Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Carmila CARM FR0010828137 CARMILA (CARM) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 13/02 17:35:05 17.9 EUR -0.56% 19:37 CARMILA : publie ses résultats annuels 2019 PU 17:46 CARMILA : Résultats annuels 2019 BU 23/01 CARMILA : Moyens portés au contrat de liquidité au 31 décembre 2019 PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Carmila : publie ses résultats annuels 2019 0 13/02/2020 | 19:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Communiqué de presse Boulogne-Billancourt, le 13 février, 2020 Résultats annuels 2019 Carmila dépasse son objectif de croissance du résultat récurrent par action qui s'établit à 1,63 €/action en hausse de +6,6% Le modèle de Carmila de centres de proximité leaders démontre son efficacité commerciale et financière et son attractivité auprès des clients : les chiffres d'affaires des commerçants sont en hausse de +2,0% et la croissance organique des loyers nets est à +3,1% Les résultats 2019 attestent de la bonne dynamique de l'activité et démontrent la puissance et l'efficacité du positionnement de Carmila autour de la proximité. L'année 2019 a été une bonne année opérationnelle pour Carmila et ses commerçants. Les chiffres d'affaires des commerçants sont en hausse de +2,0 % à périmètre constant.

sont en hausse de +2,0 % à périmètre constant. Les Loyers nets sont en croissance de +6,2% à 333,2 M€, incluant une croissance organique de +3,1%.

sont en croissance de à incluant une croissance organique de Le Résultat récurrent s'établit à 222,5 M€ , en hausse de +7,2% par rapport à 2018. Le Résultat récurrent par action est en hausse de +6,6% à 1,63€ par action . Carmila a ainsi dépassé son objectif pour l'année d'une croissance comprise entre +5,0% et +6,5%.

s'établit à , en hausse de par rapport à 2018. Le Résultat récurrent par action est en hausse de à . Carmila a ainsi d'une croissance comprise entre +5,0% et +6,5%. La valorisation du portefeuille , droits inclus s'établit au 31 décembre 2019 à 6 421,5 M€ en hausse de +0,3%.

Les experts ont consolidé les valeurs du portefeuille sur le second semestre 2019 : sur 6 mois la valeur d'expertise du portefeuille de Carmila est stable à périmètre constant (+0,3%) ainsi que le taux de capitalisation moyen du portefeuille (5,90%).

Sur 12 mois, à périmètre constant, la valeur du portefeuille est en léger recul de -0,9% (- 56,8 M€).

, droits inclus s'établit au 31 décembre 2019 à en hausse de +0,3%. Les experts ont consolidé les valeurs du portefeuille sur le second semestre 2019 : sur 6 mois la valeur d'expertise du portefeuille de Carmila est (+0,3%) ainsi que le taux de capitalisation moyen du portefeuille (5,90%). Sur 12 mois, à périmètre constant, la valeur du portefeuille est en léger recul de -0,9% (- 56,8 M€). L'ANR EPRA par action s'élève à 27,79€, en baisse de 0,6 euro/action sur 12 mois (-2,1%) après la distribution d'un dividende de 1,50 euro par action en mai 2019.

s'élève à en baisse de 0,6 euro/action sur 12 mois (-2,1%) après la distribution d'un dividende de 1,50 euro par action en mai 2019. Le LTV 1 reste bas à 34,9% à fin décembre 2019 (+90 pbs en 12 mois) . Confiant dans ses perspectives et la pérennité de ses cashflows et ses leviers de croissance, Carmila a pour objectif une croissance en 2020 du Résultat récurrent par action comprise entre +2% et +4% sur la base d'un résultat récurrent 2019 de 1,61€ par action, retraité du produit financier sur valeurs mobilières de 2,0 M€ enregistré en 2019 dans les comptes. Alexandre de Palmas a commenté : « 2019 a été une année de belles réussites pour Carmila et ses commerçants qui ont su faire face à des challenges opérationnels nombreux avec beaucoup d'agilité et d'efficacité en s'appuyant sur la force de centres ancrés dans leur territoire et appréciés de longue date par leurs clients. 2019 a également été une année de développement des nouveaux business. Carmila enregistre en 2019 des succès structurants et explore des pistes prometteuses tant en matière de partenariats avec des commerçants dynamiques et performants qu'en matière de développement de nouvelles expertises. Grâce à des équipes expertes et entrepreneuriales, le business development confirme être un levier de croissance à venir important pour le groupe. » Ratio Dette financière consolidée nette / juste valeur du patrimoine immobilier (droits inclus) 1 Communiqué de presse Résultats de l'exercice 2019 Les Revenus locatifs 2019 s'établissent à 359,5 M€ en hausse de +5,6% sous l'effet combiné de la croissance organique et des acquisitions et livraisons d'extensions 2018 et 2019. Les Loyers nets de l'année 2019 s'établissent à 333,2 M€ en hausse de +6,2%. La croissance à périmètre constant enregistrée sur l'année 2019 représente 9,7 M€, soit +3,1% incluant 1,6 point d'indexation et 0,5 point de mise en application d'IFRS 16 en 2019. Les acquisitions réalisées en 2018 représentent 2,2 points de la croissance 2019 des Loyers nets (+6,9 M€) et les extensions livrées en 2018 et 2019 1,5 point de cette croissance (+4,6 M€). Les autres effets représentent -0,6 point de la croissance des Loyers nets et comprennent notamment l'impact de la vacance stratégique de locaux laissés vacants pour permettre des opérations de restructurations ou d'extensions. Les Coûts de structure nets des autres produits et charges d'exploitation de 2019 s'établissent à 52,8 M€ contre 50,6 M€ en 2018 en hausse de +4,5%, la croissance étant principalement liée à des charges variables dont l'évolution est indexée sur les revenus ou l'activité. L'EBITDA 2019 s'établit à 282,6 M€ en hausse de +6,9% par rapport à l'EBITDA 2018. La croissance de l'EBITDA, supérieure à la croissance des loyers bruts, témoigne de la gestion saine des coûts de structure et des charges non refacturables. Le Résultat financier 2019 s'établit à -58,1M€, contre -58,6 M€ en 2018. Le coût de l'endettement financier net, est en hausse du fait des intérêts payés sur l'emprunt obligataire levé en mars 2018. En revanche, les Autres produits et charges financiers bénéficient d'un ajustement positif à la valeur de marché du portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement (reprise de 2,0M€ en 2019), et d'un impact positif de l'application de la norme IFRS 9. Le coût moyen de la dette sur l'exercice ressort à 2,1%. Le Résultat net récurrent (EPRA Recurring Earnings) après retraitement des ajustements liés à l'application d'IFRS 9, de l'amortissement des frais d'émission d'emprunts et des ajustements à la valeur de marché des Valeurs Mobilières de Placement, s'établit à 222,5 M€ en hausse de +7,2% par rapport à 2018. Le Résultat net récurrent par action est en hausse de 6,6% à 1,63€ par action. Carmila a dépassé son objectif 2019 de croissance du Résultat récurrent par action annoncé entre +5% et +6,5%. 2 Communiqué de presse Activité locative L'année 2019 s'est révélée riche en signatures, avec 874 baux signés pour un loyer minimum garanti de 38,3 M€. Ces commercialisations sont composées des signatures de (i) 436 locaux vacants pour un loyer minimum garanti de 16,9 M€, (ii) de 48 locaux sur projets d'extensions pour 3,8 M€, et (iii) de 390 renouvellements pour 17,5 M€, dégageant une réversion de 6,9%. Le Taux d'occupation financier du portefeuille2 s'établit au 31 décembre 2019 à 96,3%, en hausse de 0,1 point par rapport au 31 décembre 2018 date à laquelle le taux s'élevait à 96,2%. Les commercialisations de locaux vacants permettent à Carmila de diversifier son offre commerciale : l'échelle des trois pays 69% des baux ont été signés en 2019 (en loyers bruts) avec des locataires actifs dans les secteurs Services et Restauration, en particulier les activités de Beauté - Santé 24%, la Culture - Cadeaux - Loisirs 24% également, tandis que l'Alimentation - Restauration représente 14% des signatures. L'Equipement de la personne représente quant à lui 26%. L'activité de commerce éphémère participe également à la dynamique locative de Carmila. Elle inclut le Specialty leasing et des Boutiques éphémères, avec la location de locaux commerciaux pour des durées allant jusqu'à 36 mois. Le commerce éphémère a connu une croissance remarquable en 2019 de 33,9%, pour des revenus totaux s'élevant à 14,3 M€. La plus grande partie de cette croissance étant générée en Espagne où Carmila perçoit une quote-part des loyers plus forte qu'en 2018. Performance des commerçants A périmètre constant, le chiffre d'affaires des commerçants a progressé en 2019 de +2,0% en cumulé sur les 3 pays, avec la France à +2,1%, l'Espagne à +2,0% et l'Italie à +1,7%. Cette croissance globale est expliquée par la nette progression du chiffre d'affaires de 3 secteurs différents: l'Alimentation - Restauration a significativement progressé (France +3,3%, Espagne +2,7%, Italie +0,9%) grâce aux bonnes performances des enseignes de restauration rapide, suivi par les Services (France +5,1%, Espagne +1,8%, Italie +6,9%) soutenu par les bonnes performances de la téléphonie. Le secteur de la Beauté - Santé (France +3,1%, Espagne +5,6%), a bénéficié des bonnes performances des opticiens qui ont été dynamiques en 2019, ainsi que des coiffeurs Barbiers. La tendance d'évolution du chiffre d'affaires du Prêt à porter est globalement positive (+1,0% en France, +3,2% en Espagne et +0,8% en Italie). Les performances des enseignes sont variées avec des enseignes en nette croissance (dont H&M, Zara, Kiabi et Mango) et d'autres en sous-performance (comme la mode infantile). Stratégie marketing digitale En 2019, Carmila a poursuivi sa stratégie de marketing distribué, permettant à chacun de ses centres de disposer des meilleurs outils marketing et digitaux disponibles sur le marché et de bases de données locales. Notre offre d'outils digitaux en B-to-B est de plus en plus utilisée par les commerçants. Plus de 800 opérations par mois ont été réalisées en France, Espagne et Italie dans le cadre du Kiosque, soit au total plus de 10 000 opérations marketing B-to-B réalisées sur l'année 2019, deux fois plus qu'en 2018. Les commerces accompagnés pendant au moins 6 mois en 2019 (+67% en nombre en 2019 vs 2018) ont surperformé de 4,4 points leur réseau grâce à l'utilisation de leviers digitaux activables localement. Cette surperformance est portée à 8,1 points pour les campagnes de plus de 2 000 euros. A cette fin, les actions visant à accélérer la constitution de bases de données clients locales se multiplient. A fin 2019, le nombre de contacts « opt-in » activables regroupés dans ces bases était de 2,8 millions sur nos trois pays (+25% par rapport à fin 2018). Excluant 1,8% de vacance stratégique fin 2019, 1,9% fin 2018. 3 Communiqué de presse Activité RSE En 2019, Carmila a renforcé ses engagements en matière de RSE, en développant un programme d'initiatives responsables intitulé « Ici, on agit » et articulé autour de trois piliers. Pilier n°1 Ici, on agit pour les territoires Carmila mène des actions de développement des tissus économiques locaux, d'abord à destination des commerçants, avec le développement de « l'extranet des locataires » visant à leur faciliter l'obtention d'informations et la réalisation de tâches administratives. Les actions s'adressent également aux clients du centre, avec l'organisation en 2019 de 1 000 opérations sur le thème de la transition alimentaire et des modes de consommation responsables. Enfin ces actions s'adressent de façon plus large aux parties prenantes de la vie locale, à travers des partenariats avec des Associations comme le Secours Populaire, ou des start-up issues de l'économie sociale et solidaire comme To Good To Go. Pilier n°2 Ici, on agit pour la planète Carmila s'engage dans une démarche d'amélioration continue de sa performance environnementale. Pour ce faire, la société a lancé une vaste campagne de certification de ses actifs, et a ainsi fait certifier 45 sites au cours de l'année 2019 (30 en France, 10 en Espagne, 5 en Italie). Au 31 décembre 2019, le taux de certification BREEAM de Carmila s'élève à 61% du patrimoine en valeur, en progression de 25 points par rapport à 2018, 76% des sites certifiés ayant obtenu un score Very Good ou Excellent. Pilier n°3 Ici, on agit pour les collaborateurs Au cours de l'année 2019, un programme de bien-être au travail a été développé en Espagne sous le nom « A tu Salud ». Ce programme a vocation à être décliné en France et en Italie. Carmila encourage aussi les actions de participations de ses salariés au programme RSE par exemple, par la création d'un conseil paritaire à l'égalité hommes-femmes, ou par le financement de la participation de deux équipes à la marche solidaire de 100km de l'Oxfam. Grâce à ces actions le taux de satisfaction des collaborateurs est élevé : 87% des collaborateurs se disent satisfaits de leur poste3. Endettement et Structure financière En novembre 2019, Carmila a procédé à une quatrième émission obligataire en placement privé pour une valeur nominale de 50 M€ à 12 ans, avec un coupon de 1,89%. Au 31 décembre 2019, le montant de la dette brute de Carmila s'élevait à 2 416 M€ et le montant de la trésorerie disponible à 174 M€. Les liquidités disponibles (RCF et cash disponible net) sont égales à 1,2 Md€. La maturité moyenne de la dette est de 5,0 ans (5,5 ans au 31 décembre 2018). Le ratio Dette financière consolidée nette / juste valeur du patrimoine immobilier (droits inclus) (LTV) reste bas à 34,9% à fin décembre 2019, le ratio Dette financière consolidée nette / juste valeur du patrimoine immobilier (hors droits) est de 36,7%. Le ratio EBITDA / Coût net de l'endettement financier ressort au 31 décembre 2019 à 5,0x contre 4,9x 12 mois plus tôt, bien supérieur au seuil minimum contractuel des covenants bancaires de 2,0x. Le ratio Dette nette / EBITDA est de 7,9x en 2019, en amélioration de -30 bps par rapport à 2018. Enquête réalisée annuellement auprès de l'ensemble des salariés des trois pays

4 Communiqué de presse Valorisation du patrimoine et ANR La valorisation du portefeuille, droits inclus s'établit au 31 décembre 2019 à 6 421,5 M€ en hausse de +16,9 M€ (+0,3%) par rapport à 6 404,6 M€ au 31 décembre 2018. A périmètre constant la valeur du portefeuille se déprécie de -0,9%(-56,8 M€) sur 12 mois. Cette légère baisse a été constatée dans les valeurs d'expertises du premier semestre 2019. Sur le second semestre, les experts ont stabilisé les valeurs (+0,3%). Le taux de capitalisation moyen du portefeuille s'établit à 5,90% contre 5,77% au 31 décembre 2018. Cette hausse du taux de capitalisation moyen est la résultante (i) d'une légère hausse des taux de capitalisation de marché en France (+24 pbs) atténuée par le travail d'asset management (-9 bps) et (ii) d'une légère décompression des taux de capitalisation de marché en Espagne (+14 pbs). L'ANR EPRA total au 31 décembre 2019 s'établit à 3 799 M€ contre 3 876 M€ au 31 décembre 2018 (-2,0%). L'ANR EPRA par action totalement dilué au 31 décembre 2019 ressort à 27,79 € par action contre 28,39 € par action au 31 décembre 2018, soit une variation de -0,60 euro par action (-2,1%) après la distribution d'un dividende de 1,50 euro par action en mai 2019. L'ANR EPRA triple net (EPRA NNNAV) par action totalement dilué s'établit à 26,45€ par action, soit une variation de -2,5% Pipeline d'extensions et acquisitions En novembre 2019, Carmila a inauguré l'extension du site de Rennes - Cesson, commercialisée à 100%. Pôle commercial leader de l'Est de Rennes, le centre commercial accueille 30 nouvelles boutiques et compte 70 enseignes réparties sur 11 500 m² autour d'H&M, Mango, Maisons du Monde et un hypermarché Carrefour de 9 800 m². Le plan de merchandising revisité accueille, de manière équilibrée, des succursales, des master-franchisés opérant des grandes marques ainsi que des acteurs indépendants locaux performants et dynamiques (Holly's Dinner, Bessec, Made in Dé), qui viennent renforcer cette destination shopping bénéficiant d'une clientèle CSP+. L'extension génèrera un loyer additionnel en base annuelle de 2,4 millions d'euros. Après la livraison de Rennes-Cesson et d'une restructuration sur Bourg-en-Bresse en 2019, et la mise en standby de cinq projets, le pipeline d'extensions 2020-2024 au 31 décembre 2019 intègre 19 projets pour un montant d'investissement prévisionnel de 1,3 Md€ et un yield on cost promoteur moyen de 7,2%. Le pipeline comprend 9 projets phares à Nice - Lingostière, Montesson (Paris Ouest), Barcelone - Tarassa, Marseille - Vitrolles, Aix-en-Provence, Thionville, Antibes, Toulouse - Labège et Lyon - Vénissieux. Ces projets représentent 90% de la valeur du pipeline. Carmila prévoit la livraison en 2020 de 3 projets, en particulier l'extension du centre de Nice Lingostière et la restructuration de Calais - Coquelles, pour des loyers annualisés nets de 8,0 M€ et un investissement total de 118,4 M€. Business développement Carmila Retail Development En 2019 Carmila a continué le développement de son activité de co-entreprise à travers sa filiale Carmila Retail Development. La société s'associe à des commerçants performants en phase de développement, afin les accompagner et de faciliter leur installation prioritairement dans les centres Carmila. A fin 2019, 4 partenaires principaux opèrent 56 boutiques au sein des parcs français et espagnol de Carmila pour un loyer annuel de 2,1 M€, ainsi que 15 boutiques sur des centres tiers. Les engagements à date sur ces partenariats représentent un total de 7,5 M€ pour une plus-value latente de 6,5 M€. 5 Communiqué de presse A un horizon de 2 ou 3 ans, le plan de développement de ces 4 partenariats prévoit plus de 160 boutiques ouvertes pour un loyer annuel de 6 M€, un engagement net de 15 M€ et une plus-value qui pourrait s'élever à 12 M€. Carmila considère cette activité comme un levier de croissance puissant pour le futur et a pour objectif, en régime de croisière, d'être associée à 15 à 20 enseignes en permanence pour un engagement net de l'ordre de 20 M€ et une plus-value latente de l'ordre de 50 M€ (quote-partCarmila). Les participations dans 2 à 4 enseignes ont vocation à être arbitrées chaque année. Hub Santé Carmila entend également déployer une offre Santé ambitieuse au sein de ses centres commerciaux pour renforcer l'offre « proximité » et « praticité » et répondre à un fort besoin de la population en matière de grandes pharmacies, cabinets dentaires et ophtalmologiques, soins de premier recours, …etc. Les sites de Carmila, accessibles, en cœur de zones urbaines et disposant de parking gratuits, sont tout particulièrement adaptés à cette offre. La société s'associe ainsi avec des professionnels expérimentés et reconnus pour développer les activités de santé sur son parc. En 2019, un partenariat a été monté au sein d'une co-entreprise nommée Pharmalley. A date, la co-entreprise s'est associée avec des pharmaciens pour le transfert ou l'agrandissement de 4 pharmacies dans ses galeries marchandes avec pour objectif de reprendre 5 à 10 pharmacies par an (investissement unitaire de 0,5 M€ à 1,5 M€ et une plus-value à 4 ans de même montant). A fin 2019, une nouvelle joint-venture est en création : Dentalley, qui s'apprête à lancer son offre de cabinets dentaires avec des premières ouvertures en 2020. L'objectif est de développer 50 centres dentaires en 5 années pour un EBITDA à 6 ans de 15 M€/an et un engagement maximum de 7 M€. Carmila s'associe pour développer cette activité avec les meilleures références de la profession. Lou5G Enfin la filiale Lou5G développe activement son activité de foncière d'antennes de téléphonie. En louant des terrains à chacun des 4 opérateurs téléphoniques nationaux afin que ceux-ci puissent y implanter des antennes, Lou5G participe à l'effort national de réduction de la fracture numérique. 130 antennes ont été commercialisées en 2019 pour 1,5 millions d'euros de loyers signés. Carmila ambitionne de pouvoir poursuivre le développement de cette activité pour atteindre une valorisation de 100M€ dans 5 ans. Dividende et Perspectives Confiant dans la solidité du business model de Carmila et son efficacité, le management proposera à l'Assemblée Générale devant se réunir le 14 mai 2020 le maintien du dividende 2019 au même niveau que le dividende 2018, soit 1,50 € par action. Ce niveau de dividende représente un ratio de pay-out (dividende / résultat récurrent) de 92,0% pour 2019 contre 98% pour l'exercice 2018, le pay-out cible sur résultat récurrent de Carmila étant de 90% Carmila bénéficie d'une forte visibilité sur ses revenus (baux longs, indexation, taux d'occupation stable et solide), de gains de productivité qui lui permettent de réduire son ratio de coûts et d'une structure financière solide avec un coût de la dette stable et prévisible (rating BBB de S&P, dette à maturité longue, à taux fixe à 82%, bonne liquidité financière). Par ailleurs, Carmila dispose de leviers de croissance puissants : une croissance organique soutenue, un pipeline contrôlé composé de grands projets structurants et créateurs de valeur, une stratégie de marketing digital locale qui vise à aider les commerçants à développer leur CA. 6 Communiqué de presse De plus, les équipes Carmila sont agiles, dynamiques, expertes en centres commerciaux leaders dans leur territoire et tournées vers l'innovation. Elles étudient et développent des relais de croissances prometteurs, comme la valorisation des fonciers en partenariat avec Carrefour Property, ou le développement continu des activités de co-entreprises avec des objectifs de TRI à 5 ans à deux chiffres. En conséquence, le Management de Carmila est confiant sur la pérennité et la force du business model de la société. 2020 sera une année de lancement de grands projets pour développer la croissance de la société avec pour objectifs : 3 livraisons de projets de promotion, notamment l'extension de Nice Lingostière et la restructuration de Calais Coquelles avec l'implantation de Primark sur 6 000m² ;

