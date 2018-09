Carmila : première signature en France avec Primark

10/09/2018 | 09:56

Carmila annonce sa première signature en France avec l'enseigne irlandaise de prêt à porter et d'accessoires Primark, pour une implantation à Cité Europe, centre commercial régional situé près de Calais et qui accueille plus de six millions de visiteurs par an.



L'enseigne de mode s'installera sur une surface de vente de plus de 4.000m² sur deux niveaux. Pour pouvoir accueillir Primark, le site fera l'objet d'un programme de restructuration important qui sera lancé au quatrième trimestre 2018.



Par ailleurs, Carmila a confié le 10 septembre à un prestataire de services d'investissement un mandat pour le rachat d'ici au 31 décembre de jusqu'à 25.500 actions, pour un prix unitaire maximal de 50 euros, programme à des fins d'attribution gratuite d'actions.



