec des espaces ludiques, des zones de détente chaleureuses et colorées et des espaces de restauration. C'est une véritable métamorphose qui était attendue des niçois, et que nous avons voulu à leur image, positive et colorée.»

Des enseignes très attractives

Sephora, Yves Rocher, SFR, Krys, McDonald's, Celio, Orange… comptent déjà parmi les enseignes emblématiques de la galerie marchande. Le projet prévoit l'installation de 50 nouvelles enseignes. Sont ainsi annoncées l'arrivée de trois nouvelles moyennes surfaces : un Zôdio d'une surface de 3000 m², un H&M de 2400 m² ainsi qu'un Kiabi de 1300 m².

Des services nouvelle génération

. Pour les visiteurs, des services connectés pour s'orienter, s'informer, comparer ou réserver produits et services des magasins. Et toujours une connexion WiFi++ gratuite et illimitée permettant aux clients de bénéficier d'une connectivité de très bonne qualité.

. Pour les commerçants, des actions marketing locales et digitales ciblées grâce au « Kiosque », proposé par la direction du centre pour accompagner l'attractivité des points de vente.

Le centre commercial Nice Lingostière en 2020

100 enseignes à terme avec des marques internationales leaders

400 nouveaux emplois au sein des futures boutiques

Refonte des accès routiers pour optimiser les flux

1 hypermarché Carrefour et une galerie rénovés

1 pôle restauration

2 550 places de parking plus proches, plus spacieuses et ombragées

Nouveau parvis et terrasses paysagères

Synergies avec les commerces environnants et le cinéma