Des avancées significatives sur les projets phares après les élections municipales ;

La poursuite de la sélectivité sur les acquisitions pour se concentrer sur des opportunités financièrement très favorables ;

L'accélération de la croissance issue du Business development. Dans ce contexte, Carmila a pour objectif une croissance du résultat récurrent par action comprise entre +2% et +4% sur la base d'un résultat récurrent par action 2019 de 1,61€ par action, retraité du produit financier sur placement de 2 M€ enregistré en 2019 dans les comptes. 7 Communiqué de presse Principaux résultats et soldes intermédiaires de gestion (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 % var. Revenus locatifs 340 250 5,6% 359 457 Refacturations aux locataires 79 359 74 799 Total Revenus de l'activité locative 438 816 415 049 Charges du foncier - 21 214 - 18 659 Charges locatives - 71 307 - 71 076 Charges sur immeuble (propriétaire) - 13 111 - 11 656 Loyers nets 333 184 313 658 6,2% Frais de structure - 52 840 - 50 574 Dotations aux amortissements et provisions des immobilisations - 3 493 - 3 508 incorporelles et corporelles et aux provisions Autres charges et produits opérationnels 1 343 - 277 Résultat de cession d'immeubles de placement et de titres cédés - 610 - 1 796 Solde net des ajustements de valeurs - 90 172 13 586 Quote-part de résultat net des entreprises mises en équivalence 4 376 3 882 Résultat opérationnel 191 788 274 971 -30,3% Produits financiers 559 384 Charges financières - 57 277 - 54 011 Coût de l'endettement financier net - 56 718 - 53 627 Autres produits et charges financiers - 1 389 - 4 931 Résultat financier - 58 107 - 58 558 -0,8% Résultat avant impôts 133 681 216 413 -38,2% Impôts sur les sociétés - 25 277 - 52 804 Résultat net consolidé 108 404 163 609 -33,7% Résultat net consolidé Part du groupe 108 213 163 557 -33,8% EBITDA 282 563 264 347 6,9% Résultat net EPRA 219 407 202 447 8,4% Résultat Récurrent 222 545 207 521 7,2% Valorisation du portefeuille 6 421 482 6 404 613 0,3% NAV EPRA 3 799 450 3 876 129 -2,0% Données par Action (euros) Résultat Récurrent par action (moyen) 1,63 1,53 6,6% NAV EPRA par action (dilué) 27,79 28,39 -2,1% 8 Communiqué de presse ******* Contact investisseurs et analystes Contacts presse Marie-Flore Bachelier - Secrétaire Général marie_flore_bachelier@carmila.com +33 6 20 91 67 79 Morgan Lavielle - Directeur de la Communication Corporate morgan_lavielle@carmila.com +33 1 58 33 63 29 ******* Calendrier Financier 14 février 2020 (9h00) : Réunion d'Information Financière 14 mai 2020 (9h30) : Assemblée Générale des actionnaires 29 juillet 2020 (après clôture des marchés) : Résultats semestriels 2020 30 juillet 2020 (14h30) : Réunion d'Information Financière ******* A propos de Carmila Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2019, son portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,4 Md€. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent l'ensemble des expertises dédiées à l'attractivité commerciale : commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de centre et asset management. Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (« SIIC »). Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region). Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable. Le 26 novembre 2019, Carmila intégrait les indices MSCI Global Small Caps. 9 RAPPORT FINANCIER ANNUEL 31 DECEMBRE 2019 SOMMAIRE 1. Patrimoine et évaluation ................................................................................................ 4 1.1. Atouts concurrentiels .................................................................................................................................. 4 1.1.1. Un acteur majeur dans le segment des foncières de centres commerciaux en Europe Continentale................ 4 1.1.2. Le leadership des actifs au cœur de la stratégie de Carmila ............................................................................... 4 1.2. Chiffres clés du patrimoine ......................................................................................................................... 5 1.2.1. Description du patrimoine .................................................................................................................................. 5 1.2.2. Présentation des actifs les plus importants du patrimoine Carmila.................................................................... 5 1.2.3. Typologie d'actifs par genre................................................................................................................................ 5 1.3. Evaluation du patrimoine ........................................................................................................................... 6 1.3.1. Tendances du marché de l'immobilier commercial et environnement concurrentiel ........................................ 6 1.3.2. Expertise et méthodologie .................................................................................................................................. 7 1.3.3. Segmentation géographique du portefeuille ...................................................................................................... 9 1.3.4. Evolution de la valorisation du patrimoine ......................................................................................................... 9 1.3.5. Evolution des taux de capitalisation.................................................................................................................. 10 1.3.6. Répartition de la valeur d'expertise par typologie CNCC .................................................................................. 10 1.3.7. Réconciliation de la valorisation du patrimoine avec la valeur des immeubles de placement au bilan ........... 11 1.4. Rapport d'expertise immobilière préparé par les évaluateurs indépendants de Carmila......................... 11 1.4.1. Contexte général de la mission d'expertise ...................................................................................................... 11 1.4.2. Condition de la réalisation ................................................................................................................................ 12 1.4.3. Confidentialité et publication............................................................................................................................ 13 1.5. Pipeline d'extension au 31 décembre 2019 .............................................................................................. 13 1.5.1. Développements ............................................................................................................................................... 13 1.5.2. Pipeline de développement .............................................................................................................................. 14 1.5.3. Projets 2019 ...................................................................................................................................................... 15 1.5.4. Projets 2020 ...................................................................................................................................................... 15 1.5.5. Autorisations administratives ........................................................................................................................... 16 1.6. Présentation détaillée du patrimoine en exploitation de Carmila au 31 décembre 2019......................... 17 2. Activité de l'année ....................................................................................................... 21 2.1. Informations financières sélectionnées..................................................................................................... 21 2.2. Etats financiers ......................................................................................................................................... 22 2.2.1. Etats du résultat global consolidé ..................................................................................................................... 22 2.2.2. Etat de la situation financière consolidée ......................................................................................................... 23 2.2.3. Tableau de flux de trésorerie consolidé ............................................................................................................ 24 2.2.4. Tableau de variation des capitaux propres consolidés ..................................................................................... 25 2.3. Analyse de l'activité .................................................................................................................................. 26 2.3.1. Environnement économique............................................................................................................................. 26 2.3.2. Activité des commerçants................................................................................................................................. 26 2.3.3. Activité locative................................................................................................................................................. 27 2.3.4. Structure des baux ............................................................................................................................................ 31 2.3.5. Taux d'occupation financier .............................................................................................................................. 35 2.3.6. Taux d'effort des commercants ........................................................................................................................ 35 2.4. Responsabilité sociétale et environnementale ......................................................................................... 35 2.4.1. Pilier 1 : Ici, on agit pour les territoires ............................................................................................................. 36 2.4.2. Pilier 2 : Ici, on agit pour la planète................................................................................................................... 36 2.4.3. Pilier 3 : Ici, on agit pour les collaborateurs ...................................................................................................... 37 2.5. Marketing digital ...................................................................................................................................... 37 2.6. Business development............................................................................................................................... 38 2.6.1. Carmila Retail Development ............................................................................................................................. 38 Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 2 2.6.2. LouWifi .............................................................................................................................................................. 39 2.6.3. Lou 5G ............................................................................................................................................................... 39 2.7. Commentaires sur les résultats de l'année ............................................................................................... 40 2.7.1. Revenus locatifs et loyers nets.......................................................................................................................... 40 2.7.2. Coûts de structure............................................................................................................................................. 41 2.7.3. EBITDA............................................................................................................................................................... 42 2.7.4. Résultat financier .............................................................................................................................................. 42 2.8. Indicateurs de performance EPRA............................................................................................................. 43 2.8.1. EPRA Earnings et Résultat net récurrent........................................................................................................... 43 2.8.2. Ratio de coûts de l'EPRA (EPRA Cost Ratio) ...................................................................................................... 44 2.8.3. ANR de Continuation, NAV EPRA et NNNAV EPRA............................................................................................ 44 2.8.4. Taux de vacance EPRA....................................................................................................................................... 46 2.8.5. Taux de rendement EPRA : EPRA NIY et EPRA « Topped-Up » NIY ................................................................... 46 2.8.6. Investissements EPRA ....................................................................................................................................... 46 3. Politique financière ....................................................................................................... 48 3.1. Ressources financières .............................................................................................................................. 48 3.2. Instruments de couverture........................................................................................................................ 49 3.3. Trésorerie .................................................................................................................................................. 50 3.4. Rating........................................................................................................................................................ 50 3.5. Politique de distribution de dividendes..................................................................................................... 50 4. Capitaux propres et actionnariat ................................................................................ 52 5. Informations Complémentaires ................................................................................... 53 5.1. Evolution de la gouvernance..................................................................................................................... 53 6. Perspectives .................................................................................................................. 53 Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 3 1. PATRIMOINE ET EVALUATION 1.1. Atouts concurrentiels 1.1.1. Un acteur majeur dans le segment des foncières de centres commerciaux en Europe Continentale Avec plus de 6,4 milliards d'euros de patrimoine et 215 centres commerciaux et «retail park» situés en France, en Espagne et en Italie, Carmila est en Europe continentale le 1er acteur coté des centres commerciaux attenants à une grande enseigne alimentaire et le 3ème coté en immobilier commercial par la valeur vénale de son patrimoine au 31 décembre 2019. Carmila dispose d'un large portefeuille d'actifs bénéficiant d'un leadership local solide dans leurs zones de chalandise respectives. Grâce à la qualité et au positionnement de ses centres commerciaux, renforcés notamment par la rénovation des centres autour du thème « Un Air de Famille », Carmila offre aux commerçants des surfaces situées dans des centres commerciaux modernes, conçus pour répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs. La typologie des centres commerciaux détenus par Carmila est très diversifiée, permettant ainsi aux principales enseignes internationales et nationales de travailler sur plusieurs formats et aux commerçants locaux de bénéficier d'une vitrine attractive. 1.1.2. Le leadership des actifs au cœur de la stratégie de Carmila Le cœur de la stratégie de Carmila est le leadership local des actifs : la grande majorité des centres commerciaux de Carmila sont « leaders » ou « co-leaders » dans leurs zones de chalandise respectives. Au 31 décembre 2019, Carmila dispose de 157 centres commerciaux « leaders » ou « co-leaders », représentant 88% de son portefeuille. Programme de rénovation Carmila a achevé son programme de rénovation pour un investissement total de 350 millions d'euros étalés sur la période 2014-2018, dont 90 millions d'euros portés par Carmila, 260 millions étant financés par le Groupe Carrefour, principal copropriétaire de l'ensemble des sites Carmila. En 2019, la quasi-totalité des sites ont été rénovés, les centres non rénovés à date ou récemment acquis feront l'objet d'une rénovation à court terme. Carmila a engagé 6,2 millions d'euros en rénovations de son parc d'actifs en 2019, particulièrement pour les sites de Rennes-CessonBourg-en-Bresse et Guéret. Tous les sites ont été livrés à fin 2019. Stratégie commerciale dynamique Carmila a également renforcé la puissance commerciale de ses centres, avec près de 4 800 baux signés sur la période 2014 - 2019 (dont 874 en 2019) et un taux d'occupation financier consolidé de 96,3 % au 31 décembre 2019 contre 86,1 % au 16 avril 2014. Carmila s'est efforcé d'attirer des enseignes et concepts forts permettant de renforcer l'attractivité de ses centres. L'ouverture de boutiques éphémères et le développement du « specialty leasing » contribuent également à renforcer le leadership de ses centres en Acquisitions ciblées Entre 2014 et 2019, Carmila a procédé à l'acquisition de 37 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Le statut de « leader » ou « co-leader » dans la zone de chalandise est un avantage concurrentiel facilitant la commercialisation des surfaces auprès des enseignes qui recherchent un flux de fréquentation important et pérenne dans un environnement commercial dynamique et de première qualité. proposant de diversifier l'offre pour satisfaire ses consommateurs en quête de nouveauté et de concepts innovants. Pipeline d'extensions des centres commerciaux Depuis sa création en avril 2014, Carmila a livré 19 extensions pour une surface de 162 306 m² et un investissement de 435 millions d'euros. La création de loyer générée par ces extensions est de 31,4 millions d'euros et le yield on cost moyen Carmila est de 7,2% (en intégrant le rachat de la quote part Carrefour). Le pipeline d'extensions 2020-2024 au 31 décembre 2019 intègre 19 projets pour un montant d'investissement prévisionnel de 1,3 milliard d'euros. Développés conjointement avec Carrefour Property, ces projets d'extension permettent à Carmila de renforcer l'attractivité de ses centres en les adaptant aux besoins des enseignes et à ceux de leurs clients. Ces extensions facilitent notamment l'implantation de moyennes surfaces dans les centres commerciaux, véritables locomotives en complément des hypermarchés du Groupe Carrefour, permettant de densifier le trafic et de renforcer l'attractivité de ces centres. du Groupe Carrefour en France, en Espagne et en Italie, et réalisé plusieurs opérations d'acquisitions de lots de Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 4 copropriété dans des centres déjà détenus, pour un montant total de 2,2 milliards d'euros, dont la quasi- totalité a été réalisée de gré-à-gré. Ces acquisitions ont fait ressortir un taux de rendement initial net moyen de 5,9 %. 1.2. Chiffres clés du patrimoine 1.2.1. Description du patrimoine Au 31 décembre 2019, Carmila dispose d'un patrimoine de 215 centres commerciaux et «retail park» attenants à des hypermarchés Carrefour situés en France, en Espagne et en Italie, valorisés à plus de 6,4 milliards d'euros droits et travaux inclus pour une surface totale proche de 1,57 million de mètres carrés. En France, Carmila détient directement ou indirectement la pleine propriété de la très grande majorité de ses actifs (les autres faisant l'objet d'un bail emphytéotique ou d'un bail à construction), laquelle peut être organisée au travers d'une répartition en volumes ou d'une . copropriété. En Espagne, Carmila détient, directement ou indirectement, la pleine propriété de ses actifs organisée au travers d'une copropriété. La totalité des actifs de Carmila en Italie est détenue, directement ou indirectement, en pleine propriété. Les murs des hypermarchés et des supermarchés de Carrefour ainsi que les parkings attenants aux centres commerciaux détenus par Carmila en France, en Espagne et en Italie, sont détenus par des entités du groupe Carrefour 1.2.2. Présentation des actifs les plus importants du patrimoine Carmila Sur les 215 actifs immobiliers commerciaux constituant le patrimoine de Carmila, 15 actifs représentent 38% de la valeur d'expertise (droits inclus) et 27% de la surface locative brute au 31 décembre 2019. Le tableau suivant présente des informations sur ces 15 actifs : Année de Année Année de Nombre total Surface locative Participation Nom du centre, ville brute Groupe Groupe Carmila / construction d'acquisition rénovation de lots Carmila (m²) Site (%) France BAB 2 - Anglet 1967 2014 2017 124 27 016 52,4% Bay 2 2003 2014 - 103 21 041 37,0% Calais - Coquelles 1995 2014 2019 152 51 167 77,6% Chambourcy 1973 2014 2015 70 21 343 44,0% Evreux 1974 2014 2017 76 37 781 57,0% Montesson 1970 2014 - 61 13 175 32,8% Orléans Place d'Arc 1988 2014 2018 69 13 590 53,6% Ormesson 1972 2015 2018 123 26 696 14,5% Perpignan Claira 1983 2014 2015 78 21 038 52,1% Saran - Orléans 1971 2014 2017 90 38 846 64,2% Thionville 1971 2016 - 162 28 348 62,9% Toulouse Labège 1983 2014 - 129 22 219 44,9% Vitrolles 1971 2018 - 85 24 275 55,2% Total France 1 322 346 533 Espagne Fan Mallorca 2016 2016 2016 104 38 141 75,0% Huelva 2013 2014 2013 93 34 036 82,4% Total Espagne 197 72 177 Total 1 519 418 710 Pour une présentation détaillée du portefeuille d'actifs commerciaux de Carmila, se référer à la partie « Présentation détaillée du patrimoine en exploitation de Carmila au 31 décembre 2019 ». 1.2.3. Typologie d'actifs par genre Au 31 décembre 2019, Carmila détient 157 centres commerciaux « leaders » ou « co-leaders » (tels que définis ci-dessous) dans leurs zones de chalandise représentant 74% du nombre total de centres commerciaux de Carmila et 88% de son portefeuille quant à la valeur d'expertise, droits inclus. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 5 Un centre commercial est défini comme « leader » si (i) le centre est leader dans sa zone commerciale en nombre d'unités commerciales dans son agglomération (Source : bases de données Codata 2019) ou (ii) le centre comprend plus de 80 unités commerciales en France ou 60 unités commerciales en Espagne et Italie. Un centre commercial est défini comme « co-leader » si (i) le centre n'est pas un centre « leader » et (ii) (x) l'hypermarché attenant au centre est leader sur sa zone commerciale quant au chiffre d'affaires en France et en Italie ou quant à la superficie en Espagne (Source : bases de données Nielsen) ou (y) le chiffre d'affaires annuel TTC de l'hypermarché attenant au centre est supérieur à 100 millions d'euros en France ou 60 millions d'euros en Espagne et Italie. Valeur vénale DI du patrimoine Valeur vénale % Valeur Nombre de DI (m€) vénale sites 31/12/2019 Leader 3 154,2 68% 54 Co-Leader 916,9 20% 31 Autre* 544,2 12% 44 France 4 615,3 100% 129 Leader 828,8 57% 31 Co-Leader 470,4 32% 35 Autre* 150,1 10% 12 Espagne 1 449,3 100% 78 Leader 167,6 47% 3 Co-Leader 99,1 28% 3 Autre* 90,2 25% 2 Italie 356,9 100% 8 Leader 4 150,6 65% 88 Co-Leader 1 486,4 23% 69 Autre* 784,5 12% 58 Total 6 421,5 100% 215 Centres de proximité, lots isolés 1.3. Evaluation du patrimoine 1.3.1. Tendances du marché de l'immobilier commercial et environnement concurrentiel L'immobilier commercial désigne l'ensemble des biens immobiliers détenus par des acteurs professionnels qui n'en sont pas les occupants, et qui en retirent un revenu titre habituel. Les actifs peuvent être regroupés en différentes catégories : les actifs immobiliers d'entreprise, qui représentent la part majoritaire des actifs de l'immobilier commercial. Parmi ces actifs, on peut distinguer quatre grandes classes d'actifs correspondant à différents segments : (i) les bureaux, (ii) les commerces (commerces en pied d'immeuble, centres commerciaux et «retail park»), (iii) les locaux d'activités et de logistiques destinés à concevoir, produire et stocker les marchandises (entrepôts, locaux de production, etc.), et (iv) l'immobilier de service, regroupant les hôtels et les établissements de santé et de loisirs ;

