Carmila : poursuit sa stratégie d’open-innovation et s’allie à la French Tech Rennes Saint Malo

Carmila poursuit sa stratégie d'open-innovation avec les incubateurs locaux

Cette nouvelle alliance avec l'incubateur du territoire breton assure la continuité des partenariats opportunistes noués localement par Carmila et son partenaire Carrefour Property. Ces collaborations contribuent à l'émergence et au déploiement de nouvelles solutions digitales et omnicanal au service d'un commerce en mutation. Déjà fort d'une collaboration avec l'IoT Valley, écosystème dédié à l'Internet des objets basé dans la région toulousaine, mis en place en 2017, Carmila ambitionne de créer toujours plus de nouveaux services en faveur de ses clients (commerçants et consommateurs). Dans une démarche de

co-construction, Carmila offrira l'opportunité aux startups locales de croiser leur expertise, d'échanger sur des problématiques définies et de déployer leur solution dans un cadre réel.

Carmila et la French Tech Rennes St Malo : un partenariat gagnant - gagnant

Les équipes régionales et de direction de centres Carmila et Carrefour Property prendront les commandes des différents projets menés sur place avec la French Tech afin d'identifier les problématiques digitales locales et assurer une réactivité dans les actions communes mises en place.

'Nous avons tous un intérêt commun à développer et déployer de nouvelles expériences, l'observation et la mise en pratique faisant partie de notre ADN. Nous offrons un écosystème déjà investi, qui rassemble startups et grandes entreprises dans une démarche commune qui vise à innover, apprendre et à tester des solutions pour sécuriser et développer de nouveaux services' , déclare Valérie Panel, en charge du Business Développement de La French Tech Rennes St Malo.

Un centre commercial 'POC' doté d'outils innovants

Le partenariat avec la French Tech bretonne arrive à point nommé, alors que Carmila porte le projet d'agrandissement du centre commercial Carrefour Cesson. Les travaux de rénovation et d'extension qui ont débuté cet été, s'inscrivent dans la dynamique de développement de l'agglomération. Avec vingt-sept enseignes supplémentaires, ce projet permettra d'étoffer l'offre commerciale. Au final, soixante-sept enseignes ouvriront leurs

portes au grand public au dernier trimestre 2019. 'Nous espérons pouvoir rapidement activer des actions concrètes avec des start-ups locales pour améliorer les conditions d'accueil pendant la phase de travaux. Par exemple, nous pourrions réfléchir à certains projets autour de l'optimisation des espaces, établir un parcours client spécifique pendant cette période ou encore mettre en place des outils innovants pour accueillir les nouveaux commerçants et consommateurs', affirme Stéphane Manach, directeur du centre commercial Carrefour Cesson.