Carmila : proposera à l'Assemblée Générale du 29 juin 2020 le versement d'un dividende de 1,0  par action et l'option pour le paiement de ce dividende en actions

L’assemblée générale 2020 se tiendra le 29 juin 2020 à 9h30 à huis clos

Regulatory News:

A ce jour, l’ensemble des centres commerciaux de Carmila (Paris:CARM) en France a réouvert ses portes le lundi 11 mai mais certains commerces restent fermés par décret (restauration, loisirs, …) et les modalités de réouverture des centres commerciaux en Espagne et en Italie ne sont que partiellement connues.

Souhaitant préserver les liquidités et la solidité financière de la Société dans une période où les conditions de reprise de l’activité de l’ensemble des centres de Carmila ne sont pas toutes connues, le Conseil d’Administration de Carmila réuni ce jour, a décidé de proposer à l’Assemblée Générale qui se tiendra à huis clos le 29 juin 2020 à 9h30, le versement d’un dividende de 1,0 € par action contre 1,50 € par action initialement envisagé.

Il sera proposé aux actionnaires d’opter pour le paiement en action de ce dividende. Les actions nouvelles, en cas d’exercice de l’ option, seront émises à un prix égal à 95% de la moyenne des premiers cours cotés sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de l’Assemblée générale, diminuée du montant net du dividende et arrondi au centime d’euro supérieur.

Carrefour et les actionnaires institutionnels présents au Conseil de Carmila représentant 78% du capital se sont déjà engagés à opter pour le paiement du dividende en actions à hauteur d’au moins 50% de leur dividende. Carmila renforce ainsi ses fonds propres d’au moins 121 millions d’euros.

*******

Calendrier Financier

29 juin 2020 (9h30) : Assemblée Générale des actionnaires à huis clos

2 juillet 2020 (après clôture des marchés) : Détachement du dividende

3 juillet 2020 matin : cotation de l’action Carmila ex-dividende

Du 7 juillet au 21 juillet 2020 : Période d’option pour le dividende en actions

27 juillet 2020 : paiement du dividende, cotation des actions nouvelles et paiement des soultes.

29 juillet 2020 (après clôture des marchés) : Résultats semestriels 2020

30 juillet 2020 (14h30) : Réunion d’Information Financière

23 octobre 2020 (après clôture des marchés) : Activité du troisième trimestre 2020

*******

A propos de Carmila

Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2019, son portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,4 milliards d’euros. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité commerciale : commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de centre et asset management.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region).

Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200514005692/fr/