les autres actifs non résidentiels tels que des parkings ; et

les actifs résidentiels (non détenus par des bailleurs sociaux), qui recouvrent aussi les actifs résidentiels sous forme d'habitat collectif. En particulier, le segment des centres commerciaux présente un profil dynamique et résilient, avec une forte visibilité sur les flux de trésorerie supportée par un socle solide de revenus indexés, des taux de vacance bas du fait notamment du droit au bail en France (qui amène le locataire qui souhaite résilier son bail à rechercher lui- même son successeur) ou de la réglementation restrictive sur les nouveaux développements (par exemple en France avec les autorisations de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial ou CDAC) et une mutualisation des risques sur un grand nombre de sites et de baux. Il offre également une capacité à créer de la valeur en travaillant le merchandising et l'animation des centres, les négociations de renouvellement et de commercialisation et en menant une politique de rénovation, de restructuration et d'extension des sites afin d'améliorer leur compétitivité. L'immobilier de commerce est sensible à la conjoncture macro-économique (notamment croissance, inflation, niveau de l'emploi et dépenses des ménages, qui influencent les prix, la dynamique des transactions, les Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 6 taux de vacance et de défaut, l'évolution des loyers etc.) et aux arbitrages avec d'autres classes d'actifs financiers. Le marché des centres commerciaux en France L'année 2019 se termine sur un volume d'investissement dans le secteur du commerce de 4,7 milliards d'euros, en hausse de 2,2% par rapport à 2018. L'année 2019 a été marquée par la stabilité des valeurs locatives et le maintien de l'investissement à un niveau bas selon CBRE, qui rappelle qu'à l'instar de 2018 un nombre réduit de transactions de grande envergure a occupé une proportion considérable des investissements de l'année. Le marché des centres commerciaux en Espagne Le volume d'investissement en Espagne dans le secteur de l'immobilier commercial atteint un montant proche de 2,1 milliard d'euros en 2019, en baisse significative par rapport à 2018 notamment du fait d'un manque d'opportunités d'achat d'actifs prime sur le marché espagnol. Il convient de préciser que le mois de décembre 2019 concentré près d'un quart de ce volume d'investissement (475 millions d'euros) du fait de la cession du centre de Puerto Venecia par Intu à Generali / Environnement concurrentiel et positionnement de Carmila La concurrence s'apprécie centre par centre au niveau de sa zone de chalandise, en fonction de l'attractivité du site pour les clients finaux et les commerçants, en tenant compte le cas échéant de la présence d'autres formats de commerces, par exemple de centre-ville, dans cette même zone de chalandise. Cette attractivité peut également être mesurée à l'échelle d'un réseau national ou international pour les grandes enseignes. Ces actifs concurrents sont détenus par une série d'acteurs parmi lesquels on distingue notamment : les institutionnels (compagnies d'assurance, de mutuelles et de prévoyance, caisses de retraites, autres gestionnaires d'actifs, etc. tels Allianz, APG, NBIM) ;

les sociétés foncières, principalement des SIIC (par exemple les foncières cotées spécialisées dans le

commerce comme Unibail-Rodamco-Westfield, Klépierre, Altarea Cogedim, Mercialys et Eurocommercial Properties, ou non cotées comme Ceetrus ou encore les Union. Ce ralentissement du rythme des transactions est également imputable aux changements de mode de consommation qui entraînent de l'incertitude sur les revenus locatifs futurs d'après Cushman & Wakefield, qui nuance en ajoutant que les foncières de centres commerciaux demeurent attirées par les actifs de qualité qui existent toujours sur le marché - laissant entrevoir une augmentation de leur fréquentation et des revenus locatifs en croissance. Le marché des centres commerciaux en Italie Selon CBRE, le secteur du commerce a représenté près de 16% (vs. 25% en 2018) du total des investissements dans le secteur immobilier en Italie en 2019 pour une valeur de 2,0 milliards d'euros. Les montant d'investissement dans les centres commerciaux ont diminué par rapport à 2018 du fait d'un manque d'actifs prime disponibles sur le marché. foncières avec un portefeuille d'actifs plus diversifié comme Merlin Properties) ; - les fonds dédiés aux investisseurs professionnels ou les fonds retail s'adressant aux investisseurs particuliers (par exemple Amundi, AXA Real Estate, CBRE Global Investors, etc.) ; les fonds de Private Equity (par exemple Blackstone, KKR, etc.) ; et

les fonds patrimoniaux (fonds gérés par des family offices ou SCI familiale). La concurrence entre acteurs du paysage des centres commerciaux s'exerce également sur l'acquisition de centres existants et le développement et la création de nouveaux centres. Carmila, quant à lui, bénéficie d'un accès à un large éventail d'opportunités de développement et d'acquisition du fait de sa relation privilégiée avec le Groupe Carrefour. 1.3.2. Expertise et méthodologie Les immeubles de placement constitutifs du patrimoine de Carmila sont comptabilisés et évalués individuellement, initialement, à leur coût de construction ou d'acquisition droits et frais inclus puis ultérieurement à leur juste valeur. Toute variation est comptabilisée en résultat. Les justes valeurs retenues sont celles déterminées partir des conclusions d'experts indépendants. Carmila confie à des experts l'évaluation de l'ensemble de son patrimoine à chaque fin de semestre. Les actifs sont visités par les experts annuellement. Les évaluations des experts sont Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 7 conformes aux règles contenues dans le RICS Appraisal and Valuation Manual, publié par la Royal Institution of Chartered Surveyors ('Red Book'). Pour réaliser leurs travaux, les experts ont eu accès toutes les informations nécessaires à la valorisation des actifs, notamment la liste des baux, le taux de vacance, les aménagements de loyers, et les principaux agrégats concernant les locataires (chiffre d'affaires). Ils établissent de manière indépendante leurs estimations de cash-flows présents et futurs en appliquant des facteurs de risque soit sur le taux de capitalisation du revenu locatif net, soit sur les cash- flows futurs. Pour les immeubles en cours de construction, sont comptabilisés les immobilisations en cours ainsi que le surcroît de juste valeur par rapport au prix de revient (IPUC). Les immeubles de placement en cours de construction font l'objet d'une expertise pour déterminer leur juste valeur à date d'ouverture. Carmila estime qu'un projet de développement peut être évalué de façon fiable si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies (i) toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'extension ont été obtenues, (ii) le contrat de construction a été signé et les travaux ont débuté et (iii) l'incertitude sur le montant des loyers futurs a été levée. Les experts mandatés par Carmila sont les suivants: En France, Cushman & Wakefield et Catella

En Espagne, Cushman & Wakefield et Catella

En Italie, BNP Paribas Real Estate Commentaires sur le périmètre 28% des sites en France et 21% des sites en Espagne (en nombre) ont fait l'objet d'une rotation entre les experts Cushman & Wakefield et Catella en 2019

les actifs acquis en 2018 et les extensions livrées en 2018 ont été inclus dans le portefeuille pour leur valeur expertisée

au deuxième semestre 2019, Carmila a livré l'extension de Rennes Cesson ; cette extension est comptabilisée au 31 décembre 2019 pour sa valeur expertisée

Carmila n'a acquis aucun nouveau centre commercial au cours de l'année 2019

pour les extensions en cours (Nice Lingostière) les immobilisations en cours ont été reconnues dans les comptes en immeuble de placement évalué au coût; le surcroît de valeur par rapport au prix de revient (IPUC) a été comptabilisé. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 8 1.3.3. Segmentation géographique du portefeuille La valorisation du portefeuille (part du groupe) s'établit à 6 421,5 millions d'euros droits inclus au 31 décembre 2019 et se répartit de la manière suivante : Valeur vénale droits inclus (DI) du 31/12/19 patrimoine millions % Nombre Pays d'euros d'actifs France 4 615,3 71,9% 129 Espagne 1 449,3 22,6% 78 Italie 356,9 5,6% 8 Total 6 421,5 100% 215 Outre les justes valeurs déterminées par les experts pour chaque centre commercial, cette évaluation prend en compte les immobilisations en cours qui s'élèvent à 68,8 millions d'euros au 31 décembre 2019 et la quote part de marge de l'opération d'extension de Nice Lingostière de 11,7 millions d'euros. Par ailleurs cette évaluation inclut la quote-part de Carmila dans les immeubles de placement évalués en juste valeur détenue dans des filiales consolidées par mise en équivalence (centre commercial de As Cancelas à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne pris en compte à 50%), qui représente 68,2 millions d'euros. 1.3.4. Evolution de la valorisation du patrimoine Valeur vénale DI du 31/12/19 30/06/19 31/12/18 patrimoine Variation vs. Variation vs. 30/06/19 31/12/2018 Valeur Nombre à à à à Valeur Valeur vénale DI % périmètre périmètre périmètre périmètre vénale DI % vénale DI % d'actifs (en millions d'euros) m€ courant constant courant constant m€ m€ France 4 615,3 71,9% 129 1,2% 0,6% 0,3% -1,3% 4 561,1 71,5% 4 600,3 71,8% Espagne 1 449,3 22,6% 78 -0,9% -0,9% 0,0% 0,0% 1 462,0 22,9% 1 449,8 22,6% Italie 356,9 5,6% 8 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 354,3 5,6% 354,5 5,5% Total 6 421,5 100% 215 0,7% 0,3% 0,3% -0,9% 6 377,4 100% 6 404,6 100% Au cours de l'année 2019, le patrimoine total de Carmila s'est apprécié de +16,9 millions d'euros ; cette variation s'analyse de la manière suivante : La valeur des actifs, à périmètre constant, se déprécie de -0,9% soit -56,8 millions d'euros. La variation à périmètre constant se calcule sur une base comparable de centres commerciaux, hors extensions développées sur la période. L'impact de la hausse des taux de capitalisation sur la valorisation (-2,2%) est partiellement compensé par la hausse des loyers sur la période (+1,3%).

-0,9% soit -56,8 millions d'euros. La variation à périmètre constant se calcule sur une base comparable de centres commerciaux, hors extensions développées sur la période. L'impact de la hausse des taux de capitalisation sur la valorisation (-2,2%) est partiellement compensé par la hausse des loyers sur la période (+1,3%). Les autres variations sont dues aux extensions. Les projets en construction (Nice) sont valorisés par leurs immobilisations en cours et par leur quote part de marge (IPUC). Les projets livrés (Rennes) sont comptabilisés dans la valeur du patrimoine à leur valeur expertisée au 31 décembre 2019. La valorisation des immobilisations en cours et des IPUC ainsi que du projet livré en 2019 (Rennes) est de 99,2 millions d'euros soit une variation de + 73,7 millions d'euros due aux extensions en 2019.

Il n'y a pas eu d'acquisition de centre commercial au cours de l'année 2019. La variation annuelle 2019 à périmètre constant se décompose par pays de la manière suivante : ∙ En France, la variation de valeur à périmètre constant est de -1,3% ce qui Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 9 correspond à -59,0 millions d'euros : l'impact de décompression des taux de capitalisation de -2,3% est partiellement compensé par la revalorisation des loyers de +1,0%. En Espagne, la valorisation à périmètre constant est stable, l'impact de la décompression des taux de capitalisation (-2,2%) est intégralement compensé par la hausse des loyers (+2,2%) En Italie, le patrimoine à périmètre constant s'apprécie de +0,7% soit +2,4 millions d'euros. L'impact de variation des taux de capitalisation est faible (-0,3%) et la hausse des loyers est de +1,0%. 1.3.5. Evolution des taux de capitalisation NIY NPY 31/12/2019 30/06/2019 31/12/2018 31/12/2019 30/06/2019 31/12/2018 France 5,36% 5,36% 5,22% 5,68% 5,70% 5,54% Espagne 6,41% 6,28% 6,23% 6,54% 6,47% 6,40% Italie 6,18% 6,16% 6,16% 6,18% 6,16% 6,16% Total 5,64% 5,62% 5,50% 5,90% 5,91% 5,77% En 2019, le NPY est en légère hausse sur le portefeuille global de +13 bps ; la décompression est plus marquée en France (+14 bps) et en Espagne (+14 bps) alors que l'Italie reste stable (+2 bps). La hausse a été plus importante en France au premier semestre alors que le deuxième semestre est resté stable. En Espagne, la hausse annuelle du NPY est répartie sur les deux semestres. En France, l'évolution du NPY est de +14 bps entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2018. Cette hausse est la conséquence de deux facteurs principaux : l'impact de la décompression de marché des taux de capitalisation (+24 bps) est atténué par le travail d'asset management (restructuration et livraison d'extensions -9 bps). L'impact de décompression de marché des taux de capitalisation reste contenu sur le portefeuille de Carmila, les experts ayant souligné la résilience importante du portefeuille par rapport au marché du fait de la rénovation intégrale et récente du portefeuille, des taux d'effort raisonnables des locataires et des valeurs locatives des vacants réalistes. En Espagne, l'évolution du NPY est de +14 bps entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2018. Cette évolution est due la une légère décompression de marché des taux de capitalisation. En Italie, les taux sont stables sur l'année 2019. Dans les trois pays, l'évolution du NIY est comparable à celle du NPY. 1.3.6. Répartition de la valeur d'expertise par typologie CNCC Conformément à la typologie CNCC, les sites sont regroupés en trois catégories : centres régionaux, grands centres commerciaux et petits centres commerciaux (appelés dans ce document centres locaux de proximité). Au 31 décembre 2019, les centres régionaux et les grands centres commerciaux représentent 81% du portefeuille de Carmila en valeur vénale. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 10 Expertise 31/12/2019 Valeur NRI ERV vénale DI % de valeur moyen vacant NIY (m€) €/m² moyen Centres Régionaux 1 659,4 36,0% 310 233 5,1% Grands Centres Commerciaux 2 123,0 46,0% 267 267 5,2% Centres Locaux de Proximité 833,0 18,0% 196 123 5,7% France 4 615,3 261 184 5,4% Centres Régionaux 360,3 24,9% 206 123 5,6% Grands Centres Commerciaux 750,6 51,8% 198 177 6,6% Centres Locaux de Proximité 338,3 23,3% 289 250 7,0% Espagne 1 449,3 217 196 6,4% Centres Régionaux 16,8 4,7% 238 6,1% Grands Centres Commerciaux 318,5 89,2% 247 n.d. 6,2% Centres Locaux de Proximité 21,6 6,1% 269 6,5% Italie 356,9 248 n.d. 6,2% Centres Régionaux 2 036,5 31,7% 282 230 5,2% Grands Centres Commerciaux 3 192,1 49,7% 242 217 5,7% Centres Locaux de Proximité 1 192,9 18,6% 220 145 6,1% Total général 6 421,5 247 186 5,6% 1.3.7. Réconciliation de la valorisation du patrimoine avec la valeur des immeubles de placement au bilan (en millions d'euros) 31/12/2019 ############# Valeur vénale droits inclus 6 421,5 Immobilisations en cours -68,8 Valorisation de la quote part des immeubles MeQ -68,2 Droits et enregistrements (hors MeQ) -317,4 Valeur vénale hors droits (IPUC inclus) (A) 5 967,1 IPUC -11,7 Valeur vénale hors droits (hors IPUC) 5 955,4 Juste valeur des BAC (IFRS 16) (B) 34,5 Immeuble de placement à la valeur d'expertise (bilan, IPUC inclus) (A+B) 6 001,6 31/12/2018 6 404,6 -62,6-69,2-319,2 5 953,7 0,0 5 953,7 0,0 5 953,7 1.4. Rapport d'expertise immobilière préparé par les évaluateurs indépendants de Carmila 1.4.1. Contexte général de la mission d'expertise Contexte et instructions En accord avec les instructions de Carmila ("la Société") reprises dans les contrats d'évaluation signés entre Carmila et les Évaluateurs, nous avons estimé les actifs détenus par la Société en reflétant leur mode de détention (pleine propriété, bail à construction, etc.). Le présent Rapport Condensé, qui résume nos conditions d'intervention, a été rédigé afin d'être intégré dans le document de référence de la Société. Les évaluations ont été menées localement par nos équipes d'expertise. Afin de déterminer une valeur de marché pour chaque actif, nous avons pris en considération les transactions immobilières au niveau européen, et pas uniquement les transactions domestiques. Nous confirmons que notre opinion sur la valeur de marché a été revue au regard des autres expertises menées en Europe, afin d'avoir une approche consistante et de prendre en considération toutes les transactions et informations disponibles sur le marché. Les évaluations sont fondées sur la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie et la méthode par le Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 11 rendement qui sont régulièrement utilisées pour ces types d'actifs. Référentiels et principes généraux Nous confirmons que nos évaluations ont été menées en accord avec les sections correspondantes du Code de Conduite de l'édition de juin 2017 (effective à compter du 1er juillet 2017) du RICS Valuation - Global Standards 2017 (le "Red Book"). Ce dernier constitue une base des évaluations acceptée à l'échelle internationale. Nos évaluations respectent les règles comptables IFRS et les standards et recommandations édités par l'IVSC. Les expertises ont également été établies au regard de la recommandation de l'AMF sur la présentation des Valeur recherchée Nos évaluations correspondent à des valeurs vénales de marché ("Market Value") et sont reportées à la Société en valeur hors droits (après déduction des droits et frais de 1.4.2. Condition de la réalisation Informations Nous avons demandé au management de la Société de nous confirmer que les informations relatives aux actifs et aux locataires qui nous ont été fournies sont complètes et exactes dans tous leurs aspects significatifs. Par conséquent, nous avons considéré que toutes les informations connues des collaborateurs de la Société et pouvant impacter la valeur, telles que les dépenses de fonctionnement, les travaux engagés, les éléments financiers y compris les loyers variables, les commercialisations en cours et signées, les aménagements de loyers, ainsi que la liste des baux et des unités vacantes ont été mis à notre disposition et que ces informations sont à jour dans tous leurs aspects significatifs. Surfaces des actifs Nous n'avons pas effectué de mesurage des actifs et nous nous sommes fondés sur les surfaces qui nous ont été communiquées. Analyses environnementales et conditions des sols Il ne nous a pas été demandé de mener ni une étude de l'état des sols, ni une analyse environnementale et nous n'avons pas investigué les événements passés afin de déterminer si les sols ou les structures des actifs sont ou ont été contaminés. Sauf information contraire, nous sommes partis du principe que les actifs ne sont pas et ne devraient pas être impactés par une contamination des sols et que l'état des terrains n'affecte par leur utilisation actuelle ou future. Nos valeurs ont été établies à la date du 31 décembre 2019. éléments d'évaluation du patrimoine immobilier des sociétés cotées publiée le 8 février 2010. Elles tiennent également compte des recommandations du rapport Barthès de Ruyter sur l'évaluation du patrimoine immobilier des sociétés cotées faisant appel public à l'épargne, publié en février 2000. Nous attestons que nous avons préparé nos expertises en tant qu'évaluateurs externes indépendants, tels que définis dans les standards du Red Book publié par la RICS mutation) et droits inclus (valeur de marché avant toute déduction au titre des droits et frais de mutation). Urbanisme Nous n'avons pas étudié les permis de construire et nous considérons que les biens ont été construits, sont occupés et utilisés en conformité avec toutes les autorisations nécessaires et que les recours légaux ont été purgés. Nous avons supposé que les actifs sont conformes aux dispositions légales et aux règles d'urbanisme, notamment en ce qui concerne les règles en matière de structures, incendies, santé et sécurité. Nous avons également supposé que toute extension en cours de construction respecte les règles d'urbanisme et que toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues. Titres de propriété et états locatifs Nous nous sommes fondés sur les états locatifs, résumés des revenus complémentaires, des charges non récupérables, des projets d'immobilisations et des "business plans" qui nous ont été fournis. Nous avons supposé, au-delà de ce qui est déjà mentionné dans nos rapports par actif, que la propriété des actifs n'est grevée par aucune restriction qui empêcherait ou rendrait difficile leurs vente, et qu'ils sont libres de toute restriction et charge. Nous n'avons pas lu les titres de propriété des actifs et avons accepté les éléments locatifs, d'occupation et toute autre information pertinente qui nous ont été communiqués par la Société État des actifs Nous avons noté l'état général de chaque actif au cours de nos visites. Notre mission n'inclut pas de volet technique concernant la structure des bâtiments mais Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 12 nous avons signalé dans notre rapport les défauts d'entretien apparents lors de notre visite, le cas échéant. Les actifs ont été expertisés sur la base de l'information fournie par la Société selon laquelle aucun matériau dangereux n'a été utilisé dans leur construction Taxation Nos évaluations ont été menées sans prendre en compte les éventuels frais ou taxes devant être engagés dans le cas d'une cession. Les valeurs locatives et vénales annoncées s'entendent hors la taxe sur la valeur ajoutée. 1.4.3. Confidentialité et publication Enfin et en accord avec notre pratique habituelle nous confirmons que nos rapports d'expertise sont confidentiels et adressés uniquement à la Société Carmila. Aucune responsabilité n'est acceptée vis-à-vis de tiers ; et ni les rapports d'expertise en intégralité ni les extraits de ces rapports ne peuvent être publiés dans un document, déclaration, circulaire ou communication avec des tiers sans notre accord écrit, portant aussi bien sur la forme que sur le contexte dans lesquels ils peuvent paraître. En signant ce Rapport Condensé, chaque expert le fait pour son propre compte et uniquement pour son propre travail d'expertise. Jean-Philippe Carmarans Head of Valuation & Advisory France Cushman & Wakefield Valuation France Tony Loughran, Partner C&W Valuation & Advisory, Spain Simone Scardocchia Head of Corporate Valuation BNP Paribas Real Estate, Italy Jean-François Drouets Président Catella Valuation Ana Flores Head of Valuation Catella Property Spain S.A. 1.5. Pipeline d'extension au 31 décembre 2019 1.5.1. Développements Sur chacun de ses marchés, Carmila poursuit la mise en œuvre du programme d'extensions de centres commerciaux à fort potentiel et réalise des opérations de restructuration en vue d'optimiser ses centres, d'accroître leur rendement, et de renforcer leur leadership. Selon les termes de la Convention Rénovations et Développements, les projets d'extension sont co- développés par Carmila et Carrefour. Dans un premier temps, les projets d'extension sont étudiés et définis conjointement dans le cadre d'un comité de partenariat. Dès lors que la pré- commercialisation du projet d'extension considéré est jugée satisfaisante (environ 60%), un dossier final du projet est soumis aux instances décisionnelles de Carmila et de Carrefour pour validation et, le cas échéant, lancement des travaux. Afin de renforcer l'alignement des intérêts communs des deux groupes, la Convention Rénovations et Développements prévoit que les coûts de financement comme la marge réalisée sur chaque projet de développement soient partagés à parts égales (50/50) entre Carmila et Carrefour. A l'ouverture au public, des mécanismes d'options d'achat et de vente permettent à Carmila d'acquérir la totalité de l'extension co-développée avec Carrefour. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 13 1.5.2. Pipeline de développement Le pipeline d'extensions 2020-2024 au 31 décembre 2019 intègre 19 projets pour un montant d'investissement prévisionnel de 1,3 milliard d'euros et un yield on cost moyen de 7,2%1. Neuf projets « phare » représentent 90% du pipeline en valeur et reposent sur des fondamentaux solides: Nice Lingostière : le centre commercial, adossé au 3ème hypermarché Carrefour en France, dispose d'un positionnement fort à l'entrée de la Vallée du Var. Montesson : la galerie marchande, attenante au 2ème hypermarché Carrefour en France, est située dans une zone de chalandise très dense et peu concurrentielle. Le projet, ayant fait l'objet d'une clause de revoyure, sera présenté en CNAC au premier semestre 2020. Barcelone - Tarrassa : un des hypermarchés structurants de l'agglomération de Barcelone présente un fort potentiel pour devenir un centre régional. Marseille Vitrolles : ce centre, acquis par Carmila en 2018, est adossé à un hypermarché structurant de l'agglomération marseillaise et est en concurrence avec la zone commerciale de Plan de Campagne qui est en phase de saturation. Aix-en-Provence : le centre commercial d'Aix-la- Pioline est attenant à un hypermarché puissant et bénéficiant d'une clientèle fidèle sur sa zone de chalandise. Thionville : la galerie attenante à l'unique hypermarché Carrefour de Lorraine est située dans une zone hautement concurentielle à proximité du Luxembourg. Le projet, constitué d'une phase de restructuration et d'une phase de promotion, permettra de développer le leadership régional du centre commercial. En particulier, trois des neuf projets « phares » s'inscrivent dans un contexte urbain et présentent un fort potentiel de mixité dans les usages : Antibes : le centre jouxtant le 1er hypermarché Carrefour en France compte assurer son leadership en tirant profit d'une localisation exceptionnelle au bord de l'autoroute A8 et du prolongement de la ligne de tramway. Carmila souhaite développer ici un projet mixte qui s'inscrit dans les nouveaux usages de consommation. Toulouse Labège : le site bénéficiera de l'arrivée du métro toulousain en 2025 en présence d'un hypermarché leader au sud de l'agglomération de Toulouse. Vénissieux : le 5ème hypermarché Carrefour de France dispose d'un fort leadership au sud de Lyon. Le site en front urbain constitue une opportunité pour développer un projet de mixité de bureaux. Le projet, auquel est associé Jean-Paul Viguier, bénéficiera aussi des ouvertures de Ikea et Leroy- Merlin, qui permettront une augmentation de la fréquentation annuelle de 5 millions de visites sur la zone. Au cours de l'année 2019, un projet a été placé en attente : Tourville-la-Rivière en France ; et cinq projets ont été remis à l'étude : Chambéry Bassens, Châteauneuf-les-Martigues, Draguignan, et Laon en France, León en Espagne. Le tableau suivant présente les informations clés des projets d'extension de Carmila sur la période 2020 - 2024 : 1 Investissement et Yield on Cost intégrant la quote-part promoteur et le prix de rachat à la valeur de marché des 50% que d'investissement de Carmila pour les 50% du projet dont il est le groupe Carrefour détient. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 14 Valeur locative Taux de Surface projet Date d'ouverture Coût estimé (1) additionnelle en Taux de Pays rendement (part (m²) prévue année pleine 3 (M€) rendement ( ) Carmila) (4) Projets de développement (M€) (²) Projets 2020 Nice Lingostière France 12 791 2020 Toulouse Purpan France 1 200 2020 Coquelles (restructuration) France 6 000 2020 Laval France 5 600 2021 Total projets 2020 25 591 118,4 8,0 8,1% 6,8% Projets phares Vitrolles France 16 352 2022 Tarrassa Espagne 40 000 2022 Montesson France 31 217 2023 Aix-en-Provence France 5 978 2023 Thionville France 4 161 2023 Antibes France 35 968 2024 Toulouse Labège France 25 231 2024 Vénissieux France 42 965 2024 Total projets phares 201 872 1 086,8 64,6 7,1% 5,9% Autres projets en cours Puget-sur-Argens (restructuration) France 1 513 2021 Roanne Mably France 2 788 2021 Burgos Espagne 5 000 2021 Francheville (stripmall) France 3 430 2022 Thiene Italie 9 600 2022 Nantes Beaujoire France 6 200 2023 Orléans Place d'Arc France 10 528 2023 Total autres projets en cours 39 059 104,4 7,4 7,6% 7,1% Total des projets contrôlés (5) 266 522 1 309,7 80,0 7,2% 6,1% Projets mis en attente (12 projets) Total des projets mis en attente 22 601 L'investissement total correspond à la part prévisionnelle de Carmila (50 % de l'investissement) plus la part de Carrefour (50 % de l'investissement et 50% de la marge) devant être acquise lors de la livraison à une valeur de marché Inclus les projets de promotion d'extensions hors restructurations Loyers annualisés nets attendus, divisés par le montant de l'investissement total estimé (hors restructurations) Loyers annualisés nets attendus, divisés par le montant total de l'investissement droits inclus comprenant la part de Carrefour devant être acquise à la livraison (hors restructurations) Projets contrôlés: projets post 2019 pour lesquels les études sont très avancées et Carmila contrôle le foncier ou les droits à construire, mais où toutes les autorisations administratives n'ont pas nécessairement été obtenues 1.5.3. Projets 2019 Bourg-en-Bresse (01) - Projet de restructuration d'un centre commercial à proximité du centre-ville Carmila a livré fin 2019 la restructuration du centre de Bourg-en-Bresse. La nouvelle galerie comprend notamment un magasin Go Sport et un Joué Club, permettant de redynamiser ce centre bénéficiant d'une clientèle fidèle et régulière. Rennes Cesson (35) - Projet d'extension sur un centre commercial profitant d'une situation stratégique en entrée d'agglomération En novembre 2019, Carmila a inauguré l'extension de la galerie marchande du centre commercial Rennes Cesson. Le centre est situé dans le principal technopôle de l'agglomération rennaise. L'extension a permis de doubler la taille de la galerie, désormais de 12 823 m² pour 70 boutiques. L'extension a été livrée 100% commercialisée avec un parcours client enrichi et différenciant sur la zone de chalandise construit autour de plusieurs axes dont la différenciation des concurrents locaux (grâce à des enseignes comme Holly's Dinner, Avril, Nicole ou Made in Dé), la (re)découverte des concepts régionaux ou locaux (Bessec, Iona Bis ou Macadam Basket), autour d'enseignes dynamiques et adaptées à la clientèle (H&M, Mango et Maisons du Monde). 1.5.4. Projets 2020 Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 15 Toulouse Purpan (31) - Création d'un «retail park» sur le centre commercial de Toulouse Purpan Après une rénovation complète de l'hypermarché, Carmila complètera l'offre du centre commercial Carrefour Toulouse Purpan au premier semestre 2020. Implanté dans un environnement urbain, l'ensemble commercial accueillera sous forme de «retail park» 5 nouvelles enseignes (restauration, loisirs et sport) sur 3 100 m² GLA. Calais-Coquelles (62) - Restructuration majeure pour renforcer la dynamique commerciale de ce centre historique leader Carmila prévoit d'inaugurer à l'été 2020 la restructuration de la galerie commerciale du centre commercial Carrefour Cité Europe, situé à Coquelles dans l'agglomération de Calais. La restructuration comprendra notamment un Primark d'une surface de vente de plus de 4 000 m² sur deux niveaux, une connexion directe au cinéma et la simplification du parcours client, achevant ainsi la transformation et la relance de la dynamique commerciale de ce site leader. 1.5.5. Autorisations administratives Permis de construire Un permis de construire est requis pour la réalisation de constructions nouvelles ou de travaux sur des constructions existantes, lorsque ceux-ci ont pour effet de changer la destination des constructions et d'en modifier les structures porteuses ou la façade, ou de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés supplémentaires. 4 permis de construire ont été obtenus pour les projets du pipeline: Nice Lingostière

Toulouse Purpan

Calais Coquelles

Marseille Vitrolles Autorisation d'exploitation commerciale Une autorisation d'exploitation commerciale est requise dans le cadre de la création d'un magasin ou d'un ensemble commercial, d'une surface de vente supérieure à 1 000 m² ou de l'extension de la Nice Lingostière (06) - Projet d'extension sur un pôle de loisirs historique de la 5 ème ville de France Carmila prévoit d'inaugurer au second semestre 2020 l'extension de la galerie marchande du centre commercial Carrefour Nice Lingostière. Le centre situé dans un pôle commercial historique et référent propose une offre commerciale attractive: restauration, textiles ainsi que de nombreux services. L'extension portera la surface GLA du centre de 7 811 m² à 20 602 m² pour un total de 92 boutiques. Laval (53) - Projet d'extension du centre commercial situé à l'entrée du centre-ville Carmila débutera au 2ème semestre 2020 les travaux du projet d'extension du centre commercial de Laval situé à proximité immédiate du centre-ville. L'extension augmentera la surface GLA du centre de 5 602 m² et comprendra 26 nouvelles boutiques, avec une offre renouvelée et diverse : loisirs, habillement, et restauration, notamment un Burger King. surface de vente d'un magasin ou d'un ensemble commercial, ayant atteint ou devant dépasser les 1000 m². Les commerces concernés par cette règlementation sont ceux à prédominance alimentaire, les commerces de détail et les activités de prestations de services à caractère artisanal. Les projets nécessitant un permis de construire bénéficient en effet d'une procédure de « guichet unique », dans le cadre de laquelle le porteur du projet doit déposer un seul dossier, portant tant sur la demande de permis de construire que sur celle relative à l'autorisation d'exploitation commerciale. A ce jour 6 CDAC/CNAC ont été obtenues pour les projets du pipeline : Nice Lingostière - CNAC

Toulouse Purpan - CDAC

Calais Coquelles - CDAC

Laval - CDAC

Marseille Vitrolles - CDAC

Montesson - CDAC Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 16 1.6. Présentation détaillée du patrimoine en exploitation de Carmila au 31 décembre 2019 Nombre Surface Participation Année de Année Année de locative brute Groupe Nom du centre, ville total de construction d'acquisition rénovation Groupe Carmila / Site lots Carmila (m²) (%) France Aix en Provence 1971 2014 2015 40 8 327 31,3% Amiens 1973 2014 2014 18 4 432 25,2% Angers - Saint Serge 1969 2014 2015 27 5 206 24,5% Angoulins 1973 2014 2015 34 4 804 22,6% Annecy Brogny 1968 2014 2015 23 4 444 24,6% Antibes 1973 2014 2014 35 4 830 22,6% Athis Mons 1971 2014 2014 46 10 117 44,9% Auch 1976 2014 2014 13 928 16,3% Auchy les Mines 1993 2014 2015 27 2 761 26,1% Auterive 2011 2014 - 19 6 674 36,8% Bab 2 - Anglet 1967 2014 2017 124 27 016 52,4% Barentin 1973 2016 - 14 7 403 14,5% Bassens (Chambéry) 1969 2014 2014 19 2 719 17,1% Bay 1 2004 2014 - 26 8 767 32,9% Bay 2 2003 2014 - 103 21 041 37,0% Bayeux Besneville 1974 2014 2014 9 585 11,0% Beaucaire 1989 2014 2015 33 6 839 21,4% Beaurains 2 2011 2014 - 10 4 364 39,8% Beauvais 1969 2014 2016 15 3 299 21,1% Berck sur Mer 1995 2014 2014 34 11 220 60,3% Besançon - Chalezeule 1976 2014 2018 30 16 836 52,0% Bourg-en-Bresse 1977 2014 2019 19 5 845 19,2% Bourges 1969 2014 2016 49 7 218 31,7% Brest Hyper 1969 2014 2014 45 18 268 41,0% Calais - Beau Marais 1973 2014 2015 21 5 123 28,3% Calais - Coquelles 1995 2014 2019 152 51 167 77,6% Chambourcy 1973 2014 2015 70 21 343 44,0% Champs Sur Marne 1967 2014 2014 19 1 770 15,5% Charleville-Mézières 1985 2014 2014 26 2 481 17,5% Château Thierry 1972 2014 2015 9 652 8,8% Châteauneuf-les-Martigues 1973 2014 2016 21 12 745 12,5% Châteauroux 1969 2014 2014 24 6 977 22,4% Cholet 1970 2014 2014 32 5 362 16,9% Condé Sur L'Escaut 1987 2014 2015 6 529 9,6% Conde Sur Sarthe 1972 2014 2014 33 9 282 71,8% Crèches sur Saone 1981 2014 2015 57 19 008 48,7% Denain 1979 2014 2016 8 636 6,0% Dinan Quevert 1970 2016 - 19 3 199 - Douai Flers 1983 2014 2015 47 7 263 20,7% Draguignan 1992 2014 2017 26 5 761 39,1% Échirolles (Grenoble) 1969 2014 2014 32 4 765 20,6% Epernay 1970 2014 2016 10 1 057 9,0% Epinal 1983 2014 2016 23 19 122 100,0% Epinay-sur-Orge 1992 2015 - 1 54 - Etampes 1983 2014 2015 3 878 7,7% Evreux 1974 2014 2017 76 37 781 57,0% Feurs 1981 2014 2019 6 1 025 12,1% Flers Saint-Georges-des-Groseillers 1998 2016 - 14 1 892 30,8% Flins Sur Seine 1973 2014 2014 17 4 663 21,3% Fourmies 1985 2014 2016 14 1 869 16,1% Francheville 1989 2014 2015 23 2 433 33,0% Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 17 Nombre Surface Participation Année de Année Année de locative brute Groupe Nom du centre, ville total de construction d'acquisition rénovation Groupe Carmila / Site lots Carmila (m²) (%) Gennevilliers 1976 2014 2015 17 2 422 14,1% Goussainville 1989 2014 2015 28 3 175 38,1% Gruchet 1974 2014 2015 29 11 844 38,7% Gueret 1987 2014 2019 14 3 410 17,0% Hazebrouck 1983 2014 2014 15 1 307 17,3% Herouville St Clair 1976 2014 2016 48 14 405 47,0% La Chapelle St Luc 2012 2014 2015 45 21 824 58,0% La Ciotat 1998 2014 2015 16 619 5,3% La Roche Sur Yon 1973 2014 2015 13 1 298 16,4% Laon 1990 2014 2015 37 8 043 91,1% Laval 1986 2014 - 37 7 205 42,0% Le Mans 1968 2014 2014 21 1 919 11,9% L'Hay Les Roses 1981 2014 2016 14 568 2,6% Libourne 1973 2014 2014 19 4 150 18,0% Liévin 1973 2014 2014 23 3 027 7,0% Limay 1998 2014 - 9 329 4,8% Lorient 1981 2014 2014 31 12 424 31,5% Mably 1972 2014 2017 29 13 293 34,8% Meylan (Grenoble) 1972 2014 2014 14 1 685 9,2% Mondeville 1970 2014 - 3 2 401 2,6% Mondeville HE 2013 2014 - 28 29 834 50,0% Mont Saint Aignan 1987 2015 - 33 3 049 13,8% Montélimar 1985 2014 2016 8 7 689 34,0% Montereau 1970 2014 2015 11 867 10,4% Montesson 1970 2014 - 61 13 175 32,8% Montluçon 1988 2015 2016 32 3 478 23,0% Nantes Beaujoire 1972 2014 2015 34 4 648 22,0% Nantes St Herblain 1968 2014 2015 13 1 467 12,1% Nanteuil-Les-Meaux (GM) 2014 2015 - 8 811 100,0% Nanteuil-Les-Meaux (PAC) 2014 2014 - 5 4 927 100,0% Nevers-Marzy 1969 2014 2016 56 20 078 49,7% Nice Lingostière 1978 2014 2014 48 6 493 25,4% Nîmes Sud 1969 2014 2015 21 2 969 14,4% Orange 1988 2014 2014 36 5 215 29,3% Orléans Place d'Arc 1988 2014 2018 69 13 590 53,6% Ormesson 1972 2015 2018 123 26 696 14,5% Paimpol 1964 2014 2016 14 2 656 20,8% Pau Lescar 1973 2014 2017 76 11 977 31,0% Perpignan Claira 1983 2014 2015 78 21 038 52,1% Port De Bouc 1973 2014 2015 26 6 037 30,6% Pré-Saint-Gervais 1979 2016 - 19 1 619 - Puget-sur-Argens 1991 2015 2017 51 4 638 28,4% Quetigny 2014 2014 - 5 7 365 100,0% Quimper - Le Kerdrezec 1978 2014 2016 40 8 520 26,1% Rambouillet 2017 2017 - 4 4 848 - Reims - Cernay 1981 2014 2016 21 3 393 26,8% Rennes Cesson 1981 2014 2014 70 12 912 31,0% Rethel 1994 2016 2017 16 3 381 35,7% Saint-Jean-de-Luz 1982 2014 2017 15 2 598 33,9% Saint-Lô 1973 2016 2016 11 1 085 18,5% Saint-Martin-au-Laërt 1991 2014 2016 9 858 15,6% Salaise sur Sanne 1991 2014 2014 45 7 197 40,6% Sallanches 1973 2014 2016 12 1 915 17,0% Sannois 1992 2015 2015 36 3 810 27,4% Saran - Orléans 1971 2014 2017 90 38 846 64,2% Sartrouville 1977 2014 2014 37 5 597 26,6% Segny 1980 2014 2017 17 3 258 30,0% Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 18 Nombre Surface Participation Année de Année Année de locative brute Groupe Nom du centre, ville total de construction d'acquisition rénovation Groupe Carmila / Site lots Carmila (m²) (%) Sens Maillot 1970 2014 2016 9 1 848 20,4% Sens Voulx 1972 2014 2016 7 595 5,8% St André Les Vergers 1975 2014 2016 7 1 096 5,2% St Brieuc - Langueux 1969 2014 2017 46 13 924 37,1% St Egrève 1986 2014 2014 35 9 389 13,3% St Jean de Védas 1986 2014 2014 32 3 105 18,6% Stains 1972 2014 - 26 2 970 16,7% Tarnos 1989 2014 2014 27 4 108 29,0% Thionville 1971 2016 - 162 28 348 62,9% Tinqueux 1969 2014 2015 31 5 917 22,6% Toulouse Labège 1983 2014 - 129 22 219 44,9% Toulouse Purpan 1970 2014 2015 45 16 074 36,4% Tournefeuille 1995 2014 - 20 5 685 39,5% Trans-en-Provence 1976 2014 2016 28 3 923 31,6% Uzès 1989 2014 2015 19 1 287 15,3% Vannes - Le Fourchêne 1969 2014 2014 68 8 924 41,2% Vaulx en Velin 1988 2014 2016 45 6 603 34,3% Venette 1974 2014 2015 40 6 830 24,8% Venissieux 1966 2014 2016 25 4 441 12,0% Villejuif 1988 2014 2015 34 4 149 4,2% Vitrolles 1971 2018 - 85 24 275 55,2% Espagne Albacete - Los Llanos 1989 2014 - 36 7 479 23,3% Alcala de Henares 2007 2014 2016 21 1 667 17,3% Alcobendas 1981 2014 2016 46 3 515 23,7% Alfafar 1976 2014 2015 32 7 175 29,7% Aljarafe 1998 2018 - 41 11 961 35,8% Almería 1987 2014 2014 21 1 024 10,0% Alzira 1991 2014 2017 18 7 712 18,3% Antequera 2004 2018 2017 58 11 804 65,3% Azabache 1977 2014 2016 32 5 839 22,4% Cabrera de Mar 1979 2014 2014 28 14 240 17,9% Caceres 1998 2014 2015 15 1 514 11,7% Cartagena 1998 2014 2016 14 1 097 14,5% Castellón 1985 2014 2015 22 2 664 8,6% Ciudad de la Imagen 1995 2014 2016 23 2 039 14,2% Córdoba - Zahira 1977 2014 - 16 996 7,4% Dos Hermanas (Sevilla) 1993 2014 2017 17 1 411 13,4% El Alisal 2004 2014 2016 40 15 161 43,9% El Mirador 1997 2016 - 43 9 845 50,4% El Paseo 1977 2018 - 57 10 454 18,5% El Pinar 1981 2014 2014 35 4 360 14,0% Elche 1983 2014 2015 17 10 086 - Fan Mallorca 2016 2016 2016 104 38 141 75,0% Finestrat - Benidorm 1989 2014 2016 23 2 227 16,3% Gandía 1994 2014 2015 19 2 040 13,3% Gran Via de Hortaleza 1992 2018 - 69 6 267 27,2% Granada 1999 2014 2015 26 2 673 15,7% Huelva 2013 2014 2013 93 34 036 82,4% Jerez de la Frontera - Norte 1997 2014 2017 46 6 899 37,5% Jerez de la Frontera, Cádiz - Sur 1989 2014 2016 39 3 994 18,9% La Granadilla 1990 2014 2014 16 1 029 7,0% La Línea de la Concepción, Cádiz - Gran Sur 1997 2014 2016 47 8 892 36,5% La Sierra 1994 2018 - 78 17 611 18,9% Leon 1990 2014 2016 17 2 486 18,6% Lérida 1986 2014 2014 12 512 8,8% Los Angeles 1992 2014 2016 42 6 772 34,4% Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 19 Nombre Surface Participation Année de Année Année de locative brute Groupe Nom du centre, ville total de construction d'acquisition rénovation Groupe Carmila / Site lots Carmila (m²) (%) Los Barrios Algeciras 1980 2014 2015 28 2 353 16,4% Lucena 2002 2014 2016 13 1 394 11,4% Lugo 1993 2014 2017 17 2 201 11,1% Málaga - Alameda II 1987 2014 2016 31 8 839 37,6% Málaga - Los Patios 1975 2014 2018 39 6 770 21,4% Manresa 1991 2018 - 30 2 331 13,1% Merida 1992 2014 2017 20 2 601 10,4% Montigala 1991 2016 2018 58 10 668 43,7% Mostoles 1992 2014 2016 24 3 291 20,1% Murcia - Atalayas 1993 2016 - 43 11 275 45,2% Murcia - Zaraiche 1985 2014 2014 23 2 566 14,1% Oiartzun 1979 2014 2014 14 729 5,5% Orense 1995 2014 2016 18 4 131 82,9% Palma 1977 2014 2014 22 579 5,9% Paterna 1979 2014 2016 18 1 679 9,2% Peñacastillo 1992 2014 2014 53 10 259 42,0% Petrer 1991 2014 2016 28 4 056 23,4% Plasencia 1998 2014 - 13 1 299 11,9% Pontevedra 1995 2014 2014 16 1 681 13,0% Reus 1991 2014 2014 27 2 933 21,2% Rivas 1997 2014 2016 25 2 159 21,5% Sagunto 1989 2014 - 10 968 11,9% Salamanca 1989 2014 2016 14 795 7,6% San Juan 1977 2018 - 29 7 084 24,5% San Juan de Aznalfarache, Sevilla 1985 2014 2015 34 4 999 21,5% San Sebastián de los Reyes 2004 2014 2016 21 2 336 12,7% Sestao 1994 2014 2016 19 1 317 48,8% Sevilla - Macarena 1993 2014 2016 23 1 882 14,6% Sevilla - Montequinto 1999 2014 2016 14 9 995 7,7% Sevilla - San Pablo 1979 2014 2014 29 3 258 15,8% Talavera - Los Alfares 2005 2014 2016 53 20 506 76,7% Tarragona 1975 2014 2017 18 3 420 11,4% Tarrasa 1978 2018 - 37 7 502 31,6% Torrelavega 1996 2014 2016 17 2 144 9,7% Torrevieja 1994 2014 2014 16 1 700 11,5% Valencia - Campanar 1988 2014 2016 29 3 099 16,7% Valladolid 1981 2014 2017 33 3 272 17,5% Valladolid II 1995 2014 2017 19 3 551 21,5% Valverde Badajoz 1996 2014 2015 28 2 688 - Villanueva 1995 2014 2016 10 687 10,2% Villareal de los Infantes 1995 2014 2016 13 939 10,3% Zaragoza 1989 2014 2015 19 4 301 23,4% As Cancelas à 100% (détention 50 % de l'actif, mise en équivalence) 2012 2014 2012 115 50 264 - Italie Massa 1995 2014 2016 44 8 231 45,9% Burolo 1996 2014 2016 10 946 10,9% Vercelli 1987 2014 2016 20 3 098 24,1% Paderno Dugnano 1974 2014 2019 73 15 508 47,6% Gran Giussano 1997 2014 2017 48 9 338 47,4% Thiene 1992 2014 2015 40 6 016 44,7% Turin 1989 2014 2014 12 1 193 12,7% Limbiate 2006 2015 - 1 1 923 4,4% Assago 1988 2015 - 1 2 380 5,0% Nichelino 1995 2014 2017 66 41 694 27,0% Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 20 2. ACTIVITE DE L'ANNEE 2.1. Informations financières sélectionnées Information financière du compte de résultat (en millions d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Revenus locatifs 359,5 340,3 Loyers nets 333,2 313,7 EBITDA (hors juste valeur)1 282,6 264,3 Solde des ajustements de valeur des immeubles de placement - 90,2 13,6 Résultat opérationnel 191,8 275,0 Résultat financier - 58,1 - 58,6 Résultat net (part du Groupe) 108,2 163,6 Résultat net par action 3 0,79 1,20 Résultat net EPRA2 218,5 202,5 Résultat net EPRA par action3 1,60 1,49 Résultat net récurrent4 222,5 207,5 Résultat net récurrent par action3 1,63 1,53 1 Pour une définition d'EBITDA (hors juste valeur) et une réconciliation par rapport à l'indicateur IFRS le plus proche, voir la Section « Commentaires sur les résultats de l'année» 2 Pour une définition de « Résultat net EPRA », voir la Section « Mesures de performances EPRA » 3 Nombre de titres moyen : 136 408 412 au 31 décembre 2019 et 135 860 096 au 31 décembre 2018 4 Le résultat net récurrent est égal au Résultat net EPRA hors certains éléments non-récurrents. Voir la Section « Mesures de performances EPRA » Informations financières sélectionnées du bilan (en millions d'euros) 31/12/2019 Immeubles de placement (valeur d'expertise hors droits) 6 001,6 Trésorerie et valeurs mobilières de placement 174,2 Dettes financières (courantes et non courantes) 2 416,0 Capitaux propres (part du groupe) 3 540,4 31/12/2018 5 953,7 207,1 389,9

3 646,9 Informations financières relatives aux indicateurs et ratios clés (en millions d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Dette financière nette 2 241,8 2 177,2 Ratio Loan-to-value DI (LTV)1 34,9% 34,0% Interest Coverage Ratio (ICR)2 5,0x 4,9x Actif net réévalué (EPRA) hors droits 3 799,4 3 876,1 Actif net réévalué (EPRA) hors droits par action3 27,79 28,39 Valeur d'expertises (droits inclus y compris travaux en cours) 6 421,5 6 404,6 LTV droits inclus y compris travaux en cours : ratio entre la valeur des immeubles de placement droits et travaux en cours inclus, et la dette financière nette.

2 Ratio EBITDA (hors juste valeur)/ frais financiers nets. Fin de période dilué, sur la base de 136 705 504 actions au 31 décembre 2019 et 136 538 931 actions au 31 décembre 2018 Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 21 2.2. Etats financiers 2.2.1. Etats du résultat global consolidé (en milliers d'euros) 31/12/2019 Revenus locatifs 359 457 Refacturations aux locataires 79 359 Total Revenus de l'activité locative 438 816 Charges du foncier - 21 214 Charges locatives - 71 307 Charges sur immeuble (propriétaire) - 13 111 Loyers nets 333 184 Frais de structure - 52 840 Revenus de gestion, d'administration et d'autres activités 10 477 Autres produits 1 407 Frais de personnel - 25 145 Autres charges externes - 39 579 31/12/2018 340 250 74 799 415 049 18 659

71 076

11 656 313 658 50 574

4 595

6 631

4 595 6 631 24 839

36 961 Dotations aux amortissements et provisions des immobilisations incorporelles et - 3 493 - 3 508 corporelles et aux provisions Autres charges et produits opérationnels 1 343 - 277 Résultat de cession d'immeubles de placement et de titres cédés - 610 - 1 796 Solde net des ajustements de valeurs - 90 172 13 586 Quote-part de résultat net des entreprises mises en équivalence 4 376 3 882 Résultat opérationnel 191 788 274 971 Produits financiers 559 384 Charges financières - 57 277 - 54 011 Coût de l'endettement financier net - 56 718 - 53 627 Autres produits et charges financiers - 1 389 - 4 931 Résultat financier - 58 107 - 58 558 Résultat avant impôts 133 681 216 413 Impôts sur les sociétés - 25 277 - 52 804 Résultat net consolidé 108 404 163 609 Part du groupe 108 213 163 557 Participations ne donnant pas le contrôle 191 53 Nombre moyen d'actions composant le capital social de Carmila 136 408 412 135 653 512 Résultat par action, en euro (part du Groupe) 0,79 1,21 Nombre moyen d'actions dilué composant le capital social de Carmila 136 705 504 135 860 096 Résultat dilué par action, en euro (part du Groupe) 0,79 1,20 Etat du résultat global consolidé 31/12/2019 (en milliers d'euros) Résultat net consolidé 108 404 Eléments recyclables ultérieurement en résultat net - 10 923 Couverture des flux de trésorerie (partie efficace) - 10 923 Juste valeur des autres actifs financiers - Impôts correspondants - Eléments non recyclables ultérieurement en résultat net - Ecarts actuariels sur régimes à prestations définies - Impôts correspondants - Résultat net global consolidé 97 481 31/12/2018 163 609 - 4 152 - 2 978 - 1 174 - 106 106 - 159 563 Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 22 2.2.2. Etat de la situation financière consolidée ACTIFS (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Ecarts d'acquisition - Immobilisations incorporelles 4 262 Immobilisations corporelles 4 244 Immeubles de placement évalués à la juste valeur 6 001 608 Immeubles de placement évalués au coût 68 785 Participations dans les entreprises mises en équivalence 52 459 Autres créances non courantes 12 427 Impôts différés actifs 11 548 - 556

2 062 5 953 655 605 766 948

7 776 Actifs non courants 6 155 332 6 092 368 Immeubles de placement destinés à la vente - Créances clients et comptes rattachés 117 105 123 616 Autres créances courantes 69 127 217 244 Trésorerie et équivalents de trésorerie 178 172 70 518 Autres actifs courants 364 404 411 378 Total Actif 6 519 736 6 503 746 PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Capital social 820 091 Primes liées au capital 2 129 169 Actions propres - 2 676 Autres éléments du résultat global - 42 906 Réserves consolidées 528 543 Résultat consolidé 108 213 Capitaux propres, part du groupe 3 540 434 Participations ne donnant pas le contrôle 5 612 370 2 268 204 - 3 861 31 983 612 557 3 646 899 5 781 Capitaux propres 3 546 046 3 652 680 Provisions non courantes 6 865 5 685 Dettes financières non courantes 2 295 954 2 301 426 Dépôts et cautionnements 77 722 76 454 Dettes non courantes d'impôts et Impôts différés passifs 175 685 159 261 Autres passifs non courants 7 489 7 473 Passifs non courants 2 563 715 2 550 299 Dettes financières courantes 160 313 82 885 Concours bancaires 4 141 5 617 Provisions courantes 658 - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28 855 28 370 Dettes sur immobilisations 81 674 52 141 Dettes fiscales et sociales 49 356 44 237 Autres dettes courantes 84 978 87 517 Passifs courants 409 975 300 767 Total Passifs et Capitaux propres 6 519 736 6 503 746 Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 23 2.2.3. Tableau de flux de trésorerie consolidé en milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net total consolidé 108 404 163 609 Ajustements Résultat des sociétés mises en équivalence -4 376 -3 882 Elimination des amortissements et provisions 659 6 350 Elimination de la variation de juste valeur au résultat 85 563 -11 388 Elimination des résultats de cession et des pertes et profits de dilution 879 1 371 Autres produits et charges sans incidence trésorerie 3 567 -1 501 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et d'impôt 194 696 154 559 Elimination de la charge (produit) d'impôt 25 277 52 804 Elimination du coût de l'endettement financier net 55 462 53 628 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 275 435 260 991 Variation du besoin de fonds de roulement d'exploitation 7 718 -17 247 Variation des dépôts et cautionnements 1 259 4 387 Impôts payés -2 795 -6 012 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 281 617 242 119 Incidence des variations de périmètre - - Variation des dettes sur fournisseurs d'immobilisations 29 533 - 19 610 Acquisition d'immeubles de placement -120 845 -571 903 Acquisitions d'autres immobilisations -185 -502 Variation des prêts et avances consentis 782 3 019 Cession d'immeubles de placements et autres immobilisations 5 467 19 163 Dividendes reçus 1 684 1 480 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -83 565 -568 353 Augmentation de capital - 36 350 Opérations sur le capital des sociétés mises en équivalence - - Cession (acquisition) nette d'actions propres 1 185 - 1 893 Emission d'emprunts obligataires 50 000 350 000 Emission d'emprunts bancaires 75 235 10 000 Remboursement d'emprunts -100 000 -2 322 Présentation des VMP en autres créances financières courantes 145 020 -145 053 Intérêts versés -56 019 -44 138 Intérêts encaissés 559 384 Dividendes et primes distribuées aux actionnaires -204 903 -101 461 Flux de trésorerie liés aux activités de financement -88 923 101 867 Variation de trésorerie 109 130 - 224 367 Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 24 2.2.4. Tableau de variation des capitaux propres consolidés Capital Primes liées Titres auto- Autres éléments Réserves Résultat Capitaux Participations Total capitaux au capital détenus du résultat consolidées consolidé propres part du ne donnant propres global Groupe pas le contrôle en milliers d'euros Situation au 31 décembre 2017 810 360 2 321 671 -2 653 -27 937 121 234 313 787 3 536 462 5 999 3 542 461 19 754 19 754 19 754 Situation au 1er janvier 2018 810 360 2 321 671 -2 653 -27 937 140 988 313 787 3 556 216 5 999 3 562 215 Opérations sur capital 9 010 27 340 36 350 36 350 Paiement en actions -1 501 -1 501 -1 501 Opérations sur titres auto-détenus -1 208 -1 208 -1 208 Dividende versé -80 807 -20 384 -101 191 -271 -101 462 Affectation du résultat 313 787 -313 787 0 0 Résultat net de la période 163 557 163 557 53 163 610 Gains et pertes directement comptabilisées en capitaux propres Recyclage des OCI en résultat 2 608 2 608 2 608 Variation de juste valeur sur autres actifs financiers -1 174 -1 174 -1 174 Variation de juste valeur sur instruments de couverture -5 586 -5 586 -5 586 Ecarts actuariels sur indemnités de départ à la retraite 106 106 106 Autres éléments du résultat global -4 046 -4 046 0 -4 046 Autres variations -1 278 -1 278 -1 278 Situation au 31 décembre 2018 819 370 2 268 204 -3 861 -31 983 431 612 163 557 3 646 899 5 781 3 652 680 Opérations sur capital 721 -721 0 0 0 Paiement en actions -17 -17 -17 Opérations sur titres auto-détenus 1 185 1 185 1 185 Dividende versé -138 314 -66 229 -204 543 -360 -204 903 Affectation du résultat 2018 163 557 -163 557 0 0 Résultat net de la période 108 213 108 213 190 108 404 Gains et pertes directement comptabilisées en capitaux propres Recyclage des OCI en résultat 1 944 1 944 1 944 Variation de juste valeur des autres actif financiers 0 0 0 Variation de juste valeur sur instruments de couverture -12 867 -12 867 -12 867 Ecarts actuariels sur indemnités de départ à la retraite 0 0 0 Autres éléments du résultat global -10 923 -10 923 0 -10 923 Autres variations -380 -380 -380 Situation au 31 décembre 2019 820 091 2 129 169 -2 676 -42 906 528 543 108 213 3 540 434 5 612 3 546 046 Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 25 2.3. Analyse de l'activité 2.3.1. Environnement économique Croissance du PIB Taux de chômage Inflation 2018 2019E 2020E 2018 2019E 2020E 2018 2019E 2020E France 1,7% 1,3% 1,2% 9,1% 8,5% 8,2% 0,9% 0,6% 0,8% Italie 0,7% 0,2% 0,4% 10,6% 10,0% 10,0% 0,6% 0,5% 0,8% Espagne 2,4% 2,0% 1,6% 15,3% 14,2% 14,1% 1,0% 1,1% 1,3% Zone Euro 1,9% 1,2% 1,1% 8,2% 7,6% 7,5% 1,0% 1,0% 1,1% * Source : Perspectives Economiques OCDE N°106 - Novembre 2019 Les prévisions de croissance du PIB dans la Zone Euro sont faibles en 2020 (+1,1%) en conséquence des tensions commerciales mondiales (les accords internationaux de commerce entre les USA et la Chine, l'incertitude entourant le contenu des accords commerciaux du Brexit) qui entraînent une baisse de la demande extérieure et des exportations. Les investissements publics seront stables pour les pays comme la France, l'Espagne et l'Italie soutenu par les efforts de la BCE pour maintenir ses taux directeurs faibles (elle a abaissé de 10 bps son taux de facilité de dépôt en septembre 2019, et a repris son programme d'achat d'actifs en novembre 2019). Les taux de croissance du PIB 2020 projetés en France (+1,2%) et en Espagne (+1,6%) sont plus élevés qu'en Italie (+0,4%), les économies française et espagnole sont moins dépendantes des exportations que l'Italie, qui s'appuie davantage sur l'industrie manufacturière et la demande extérieure. 2.3.2. Activité des commerçants La consommation privée sera quant à elle indirectement soutenue par la solidité du marché du travail. En effet, le taux de chômage devrait baisser de 10 bps en 2020 dans la Zone Euro, notamment en France (-30 bps) et en Espagne (-10 bps), tandis qu'il devrait rester stable en Italie. Cette résilience du marché du travail européen global a pour conséquence que les salaires nominaux augmentent, ce qui contribue à la croissance du fait de la hausse du pouvoir d'achat réel pour les salariés, compte tenu de la faiblesse de l'inflation anticipée dans la zone Euro, qui est stable et faible en 2019 (+1,0%) et en légère reprise en 2020 (+1,1%). La croissance de l'inflation en 2020 est sensiblement équivalente dans les trois pays : en Italie (+30 bps en 2020), en France et en Espagne (+20 bps dans chacun des deux pays). Evolution du chiffre d'affaires des Pays locataires commerçants FY 2019 France 2,1% Espagne 2,0% Italie 1,7% Total 2,0% indice de performance CNCC novembre 2019 YTD indice de performance Instituto nacional de estadística novembre 2019 YTD indice de performance Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali septembre 2019 YTD Performance de l'indice national de référence +0,8% (1) +3,1%(2) -0,4%(3) N/A L'évolution du chiffre d'affaires des locataires commerçants a été calculée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, en comparaison avec la même période en 2018 et à périmètre constant. Le chiffre d'affaires des commerçants a globalement progressé en 2019 (+2,0% en cumulé sur les 3 pays, avec la France à +2,1%, l'Espagne à +2,0% et l'Italie à +1,7%). Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 26 Cette croissance globale est expliquée par la nette progression du chiffre d'affaires de 3 secteurs différents: l'Alimentation et Restauration a significativement progressé (France +3,3% en YTD, Espagne +2,7%, Italie +0,9% grâce aux bonnes progressions des enseignes de restauration rapide comme Mc Donald's, Burger King, Colombus), suivi par les Services (France +5,1%, Espagne +1,8%, Italie +6,9% soutenu par les bonnes performances de la téléphonie avec Orange et Movistar) et la Beauté- Santé (France +3,1%, Espagne +5,6%). Les opticiens et les coiffeurs - barbiers ont été les plus dynamiques en 2019 tirés par les bonnes performances de Krys et Alain Afflelou, ainsi que l'enseigne La Barbe de Papa (+10,2% pour cette enseigne co-développée avec Carmila) en France. 2.3.3. Activité locative Synthèse En 2019 Carmila a signé 874 baux pour un loyer minimum garanti total de 38,3 millions d'euros. Carmila a commercialisé 436 lots vacants pour un loyer minimum garanti de 16,9 M€, répartis comme suit : 254 lots pour 10,1 millions d'euros en France

160 lots pour 5,3 millions d'euros en Espagne

22 lots pour 1,5 million d'euros en Italie La société a également signé la commercialisation de 48 locaux sur ses projets d'extension pour un loyer minimum garanti de 3,8 millions d'euros, intégralement en France. La tendance d'évolution du chiffre d'affaires du Prêt porter est globalement positive (+1,0% en France, +3,2% en Espagne et +0,8% en Italie). Les performances des enseignes sont variées avec des enseignes en surperformance (dont H&M, Zara, Kiabi et Mango) et d'autres en sous-performance (comme la mode infantile). En France, les sites de Thionville Géric (+3,9%) et Calais Coquelles (+3,0%) ont particulièrement surperformé, tout comme Sartrouville (+2,3%) et Toulouse Purpan (+4,0%) grâce aux restructurations menées par Carmila. En Espagne les grands centres de Talavera (+6,3%), Fan Mallorca (+4,7%) et El Paseo (+4,0%) ont également connu une augmentation notable du chiffre d'affaires de leurs commerçants, tout comme Nichelino (+2,9%), Paderno (+2,4%) et Massa (+2,3%) en Italie. Au cours de l'année 2019, Carmila a renouvelé 390 baux commerciaux pour un loyer minimum garanti de 17,5 millions d'euros, dégageant ainsi une réversion de 6,9%, d'après la répartition suivante : 162 baux ont été renouvelés en France, pour un loyer minimum garanti de 10,1 millions d'euros et avec une réversion de 9,0%

212 baux ont été renouvelés en Espagne, pour un loyer minimum garanti de 6,5 millions d'euros et avec une réversion de 4,2%

16 baux ont été renouvelés en Italie, pour un loyer minimum garanti de 0,8 million d'euros et avec une réversion de 1,5%. (en milliers d'euros) France Espagne Italie Total Locaux vacants commercialisés Nombre LMG de baux annuel 254 10 098 160 5 340 22 1 481 436 16 919 Locaux des extensions commercialisés Nombre LMG de baux annuel 48 3 805 - - - - 48 3 805 Renouvellements Nombre LMG Réversion de baux annuel 162 10 146 9,0% 212 6 540 4,2% 16 845 1,5% 390 17 531 6,9% France Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 27 Carmila diversifie sa base locative en commercialisant ses locaux vacants à des enseignes représentatives de secteurs d'activité variés Le secteur de la Culture - Cadeaux - Loisirs représente 29% des baux signés en 2019 (en loyer), principalement avec des acteurs nationaux de la téléphonie mobile. Notons entre autres l'implantation prévue de Orange à Aix-en-Provence, Toulouse Labège et Montesson, de Bouygues Telecom à Chambourcy, et de Free dans cinq centres : Antibes, Bourges, Montesson, Nice Lingostière et Venette. Les acteurs du sport sont également représentés avec la commercialisation de moyennes surfaces avec Intersport à Epinal et Roanne Mably, Fitness Park à Gennevilliers et Basic Fit à Gruchet le Valasse. Enfin l'enseigne Courir étend sa présence chez Carmila avec de nouvelles boutiques à Angoulins et Charleville Mézières. 25% des commercialisations de l'année concernent le secteur de l'Equipement de la personne. Carmila implante les chausseurs Bel Chous à Ormesson et Chambourcy, et Tamaris à Torcy Collégien. Il s'agira de la première boutique Tamaris dans le parc Carmila. La société développe également la présence dans le sud du territoire français de son partenaire Indémodable, dont l'ouverture de points de vente est prévue à Aix en Provence, Anglet, Orange, Pau Lescar, Toulouse Labège et Toulouse Purpan. Notons les commercialisations d'acteurs majeurs du prêt à porter avec Cache-Cache à Orléans Place d'Arc et Torcy Collégien, Tally Weijl à Orléans Cap Saran, Levis à Orléans Place d'Arc, Darjeeling à Calais Coquelles, ainsi qu'Eden Park à Thionville. 24% des baux signés concernent la Beauté

- Santé. Carmila s'attache à développer cet axe stratégique de développement afin de renforcer le leadership de ses centres et de diversifier son mix- merchandising. 10 centres commerciaux ont déjà accueilli ou s'apprêtent à accueillir une pharmacie, à Annecy Brogny, Brest Iroise, Dinan Quevert, Draguignan, Goussainville, Marseille Vitrolles, Montluçon, Rennes Cesson, Roanne Mably et Saint Brieuc. Carmila continue à développer la présence d'opticiens avec la signature d'Optique Minute à Orange et de baux Alain Afflelou sur 4 sites, à Denain, Laon, Le Mans et Salaise-sur-Sanne. Les centres de soins esthétiques poursuivent leur implantation chez Carmila, à l'instar de Body Minute Nail Minute à Evreux Guichainville et Stains, ou des salons et bars à beauté à Evreux, Hérouville Saint Clair, Port de Bouc et Puget sur Argens. Les parfumeries sont également représentées avec la commercialisation de lots Sephora à Thionville et Villejuif, ou Nocibé à Liévin. Enfin Carmila et son partenaire la Barbe de Papa, coiffeur-barbier pour hommes, poursuivent le développement de l'enseigne dans 12 centres répartis sur l'ensemble du territoire français : en Ile de France Chambourcy, Montesson, Ormesson et Torcy Collégien, dans le Nord à Hérouville Saint Clair et Reims Tinqueux, dans le Grand Ouest à Châteauroux, Condé sur Sarthe et Toulouse Purpan, dans le Sud-Est à Beaucaire, Saint-Egrève, et Uzès. L'Alimentation - Restauration représente 15% des baux signés en 2019, avec des acteurs majeurs de la restauration dont Hippopotamus à Torcy Bay 1, Burger King à Laval, ou encore Columbus Café à Calais Coquelles et Thionville Geric. La restauration internationale et à thème se développe, comme la cuisine asiatique avec entre autres Pitaya et Côté Sushi à Toulouse Labège, ou Thaï Break à Orléans Cap Saran. La restauration américaine s'implante à Calais Coquelles avec Old Wild West, et la cuisine italienne à Port de Bouc avec La Cantina. Les brasseries et kiosques de cuisine régionale s'installent chez Carmila avec Capodimonte et la Brasserie du XV à Toulouse Labège, ou les Délices de Bretagne à Evreux Guichainville et l'Ambassade Bretonne à Brest. Enfin les centres commerciaux Carmila accueillent de nouvelles chocolateries, à l'instar de Jeff de Bruges à Anglet BAB2, le Comptoir de Mathilde à Cholet, Pau Lescar et Perpignan Claira, ou Leonidas L'Haÿ-les-Roses, Orange, Quimper le Kerdrezec et Sartrouville. - Les commercialisations restantes concernent l'Equipement du ménage ainsi que les Services avec l'implantation d'enseignes spécialisées dans la décoration, avec Maison du Monde à Lorient, et dans l'ameublement, avec Poltronesofa à Orléans Cap Saran ou Nouvelle Literie à Torcy Collégien. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 28 Enfin Carmila s'ouvre à de nouvelles enseignes et activités avec l'arrivée de Normal à Calais Coquelles, Action à Draguignan ou d'agences immobilières Stéphane Plaza à Brest et Champs sur Marne. Espagne La diversification du mix-merchandising est également en cours dans les centres espagnols de Carmila : Le secteur de la Beauté - Santé représente 26% des baux signés en 2019, avec par exemple le coiffeur Carlos Conde à Parquesol. Carmila développe particulièrement la présence de clinique esthétiques dans son parc espagnol, par la signature avec le partenaire Centros Ideal d'un onzième centre de médecine à Fan Mallorca, l'ouverture de Lassersion à Paterna, Torrevieja et Orense, ou de 360° Clinics à Cartagena et La Veronica.

20% des commercialisations de l'année concernent le secteur de l'Equipement de la personne, comme l'enseigne internationale de chaussures Crocs à Fan Mallorca, ou la marque Mango à Atalayas. Les enseignes de la mode sportive trouve aussi leur place chez Carmila, comme Oteros à Gran Via de Hortaleza et Peñacastillo.

17% des baux signés concernent l'Equipement du ménage, comme le distributeur de matelas Max Colchon à El Mirador et Granada.

La Culture - Cadeaux - Loisirs représente 14% des baux signés en 2019, avec par exemple le Commerce éphémère L'activité de commerce éphémère est dédiée à la mise à disposition d'espaces dans les centres Carmila pour des durées courtes à moyennes (un an au plus). Inscrite dans une démarche de complémentarité avec les boutiques traditionnelles, elle propose aux visiteurs de découvrir une offre toujours plus innovante. Elle s'articule autour de deux axes : le Specialty Leasing

les Boutiques Ephémères. spécialiste du jouet Toy Planet à La Veronica, mais encore les magasins animaliers Crazypet à Sestao, Móstoles et Lugo, Kiwoko à Atalayas, ou Madagascar à San Juan de Alicante. 14% des commercialisations de 2019 concernent l'Alimentation - Restauration, on notera l'implantation du sixième restaurant KFC chez Carmila à As Cancelas et de deux nouveaux Burger King à San Juan de Aznalfarache et Badoz la Granadilla.

Les commercialisations restantes concernent les services, avec par exemple Fotoprix, enseigne forte de 1000 magasins en Espagne qui ouvre sa première boutique chez Carmila à Alcobendas. Italie En Italie les commercialisations ont été principalement effectuées auprès de moyennes surfaces vestimentaires et d'enseignes du prêt-à- porter, comme Terranova à Massa, ou Sem Denim à Nichelino. La Culture - Cadeaux - Loisirs représente 15% des baux, avec l'enseigne d'électronique Unieuro à Vercelli ou le libraire Giunti Al Punto à Nichelino. 13% des signatures concernent la Beauté Santé, avec par exemple le salon de coiffeur barbier Little Italy Barber Shop à Massa. Enfin les baux restants ont été commercialisés auprès d'enseignes des Services, de L'Equipement du ménage, et de l'Alimentation - Restauration, avec la Piadineria à Thiene ou Massa. Suite à une négociation avec Carrefour Property Espagne, Carmila perçoit 100% des revenus du Specialty Leasing en Espagne depuis décembre 2018. Les revenus issus du Specialty Leasing et des Boutiques Ephémères dans les trois pays connaissent une forte progression de 33,9% par rapport à 2018. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 29 Revenus locatifs 31/12/19 31/12/18 Var Specialty Boutiques Total Specialty Boutiques Total % (en milliers d'euros) Leasing éphémères SL+BE Leasing éphémères SL+BE France 5 555 1 604 7 159 5 588 1 340 6 928 3,3% Espagne 5 689 260 5 949 2 437 142 2 579 130,7% Italie 1 213 - 1 213 1 191 - 1 191 1,8% Total 12 457 1 864 14 321 9 216 1 482 10 698 33,9% Specialty Leasing Le Specialty Leasing est consacré au développement de l'événementiel ainsi que de services et produits nouveaux et innovants à destination des clients des centres commerciaux. En constante adéquation avec les tendances de consommation, les différents acteurs du Specialty Leasing permettent de diversifier l'expérience de shopping et d'enrichir le parcours client. Ce développement permet ainsi la valorisation des parties communes des centres. Il est réparti en deux sous-activités : La commercialisation d'espaces au sol situés dans les galeries et sur les parkings

Un partenariat, en exclusivité avec

l'annonceur ClearChannel, de communication sur support digital dans les galeries Le succès du Specialty Leasing chez Carmila naît de la volonté de renouveler les concepts présentés dans les galeries, avec une attention particulière portée à la qualité et à l'adéquation des concepts à l'offre du centre en matière de durée, typologie et thématique. L'année 2019 a été marquée par l'augmentation du nombre et la diversité de thèmes des salons (ex. habitat, automobile, camping-cars) et roadshows (Yamaha à La Sierra en Espagne; en France, Nocibé dans 5 centres, Prince sur 11 centres). Le Specialty Leasing a permis d'accueillir des marques nationales et internationales (L'Oréal à Bay 2, Tassimo dans quatre centres français), avec des semaines thématiques (Le beurre végétal avec Fruit d'Or dans deux centres, la redécouverte des sens olfactifs pour Ducros et ses 4 jours de découverte d'épices à Montesson), et de nouvelles signatures avec des concepts qualitatifs, par exemple de gravure sur place de bijoux ou de commerce d'e-cigarettes. Et en fin d'année, les marchés de Noël ont à nouveau rencontré un franc succès, avec l'implantation de chalets dans 24 centres commerciaux du parc français. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 Enfin, le lancement au dernier trimestre de l'entité Carmila Event au sein du service de Specialty Leasing permettra le développement majeur de l'activité événementielle en 2020. Boutiques éphémères Carmila s'appuie également sur l'attractivité de ses centres commerciaux afin d'ouvrir des boutiques éphémères de 50 à 3 000 m², pour une durée de 4 à 34 mois. Carmila propose une offre « clé en main » aux locataires en assurant le suivi administratif d'ouverture, leur permettant ainsi de se consacrer exclusivement à leur activité commerciale. Les preneurs se montrent satisfaits du haut niveau de services proposé par Carmila pour les ouvertures, notamment en Espagne avec de nombreuses reconductions de contrats après la période de Noël, illustrant la volonté des commerçants de s'installer durablement après une première expérience. Cet axe de développement complémentaire à la commercialisation traditionnelle permet à Carmila de renouveler son mix-merchandising, mais aussi de poursuivre une mise à disposition opportuniste d'espaces vacants, en profitant des saisonnalités pour installer des preneurs dans ses locaux sur une durée limitée. Carmila attire ainsi des enseignes d'envergure nationale (ex. Volkswagen à Perpignan Claira, Lego Rennes Cesson ou Swarovski à Puget sur Argens) mais aussi des e-retailers et de jeunes enseignes prometteuses (par exemple, CashKorner qui rencontre un succès considérable auprès des clients du centre Bay 2 et va s'implanter à Toulouse Purpan), leur permettant de tester leur concept avant de s'engager à signer un bail commercial. Carmila s'affirme ainsi comme un leader des pop-up stores en centres commerciaux, en consacrant des locaux à haut niveau de services à des enseignes innovantes et différenciantes. Certaines signatures attirent même l'intérêt de la presse régionale. Par exemple, l'ouverture du Repaire des Sorciers (produits brandés « Harry Potter ») à Labège a agi comme caisse de résonnance pour l'ensemble du 30 centre commercial, et a ainsi permis une augmentation significative de la fréquentation. 2.3.4. Structure des baux Avec 6 348 baux sous gestion au 31 décembre 2019, Carmila dispose d'une base de locataires solide et diversifiée, Carrefour représentant moins de 1% des loyers nets en 2019. Les loyers en base annualisée s'élèvent à 361,7 millions d'euros au 31 décembre 2019. Répartition du nombre de baux et des loyers contractuels par pays en base annualisée Au 31/12/19 Loyers Nombre de contractuels en %/Total baux base annualisée Pays (M€) France 3 537 238,9 66,1% Espagne 2 446 99,4 27,5% Italie 365 23,4 6,5% Total 6 348 361,7 100% Au 31/12/2018 Loyers Nombre de contractuels en %/Total baux base annualisée (M€) 3 542 236,5 66,0% 2 381 99,1 27,6% 356 22,8 6,4% 6 279 358,4 100% Principaux locataires-commerçants Au 31 décembre 2019, les 15 premiers locataires représentent 18,8 % des loyers en base annualisée, et un seul commerçant représente à lui seul 2,0% du revenu locatif. Le tableau suivant présente les loyers en base annualisée et le secteur d'activité des 15 locataires les plus importants au 31 décembre 2019. Au 31/12/2019 Loyers contractuels Secteur d'activité en base annualisée %/Total Locataire (M€) Inditex Equipement de la personne 7,1 2,0% H&M Equipement de la personne 6,0 1,6% Alain Afflelou Beauté & Santé 6,2 1,7% Feu Vert Services 5,5 1,5% Camaieu Equipement de la personne 5,4 1,5% Orange Culture, Cadeaux & Loisirs 5,3 1,5% Mc Donald's Alimentation & Restauration 4,8 1,3% Flunch Alimentation & Restauration 4,2 1,1% Micromania Culture, Cadeaux & Loisirs 3,8 1,1% Celio Equipement de la personne 3,8 1,1% Nocibe Beauté & Santé 3,7 1,0% Yves Rocher Beauté & Santé 3,4 0,9% C&A Equipement de la personne 3,0 0,8% Histoire d'Or Culture, Cadeaux & Loisirs 3,0 0,8% Kiabi Equipement de la personne 2,9 0,8% 68,0 18,8% Répartition des loyers contractuels par secteur d'activité en base annualisée Le tableau suivant présente la répartition des loyers en base annualisée par secteur d'activité au 31 décembre 2019 : Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 31 Au 31/12/19 Loyers Nombre de contractuels en %/Total baux base annualisée Secteur d'activité (M€) Equipement de la personne 1 484 124,3 34,4% Culture, cadeaux et loisirs 1 023 66,7 18,4% Beauté et santé 1 195 64,7 17,9% Alimentation et restauration 866 46,3 12,8% Equipement du ménage 289 29,6 8,2% Services 1 386 29,5 8,1% Autre 105 0,7 0,2% Total 6 348 361,7 100% Au 31/12/2018 Loyers Nombre de contractuels en %/Total baux base annualisée (M€) 1 519 125,8 35,1% 965 63,0 17,6% 1 178 64,1 17,9% 855 46,0 12,8% 282 29,1 8,1% 1 402 29,8 8,3% 78 0,5 0,2% 6 279 358,4 100% La diminution du poids de l'Equipement de la personne dans le total des loyers (-70 bps) a majoritairement bénéficié au secteur de la Culture, cadeaux et loisirs (+80 bps), tandis que les autres secteurs conservent des proportions stables en loyer dans la base locative. Par ailleurs quatre des principaux secteurs d'activités voient leurs loyers respectifs augmenter par rapport à 2018 : en particulier le secteur de la Culture, cadeaux et loisirs génère +5,8% de loyer supplémentaire, suivi de l'Equipement du ménage avec une hausse de +1,5%, la Beauté et santé avec +1% et l'Alimentation et restauration avec +0,5%. Répartition des loyers contractuels par enseigne en base annualisée Carmila loue ses emplacements à de grandes enseignes internationales et nationales reconnues pour favoriser la visibilité de ses centres, ainsi qu'à des enseignes locales pour renforcer son ancrage au niveau local. Le tableau suivant présente la répartition entre enseignes internationales, enseignes nationales et enseignes locales, des loyers en base annualisée en 2018 et 2019 : Au 31/12/19 Au 31/12/2018 Nombre de Loyers en base %/Total Nombre de Loyers en base %/Total Catégories baux annualisée (M€) baux annualisée (M€) Enseignes internationales 2 558 194,6 53,8% 2 671 197,5 55,1% Enseignes nationales 2 279 114,6 31,7% 2 144 110,0 30,7% Enseignes locales 1 511 52,5 14,5% 1 464 50,9 14,2% Total 6 348 361,7 100% 6 279 358,4 100% Au 31/12/19 Catégories France Espagne Italie Enseignes internationales 54,5% 55,6% 39,4% Enseignes nationales 32,3% 26,6% 46,8% Enseignes locales 13,2% 17,8% 13,9% Carmila poursuit son objectif de ciblage local, avec une proportion dans le total des loyers des enseignes locales qui a augmenté de 30 bps en 1 an, de même que les enseignes nationales (+100 bps). Structure des baux En France, la durée des baux commerciaux ne peut être inférieure à neuf ans. Le preneur dispose d'une faculté de résiliation à l'expiration de chaque période triennale, sous condition de donner congé six mois avant la fin de la période en cours. La part croissante des enseignes locales par pays (+40 bps en Espagne et en Italie, +20 bps en France) illustre la volonté de Carmila de renforcer la proximité régionale avec ses clients. Néanmoins, les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, tels que ceux conclus par Carmila, d'une durée habituelle de dix ans ou de douze ans, peuvent comporter des stipulations contraires. La faculté du bailleur de résilier à l'issue Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 32 de chaque période triennale est principalement restreinte pour construction, reconstruction ou surélévation de l'immeuble existant. En outre, la faculté de résiliation judiciaire du bail n'est ouverte au bailleur qu'en cas de manquement du locataire à ses obligations. En Espagne, la durée des baux - tout comme les modalités de congés, de prorogation et de résolution - peut être fixée librement par les parties. Les baux ont une durée moyenne comprise entre cinq et huit ans. Ils prévoient une période minimale, d'une durée de trois à cinq ans, et des périodes additionnelles dont la durée est variable, le preneur pouvant donner congé avant la fin de la période en cours, sous réserve du respect d'un Faculté de renégociation Au 31 décembre 2019, la maturité moyenne des baux est de 4,4 années, dont 4,7 années en France, 4,2 années en Espagne et 3,1 années en Italie. préavis allant de deux à six mois. Le bailleur est, quant à lui, généralement engagé jusqu'au terme du bail tel que convenu entre les parties. En Italie, les baux soumis au régime de la location immobilière sont conclus pour une durée de six ans, renouvelable tacitement pour six ans (avec une durée maximum de 24 ans) et leur résiliation par le preneur peut donner lieu au versement d'une indemnité. Les baux soumis aux règles relatives à la location gérance ou à la location de fonds de commerce sont d'une durée variable (généralement entre cinq et sept ans). La résiliation à l'initiative du preneur ou du bailleur n'emporte pas versement d'une indemnité au bailleur. Le tableau suivant présente les dates d'expiration des baux commerciaux relatifs au portefeuille d'actifs immobiliers commerciaux pour la période courant de 2019 à 2029 (données au 31 décembre 2019) : Au 31/12/2019 Loyers Nombre Maturité * contractuels en de baux base annualisée Echéancier des baux (M€) Echus au 31/12/2019 694 0,0 34,7 2020 747 0,5 27,5 2021 633 1,6 32,8 2022 631 2,7 30,3 2023 538 3,7 26,9 2024 598 4,6 35,0 2025 405 5,6 22,1 2026 538 6,7 32,3 2027 507 7,6 40,6 2028 485 8,6 32,7 2029 304 9,5 20,8 Au-delà de 2029 268 12,4 26,0 Total 6 348 4,4 361,7 * Maturité moyenne restant à courir en année(s) En France, outre les mécanismes d'indexation du loyer en fonction de la variation de certains indices, le loyer déterminé lors de la conclusion du bail peut être révisé à la demande de l'une des parties sous certaines conditions restrictives. Si le loyer du bail concerné est assorti d'une clause d'indexation, ce qui est le cas pour la majorité des baux conclus en France, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix initialement fixé. La variation du loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. En conformité avec les règles applicables aux baux commerciaux Carmila, procède à la réévaluation des loyers lors du renouvellement des baux. En France, pour les baux dont la durée excède 9 ans, les loyers des baux renouvelés bénéficient du Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 33 mécanisme du déplafonnement. La variation du loyer découlant du déplafonnement ne saurait, depuis la Loi Pinel, conduire à des augmentations supérieures à 10 % par an du loyer acquitté au cours de l'année précédente. Néanmoins, cette disposition n'étant pas d'ordre public, les baux peuvent y déroger. La renégociation des loyers peut également intervenir lorsque le locataire envisage de céder son droit au bail commercial à l'acquéreur de son fonds de commerce. Bien que le régime des baux commerciaux interdise au bailleur de s'opposer à la cession par le locataire du bail à l'acquéreur de son fonds de commerce, Carmila bénéficie de clauses de préemption insérées dans ses baux commerciaux. Dès lors, Carmila peut exercer son droit de préemption à la cession du fonds de commerce Mode de fixation des loyers En France, les baux comprennent soit un loyer fixe, soit un loyer à double composante, qualifié de loyer variable ». Ces loyers variables sont composés d'une partie fixe, le loyer minimum garanti (ou loyer annuel de base), et d'un loyer variable additionnel, calculé selon un pourcentage du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par le locataire. En Espagne, les baux de Carmila comprennent soit un loyer fixe, soit un loyer à double composante dont les caractéristiques sont similaires à celles des loyers des baux conclus en France. En Italie, la majorité des baux comprennent dans l'éventualité où les locaux cédés pourraient être reloués à de meilleures conditions financières. En Espagne, les modalités de renégociation peuvent être librement déterminées par les parties au contrat de bail. Le loyer de certains baux est notamment révisé automatiquement au début de chaque période de prolongation tacite du bail, résultant en une augmentation du loyer minimum garanti. En Italie, les conditions des baux commerciaux font l'objet de renégociation à chaque échéance de bail, avec la volonté de substituer les contrats de location immobilière en contrat de location gérance. des loyers à double composante similaires à ceux des baux français et espagnols, certains baux comprenant seulement un loyer fixe. Au 31 décembre 2019, Carmila avait contractualisé dans les trois pays 4 891 baux comprenant un loyer à double composante et 1 457 baux comprenant un loyer fixe uniquement, représentant respectivement 84,4 % et 15,6 % des loyers en base annualisée. Le tableau suivant présente la structure des loyers de Carmila au 31 décembre 2019 et 2018 : Au 31/12/2019 Nombre de Loyers en base %/Total baux annualisée (M€) Baux avec clause variable 4 891 305,3 84,4% Dont baux avec LMG et LV additionnel 4 862 299,9 82,9% Dont baux uniquement à LV 29 5,5 1,5% Baux sans clause variable avec uniquement loyer fixe 1 457 56,4 15,6% Total 6 348 361,7 100,0% Au 31/12/2018 Nombre de Loyers en base %/Total baux annualisée (M€) 4 898 305,8 85,3% 4 871 301,2 84,0% 27 4,6 1,3% 1 381 52,6 14,7% 6 279 358,4 100,0% S'agissant des baux à double composante, le loyer minimum garanti est fixé contractuellement. Le loyer variable additionnel correspond à la différence positive entre un pourcentage du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur et le loyer minimum garanti. Différents paramètres sont pris en compte dans la fixation des loyers : (i) les loyers de centres commerciaux concurrents, (ii) la moyenne locative du centre commercial concerné (tant globalement que par secteur d'activité), (iii) la qualité de l'emplacement ou encore (iv) l'évaluation du chiffre d'affaires, de la performance et de la situation financière du locataire potentiel. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 34 2.3.5. Taux d'occupation financier Taux d'occupation financier (hors vacance stratégique) Pays 31/12/2019 31/12/2018 France 95,9% 96,0% Espagne 96,4% 96,0% Italie 98,8% 99,7% Total 96,3% 96,2% Au 31 décembre 2019, le taux d'occupation financier consolidé des actifs de Carmila s'élève à 96,3%, dont 95,9% en France, 96,4% en Espagne, et 98,8% en Italie. Le taux d'occupation financier correspond au rapport entre le montant des loyers facturés et le montant des loyers que percevrait Carmila si la totalité de son patrimoine en exploitation était loué (les locaux vacants étant pris en compte à la valeur d'expertise). Le taux d'occupation financier est présenté hors vacance stratégique, qui correspond 2.3.6. Taux d'effort des commercants Le taux d'effort moyen des locataires de Carmila ventilé par pays au 31 décembre 2019 se décline ainsi : France 10,6%, Espagne 10,4% et Italie 12,3%. Le montant des loyers de Carmila est déterminé en tenant compte du taux d'effort des locataires. L'analyse du taux d'effort représente pour Carmila un indicateur important quant au bon équilibre du montant des loyers et des charges pour chaque locataire en fonction de son activité et quant à l'évaluation de la santé financière du locataire au cours de la vie du bail. Le taux d'effort peut être défini comme le rapport entre, d'une part, les charges locatives et, d'autre part, le chiffre d'affaires des locataires. Les locataires intégrés au calcul sont (i) les locataires présents sur les 12 derniers mois ayant remonté un 2.4. Responsabilité sociétale et environnementale L'année 2019 a marqué un tournant pour Carmila qui a renforcé et accéléré ses engagements RSE. Cette ambition s'exprime dans un programme d'initiatives responsables intitulé «Ici, on agit ». Ce programme, qui répond aux attentes des parties la vacance nécessaire à la mise en œuvre des projets de rénovation et d'extension ou de restructuration dans les centres commerciaux. Le poids de la vacance stratégique est de 1,6 % en France, 2,5% en Espagne et 0,5% en Italie, ce qui représente un impact consolidé pour Carmila de 1,8% au 31 décembre 2019, en légère baisse par rapport au 31 décembre 2018 où l'impact consolidé était de 1,9%. Cette diminution est essentiellement due à la livraison de projets de restructuration mis en œuvre par Carmila. chiffre d'affaires certifié ou (ii) les locataires présents sur les 12 derniers mois ayant remonté un chiffre d'affaires déclaré sur 12 mois glissants. Si le locataire remonte un chiffre d'affaires certifié et un chiffre d'affaires déclaré sur 12 mois, seul le chiffre d'affaires certifié est pris en compte. Les charges locatives utilisées pour le calcul du taux d'effort sont composées du loyer fixe et des loyers variables plus les charges locatives refacturées aux locataires. Les charges locatives n'incluent pas (i) les incentives (franchise, palier, allègement), (ii) la taxe foncière refacturée aux locataires et (iii) les coûts du fonds marketing refacturés aux locataires. prenantes de la société, réunit l'ensemble des actions à effet positif, visant à dynamiser l'économie des territoires, préserver l'environnement et engager les collaborateurs. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 35 2.4.1. Pilier 1 : Ici, on agit pour les territoires Ce pilier marque l'engagement de Carmila en faveur du dynamisme et du développement de l'attractivité du tissu local au côté des enseignes et des commerçants. Les réalisations majeures de l'année sont : -La réalisation d'une enquête de satisfaction auprès d'un panel de commerçants : 85% des répondants accordent leur totale confiance à Carmila en tant que gestionnaire de centres commerciaux et plébiscitent les outils digitaux mis à leur disposition, notamment le Kiosque, ou les pages Facebook et Instagram de leur centre. -Carmila est la première foncière commerçante à offrir les services d'une plateforme numérique dédiée à la gestion locative : l' « extranet des locataires ». Cette plateforme permet à nos commerçants d'obtenir en quelques clics des informations, comme le guide de bienvenue ou un justificatif de charges. La plateforme permet également d'effectuer des actes administratifs comme le téléchargement de factures, l'édition de relevés de comptes ou la modification du moyen de paiement. -De nombreux partenariats ont été déployés dans l'objectif de soutenir des start-up issues de l'économie sociale et solidaire, comme la société Bilum qui donne une seconde vie aux bâches utilisées sur les chantiers, Too Good To Go avec 147 commerçants et 72 centres commerciaux partenaires et la possibilité de réserver son panier « dates courtes » directement depuis le site internet du centre commercial, ou encore Miimosa, plateforme de financement participatif dédiée à l'agriculture et à l'alimentation de demain. 10 2.4.2. Pilier 2 : Ici, on agit pour la planète En inscrivant ses actifs dans la ville de demain, Carmila est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa performance environnementale. Cette démarche se traduit dès la conception de ses projets par l'obtention en 2019 de certificats BREEAM new construction pour les retail park d'Orléans - Cap Saran et d'Evreux, et en phase conception pour l'extension de Rennes Cesson au niveau Very Good. Concernant ses sites en exploitation, Carmila a lancé un chantier d'une envergure inédite en faisant certifier 45 sites BREEAM in Use en 2019 (5 en Italie, projets ont été accompagnés par une communication efficace dans nos centres commerciaux. Enfin, grâce aux bornes d'emplois Hucklink déployées dans 7 centres, nos commerçants ont pu diffuser 72 offres d'offres d'emploi à pourvoir dans leurs boutiques, et recevoir 1 000 CV, facilitant ainsi le recrutement. Ce pilier marque également l'engagement de Carmila de faire de ses centres des lieux de proximité et d'expression de la vie locale. Pour cela les directeurs de centres engagés dans la stratégie « Ici : on agit » ont organisé plus de 1 000 actions RSE en partenariat avec des associations locales, soit une augmentation de 17% par rapport à 2018. On note également 28 animations, majoritairement en partenariat avec les Hypermarchés Carrefour, sur la thématique de la transition alimentaire. L'accent a également été mis sur les nouveaux modes de consommation responsable : recyclage, revalorisation et réutilisation. 8 vide-dressing solidaires en partenariat avec des associations locales (Emmaüs, Le Relais) ont été organisés ; dans certains centres, des influenceuses locales ont également participé à l'opération. Le partenariat national de Carmila avec le Secours populaire français s'est renforcé autour de trois temps forts : « La chasse aux œufs » solidaire lors des fêtes de Pâques, la campagne « Les oubliés des vacances » en été et « Les pères noëls verts » à Noël. Ce partenariat se traduit par des animations physiques et numériques dans les centres commerciaux : chaque participation des clients aux animations déclenche un don au Secours populaire français pour les campagnes menées.. 10 en Espagne et 30 en France) permettant ainsi d'atteindre un taux de certification de son patrimoine en valeur de 61%, soit une hausse de 25 points par rapport à 2018. 76% des sites certifiés ont un obtenu un score Very Good ou Excellent. Afin de garantir une efficacité optimale dans la gestion de ce projet à grande échelle, Carmila a déployé, en partenariat avec AD environnement, une plateforme numérique dédiée à la gestion des données générées par les audits BREEAM et permettant une analyse fine des résultats dans l'objectif d'établir des plans d'actions ciblés. Cette Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 36 plateforme a obtenu le Prix de la Transformation digitale organisé par le périodique Business Immo. 2.4.3. Pilier 3 : Ici, on agit pour les collaborateurs Agir au quotidien pour les collaborateurs signifie être facteur d'épanouissement, de satisfaction, de dépassement de soi et d'esprit d'équipe. Ce pilier se décline en diverses actions à destination des salariés, comme la mise en place d'un programme de bien-être au travail « A tu Salud » pour les équipes espagnoles. Dans l'objectif de faire vivre la diversité, l'inclusion et la parité au sein des équipes conformément à notre engagement lors de la signature de la charte de la diversité, Carmila a constitué un groupe paritaire afin d'émettre des propositions sur le thème de l'égalité Hommes - Femmes au sein de 2.5. Marketing digital Depuis sa création en 2014, Carmila déploie une stratégie de marketing distribué en dotant chaque centre commercial des meilleurs outils marketing et digitaux du marché. Carmila a poursuivi cette stratégie au profit de l'ensemble de ses preneurs en 2019, avec l'objectif de toujours mieux diffuser leurs offres et actualités dans la zone de chalandise des centres, afin d'augmenter le chiffre d'affaires des commerçants. Le marketing distribué, qui permet de faire de chaque centre un média local de précision, est possible grâce à l'étroite collaboration : d'experts du marketing et du numérique qui construisent les outils et définissent les bonnes pratiques;

d'experts de leur zone de chalandise, utilisateurs quotidiens de ces outils pour leur centre. Tous les commerçants présents chez Carmila bénéficient de ces expertises à travers le Kiosque : accompagner une opération, relayer une offre commerciale, booster un temps fort... sont des actions réalisées quotidiennement par les équipes du siège et des centres au profit des locataires- commerçants. En 2019 Carmila a conduit plus de Dans la continuité de son engagement initié en 2017, Carmila a planté 7 000 arbres en partenariat avec Reforest'action dans le cadre de l'extension de la galerie de Rennes Cesson. l'entreprise, dont la première réunion aura lieu en février 2020. Enfin, Carmila souhaite faire partager à ses collaborateurs des moments de vie visant à renforcer la solidarité et le dépassement de soi au sein des équipes. Dans ce cadre deux équipes ont participé à la marche solidaire de l'Oxfam en mai, marche de 100 km avec un don de 1 500 euros par équipe à l'association. Grâce à ces actions le taux de satisfaction des collaborateurs via l'enquête annuelle s'établit à 87% de salariés satisfaits de leur poste. 760 opérations Kiosque par mois en France, en Espagne et en Italie. Preuve de l'efficacité de cette stratégie, les commerces accompagnés régulièrement en 2019 avec un budget annuel compris entre 2000€ et 2500€ ont surperformé de 8,4 points leur réseau chez Carmila. Carmila déploie également de nombreux partenariats avec des enseignes nationales (Adopt, Histoire d'Or, De Neuville, la Barbe de Papa…) en développant un ensemble d'opérations marketing multi-locales, comme « l'œuf ou la poule » avec Jeff de Bruges à Pâques, « Pour ou contre la barbe » avec Barbe de Papa pour la fête des pères ou encore le Calendrier de l'avent digital » avec De Neuville à Noël. Les performances s'expliquent par l'utilisation agile de leviers digitaux activables localement par les directeurs de centre pour assurer une visibilité optimale à nos commerçants : Une base de données clients géolocalisée d'environ 2,8 millions de points de contact « opt-in » activables (+25% par rapport à fin 2018) dans la zone de chalandise des centres. Cette base est alimentée notamment par un dispositif de bornes de jeux en France et Italie qui a été utilisé par plus de 1,1 million de joueurs. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 37 Un site internet mobile-first, administré localement. Construit comme une vitrine supplémentaire pour les commerçants, il permet de donner une vraie vision de l'actualité du centre aux clients de la zone de chalandise.

mobile-first, administré localement. Construit comme une vitrine supplémentaire pour les commerçants, il permet de donner une vraie vision de l'actualité du centre aux clients de la zone de chalandise. Des pages Google My Business riches et actualisées régulièrement qui ont été recherchées plus de 101 millions de fois par les clients de nos centres (+188% par rapport à 2018).

Un contenu différenciant pour faire émerger la voix des centres sur les réseaux sociaux avec des contenus non promotionnels: jeux concours en ligne, micro-trottoir galerie, séries web, portraits de commerçants. Ces contenus contribuent à développer l'engagement avec la communauté locale. En 2019, 58 000 publications Facebook ont été affichées plus de 238 millions de fois, et 25 ambassadrices locales (x5 par rapport à décembre 2018) ont partagé l'actualité des centres et de leurs commerçants avec leurs communautés.

micro-trottoir galerie, séries web, portraits de commerçants. Ces contenus contribuent à développer l'engagement avec la communauté locale. En 2019, 58 000 publications Facebook ont été affichées plus de 238 millions de fois, et 25 ambassadrices locales (x5 par rapport à décembre 2018) ont partagé l'actualité des centres et de leurs commerçants avec leurs communautés. L'expertise du marketing digital drive-to- store chez Carmila est reconnue par Google et Facebook qui proposent à la société de tester en avant-première leurs nouveautés. Depuis début 2019, Carmila est ainsi le premier en France à pouvoir bêta-tester les dernières innovations Google d'Automated Bidding Artifical Intelligence Business development Carmila Retail Development L'innovation est au cœur des projets de Carmila. Elle se retrouve aussi bien à travers la valorisation des initiatives des collaborateurs qu'à travers une activité de business development. Carmila a ainsi lancé Carmila Retail Development, dont la vocation est d'accompagner le développement de nouveaux concepts prometteurs. Carmila soutient ainsi financièrement des entrepreneurs talentueux et dynamiques qui souhaitent s'implanter dans nos centres, à l'instar du coiffeur barbier La Barbe de Papa, du chausseur Indémodable, la cigarette électronique Cigusto, ou encore les cliniques esthétiques Centros Ideal en Espagne. A fin 2019, ces quatre enseignes partenaires représentent 56 boutiques ouvertes au sein du parc 2.6.2. Hub Santé qui permettent d'optimiser les campagnes marketing pour générer des visites physiques en point de vente. Google a par ailleurs rédigé un case study sur l'utilisation de ce dispositif par Carmila. Toujours à la recherche de nouvelles innovations pour aider ses commerçants ou offrir de nouveaux services à ses clients, Carmila a effectué de nombreuses expérimentations avec des startups, dans des domaines variés tels que l'emploi, la gestion des objets trouvés, la reconnaissance des émotions, etc. Consciente de l'importance de soutenir l'innovation au niveau local, l'entreprise est également partenaire de plusieurs incubateurs régionaux comme l'IoT Valley de Toulouse, communauté d'entreprises spécialisées dans l'Internet des objets, et la French Tech Rennes-Saint Malo, écosystème de jeunes startups innovantes du secteur de la technologie. Pour partager cette dynamique avec ses commerçants, Carmila a mis en place depuis le début de l'année 2018 les « Rendez-Vous du Smart Shopping » : des moments de partage des meilleurs pratiques et innovations en marketing digital drive- to-store entre commerçants et experts du digital. En 2019 la société a rencontré près de 400 commerçants lors des 22 « Rendez-vous » organisés en France, Espagne et Italie. Carmila en France et en Espagne, pour un loyer annuel total de 2,1 millions d'euros. Ces enseignes ont également ouvert 15 boutiques chez des bailleurs tiers. Ainsi les partenariats représentent un total de 71 boutiques en France et en Espagne. Pour 2020, fort de ses premiers succès, Carmila Retail Development ambitionne de signer de nouveaux partenariats, avec par exemple des enseignes de seconde main premium ou des enseignes locales de restauration, afin de renforcer l'offre de ses centres et de répondre aux besoins de nouveautés de ses clients. L'enjeu est également d'être un partenaire impliqué auprès de ces entrepreneurs talentueux pour permettre leur expansion. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 38 Carmila entend également déployer une offre Santé ambitieuse au sein de ses centres commerciaux pour renforcer l'offre « proximité » et « praticité » et répondre à un fort besoin de la population en matière de grandes pharmacies, cabinets dentaires et ophtalmologiques, soins de premier recours,etc. Les sites de Carmila, accessibles, en cœur de zones urbaines et disposant de parking gratuits, sont tout particulièrement adaptés à cette offre. La société s'associe ainsi avec des professionnels expérimentés et reconnus pour développer les activités de santé sur son parc. En 2019, un partenariat a été monté au sein d'une co-entreprise nommée Pharmalley. A date, la co-entreprise s'est associée avec des pharmaciens pour le transfert ou 2.6.3. LouWifi Carmila développe aussi l'attractivité de ses centres par le biais du déploiement de la fibre optique via sa société fille LouWifi. Doué d'une expertise en intégration de réseau, LouWifi procède à l'installation et à la maintenance des réseaux faible courant (dont Wifi) au sein des centres Carmila au service des locataires commerçants, permettant à ceux-ci de bénéficier d'une connectivité de très haute qualité, offrant aux visiteurs et aux commerçants un accès ultra haut débit. LouWifi a réalisé une très belle année 2019, grâce à son service de wifi parfaitement fonctionnel et plébiscité par los clients des centres commerciaux Carmila avec plus de 8 000 connexions par jour. 2.6.4. Lou 5G Enfin Carmila développe une activité de foncière d'antennes, à travers sa filiale Lou 5G, propriétaire de terrains sur lesquels les opérateurs télécoms peuvent implanter des antennes après signature d'un bail locatif. L'activité, née en 2019 s'est professionnalisée et structurée par la signature d'un contrat cadre avec chacun des 4 opérateurs nationaux. Près de 130 antennes ont été commercialisées (sous conditions l'agrandissement de 4 pharmacies dans ses galeries marchandes avec pour objectif de reprendre 5 à 10 pharmacies par an (investissement unitaire de 0,5 M€ à 1,5 M€ et une plus-value à 4 ans de même montant). A fin 2019, une nouvelle joint-venture est en création : Dentalley, qui s'apprête à lancer son offre de cabinets dentaires avec des premières ouvertures en 2020. L'objectif est de développer 50 centres dentaires en 5 années pour un EBITDA à 6 ans de 15 M€/an et un engagement maximum de 7 M€. Carmila s'associe pour développer cette activité avec les meilleures références de la profession. Ce service a contribué à la croissance de la base de données "opt in" avec 800 000 contacts en France et 40 000 contacts en Espagne où le service a été lancé en octobre. L'activité s'est également internationalisée, avec l'installation du Wifi dans 24 centres commerciaux espagnols en octobre 2019. Cette mise en place a contribué à la base de données clients à hauteur de 40 000 points de contact. Enfin LouWifi a internalisé une nouvelle expertise concernant la vidéosurveillance qui a été déployée à Nice Lingostière et Rennes Cesson. suspensives) générant un loyer annuel de 1,5 million d'euros. L'année 2020 devrait voir un déploiement accéléré de l'activité. Carmila participe ainsi à l'ambition nationale de réduire la fracture numérique, en se joignant aux objectifs gouvernementaux de couverture des zones blanches, d'amélioration de la 4G et de préparation à l'arrivée de la 5G. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 39 2.7. Commentaires sur les résultats de l'année 2.7.1. Revenus locatifs et loyers nets Revenus locatifs Revenus locatifs 31/12/2019 Variation vs. 31/12/18 Revenus locatifs périmètre (en milliers d'euros) courant France 242 408 3,5% Espagne 93 259 13,7% Italie 23 790 -1,1% Total 359 457 5,6% 31/12/2018 Revenus locatifs 234 177 82 018 24 055 340 250 La croissance des Revenus locatifs atteint +5,6% sur l'exercice 2019. Loyers nets Loyers nets 31/12/2019 Variation vs. 31/12/18 Loyers nets périmètre périmètre (en milliers d'euros) constant courant France 224 131 2,2% 3,2% Espagne 87 216 5,5% 16,5% Italie 21 837 3,3% 1,6% Total 333 184 3,1% 6,2% 31/12/2018 Loyers nets 217 268 74 891 21 499 313 658 La croissance des Loyers nets atteint 19,5 millions d'euros soit +6,2% au cours de l'exercice 2019. La croissance des Loyers nets est supérieure à celle des Revenus locatifs ce qui s'explique par la gestion dynamique des charges non refacturables. Cette hausse se décompose de la manière suivante: La croissance à périmètre constant représente 9,7 millions d'euros soit +3,1% sur l'exercice. Elle est calculée sur les loyers nets pour l'exercice 20192. La croissance générée par les extensions livrées en 2018 et en 2019, par les acquisitions de nouveaux centres commerciaux en 2018 (aucun centre commercial acquis en 2019), et par les autres effets (effet de la vacance stratégique notamment) est exclue de la croissance à périmètre constant. La part de l'indexation incluse dans la croissance à périmètre constant est de + 1,6% et l'impact de la première mise en application de IFRS 16 en 2019 est de +0,5% (également inclus dans la croissance à périmètre constant). Le périmètre constant représente 89% du périmètre global pour l'exercice 2019. La croissance générée par les extensions est de 4,6 millions d'euros soit +1,5%. Les extensions livrées en 2018 qui ont généré cette croissance sont: Athis- Mons, Besançon Chalezeule, Evreux Phase 2 et Saran. L'extension de Rennes Cesson a été livrée au deuxième semestre 2019 et est également prise en compte dans cette ligne. La croissance générée par les acquisitions atteint 6,9 millions d'euros soit 2,2%. Les acquisitions réalisées en 2018 sont Marseille Vitrolles, Gran Via de Hortaleza, Antequera et le portefeuille Pradera. La cession de Grugliasco a été également prise en compte dans ce poste. Les autres effets contribuent pour -1,7 million d'euros soit -0,6%. Ces autres effets comprennent notamment l'impact de la vacance stratégique qui Conformément aux Best Practice de l'EPRA Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 40 permet les opérations de restructurations et d'extensions. Variation à périmètre constant par pays En France, la croissance des loyers nets à périmètre constant est de +2,2%. Elle inclut l'effet de l'indexation des loyers de 1,8%. La réversion sur les renouvellements et la croissance des revenus des boutiques éphémères et du Specialty Leasing viennent compenser la légère diminution du taux d'occupation financier sur la période. En Espagne, la croissance des loyers nets à périmètre constant est de +5,5%. Elle inclut l'effet de l'indexation des loyers de 1,1%. Le taux 2.7.2. Coûts de structure d'occupation financier continue de s'améliorer en Espagne en 2019 et est un moteur important de la croissance à périmètre constant. La réversion sur renouvellements, la hausse des revenus des boutiques éphémères et du Specialty Leasing ont également contribué à cette croissance. En Italie, la croissance des loyers nets à périmètre constant est de +3,3% ; elle inclut l'effet de l'indexation des loyers de 0,6%. Le bon comportement des créances client s'est révélé être le principal moteur de croissance à périmètre constant de l'exercice, le taux d'occupation financier en Italie étant proche de 100%. Frais de structure (en milliers d'euros) 31/12/2019 Revenus de gestion, d'administration et d'autres activités 10 477 Autres produits de prestations et services 1 407 Frais de personnel -25 145 Autres charges externes -39 579 Frais de structure -52 840 31/12/2018 4 595 6 631 -24 839 -36 961 -50 574 Les coûts de structure sont en hausse de 4,5% au 31 décembre 2019 par rapport à l'année précédente. L'augmentation de cette charge de 2,3 millions d'euros est en partie due à des charges non linéaires comptabilisées au premier semestre et à l'augmentation de coûts liés à des effets de périmètre et d'indexation. Revenus de gestion, d'administration et d'autres activités et autres produits de prestations de services Ces revenus correspondent aux honoraires de première commercialisation, à des prestations du fonds marketing dédié au développement et à l'attractivité des centres (associations de commerçants), à la refacturation au groupe Carrefour de la quote part des frais de personnel de direction de centre et aux honoraires de LouWifi. Le montant total de ces revenus est de 11,9 millions d'euros en 2019, en hausse de 0,7 million d'euros soit + 5,9% par rapport 2018. L'augmentation est majoritairement due aux honoraires de LouWifi en 2019. Frais de personnel Le montant des frais de personnel s'élève à -25,1 millions d'euros au 31 décembre 2019; l'augmentation de 1,2% prend en compte la hausse des effectifs moyens de la période par rapport à l'année dernière. Par ailleurs, Carmila a mis en place des plans d'attribution d'actions de préférences en faveur de ses dirigeants et de certains de ses salariés. Les avantages accordés pour ces plans sont comptabilisés en charges de personnel. Autres charges externes Les autres charges externes regroupent principalement les dépenses marketing, notamment liées à la montée en puissance des applications digitales ainsi que les honoraires, y compris ceux versés à Carrefour pour les prestations de services (comptabilité, ressources humaines, services généraux…), mais aussi les dépenses d'expertise du parc immobilier, les honoraires juridiques et fiscaux, les honoraires de commissariat aux comptes, les honoraires de communication financière et de publicité, les frais de déplacement et de mission ainsi que les jetons de présence. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 41 Le montant des autres charges externes est de -39,6 millions d'euros en 2019, en hausse de 7,1%. Cette augmentation est expliquée par la hausse des coûts variables induits par la croissance de loyers (comme la gestion locative) ainsi que par des coûts générés par la montée en puissance des activités de business développement. 2.7.3. EBITDA EBITDA (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Résultat opérationnel 191 788 274 971 Annulation variation juste valeur Annulation de la variation de juste valeur dans la quote-part de sociétés consolidées par mise en équivalence Annulation de la (plus-value)moins-value Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 90 172 1 813 610 1 812 13 589

1 225

1 796

2 394

EBITDA 282 569 264 347 L'EBITDA atteint 282,6 millions d'euros au 31 décembre 2019 en hausse de +6,9% par rapport à l'exercice précédent. La croissance de l'EBITDA est supérieure à la croissance des loyers bruts, témoignant de la gestion saine des coûts de structure et des charges non refacturables par les équipes de Carmila. 2.7.4. Résultat financier Frais financiers (en milliers d'euros) 31/12/2019 Produits financiers 559 Charges financières - 57 277 Coût de l'endettement financier net -56 718 Autres produits et charges financiers - 1 389 Résultat financier -58 107 31/12/2018 384 54 011

-53 627

- 4 931

-58 558 Le résultat financier est une charge de 58,1 millions d'euros au 31 décembre 2019. Le coût de l'endettement financier net est de 56,7 millions d'euros au 31 décembre 2019, en hausse de 3,1 millions d'euros par rapport à l'année dernière; la plus grande partie de la hausse est due aux intérêts payés sur l'emprunt obligataire, levé en mars 2018. Le poste des Autres produits et charges financiers présente une variation fortement positive, en raison de l'ajustement à la valeur de marché du portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement qui s'est soldé par une dotation aux provisions de 2,1 millions d'euros en 2018, et une reprise nette de 2,0 millions d'euros en 2019. Autre élément non cash, ce poste comprend également les ajustements liés l'application de la norme IFRS9 : le produit issu de la prorogation de l'échéance de l'emprunt bancaire d'un an et la charge liée à l'ajustement du taux effectif de la dette à son taux d'origine, et qui ont un effet net de -0,2 million d'euros sur l'exercice. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 42 2.8. Indicateurs de performance EPRA 2.8.1. EPRA Earnings et Résultat net récurrent EPRA EARNINGS (en milliers d'euros) 31/12/2019 Résultat net consolidé (part du groupe) 108 213 Ajustements pour calculer le Résultat net EPRA 110 329 (i) Solde net des ajustements de valeur des actifs 90 172 (ii) Gains ou pertes sur cessions d'immeubles de placements 610 (iii) Gains ou pertes sur cessions d'immeubles destinés à la vente - (iv) Impôts sur les plus ou moins values de cession - (v) Dépréciation d'écarts d'acquisition / Ecarts d'acquisition négatifs - (vi) Variation de valeur des instruments financiers et frais d'annulation des dérivés 596 (vii) Coût d'acquisition sur acquisition de sociétés - (viii) Impôts différés résultant des ajustements EPRA 20 764 (ix) Ajustements (i) à (iv) sur les co-entreprises (sauf comptabilisation en activité commune) - 1 813 (x) Participations ne donnant pas contrôle sur les ajustements EPRA - Résultat net EPRA 218 543 Evolution vs N-1 8,0% Nombre moyen d'actions 136 408 412 Résultat net EPRA par action 1,60 Evolution vs N-1 7,4% Nombre d'actions diluées 136 705 504 Résultat net EPRA par action (dilué) 1,60 Autres ajustements 1 989 Ajustements IFRS 9 (1) 167 Frais d'émission d'emprunts payés dans l'année nets des frais d'émisson d'emprunt étalés (2) 3 835 Autres charges ou (produits) non récurrents - Résultat récurrent 222 545 Evolution vs N-1 7,2% Résultat récurrent par action 1,63 Evolution vs N-1 6,6% 31/12/2018 163 557 38 890 13 589

1 796

- 647 1 851 49 410 - 1 225 - 202 447 135 653 512 1,49 135 860 096 1,49 5 074 - 446 3 126 2 394 207 521 1,53 Le résultat récurrent s'établit à 222,5 millions d'euros sur l'exercice 2019, en progression de 7,2% sur l'exercice. Le résultat par action est de 1,63 euros en croissance de 6,6% par rapport à l'exercice précédent. Commentaires sur les autres ajustements Dans le cadre de l'application de la norme IFRS 9, une charge est comptabilisée pour ajuster le taux d'intérêt effectif de la dette au taux d'intérêt de financement à l'origine et un produit est constaté sur la durée résiduelle de cette dette pour tenir compte du report négocié de son terme. L'impact net de ces deux effets est une charge de 0,2 million d'euros sur l'exercice 2019. Les frais d'émission d'emprunt amortis linéairement sur la durée de l'emprunt sont retraités; les frais d'émission d'emprunt payés dans l'année sont réintégrés dans le résultat récurrent. Le résultat récurrent 2019 comprend des reprises sur provisions passées en 2018 (produit de 2 millions d'euros) pour des moins values liées à des positions de trésorerie. L'impact des provisisons était comptabilisé dans le résultat récurrent en 2018. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 43 2.8.2. Ratio de coûts de l'EPRA (EPRA Cost Ratio) EPRA cost ratio (en millions d'euros) 31/12/2019 (i) Coûts opérationnels 77,7 Frais de structure 68,0 Charges sur immeuble 9,7 (ii) Charges locatives nettes 10,2 (iii) Frais de gestions nettés des bénéfices -10,5 (iv) Autres frais couvrant des frais administratifs -1,4 (v) Part des coûts des Sociétés Mises en Equivalence 1,0 (vi) Dépréciation d'immeubles de placements et provisions incluses dans les 0,0 charges sur immeuble (vii) Frais locatifs inclus dans le loyer brut -1,8 Coûts EPRA (coûts de la vacance inclus) 75,3 (viii) Couts de la vacance directe 7,8 Coûts EPRA (coûts de la vacance exclus) 67,4 (ix) Loyer brut moins charges du foncier 359,5 (x) Moins : charges et coûts inclus dans le loyer brut -1,8 (xi) Plus : Parts de loyers bruts SME 4,9 Revenus locatifs bruts 362,6 Ratio Coûts EPRA (vacance inclus) 20,8% Ratio Coûts EPRA (vacance exclus) 18,6% 31/12/2018 73,7 62,1 11,7 11,1 -4,6-6,6 1,1 -1,5 -2,1 71,0 7,4 63,6 336,4 -2,1 4,6 338,9 21,0% 18,8% Le ratio de coûts de l'EPRA s'est amélioré de -20 bps au cours de l'exercice 2019 par rapport à 2018 (coûts de la vacance exclus et inclus). Les frais de structure comprennent les Autres Charges externes, les Frais de Personnel, Autres charges et produits opérationnels ainsi que les charges du foncier non refacturables. Les charges sur immeubles comprennent les pertes sur créances irrécouvrables et les frais d'entretien et réparations non refacturables. 2.8.3. ANR de Continuation, NAV EPRA et NNNAV EPRA ANR de continuation Actif Net Réévalué droits inclus (ANR de continuation) (en milliers d'euros) 31/12/2019 Capitaux propres consolidés - part du groupe 3 540 434 Annulation de la juste valeur des instruments de couverture 25 556 Annulation des impôts différés sur plus-values latentes 175 685 Droits de mutation 317 358 Actif Net Réévalué droits inclus (ANR de continuation) 4 059 034 Evolution vs N-1 -2,0% Nombre d'actions composant le capital social fin de période (dilué) 136 705 504 ANR de continuation / action fin de période dilué (en euros) 29,69 Evolution vs N-1 -2,1% 31/12/2018 3 646 899 18 746 154 419 320 994 4 141 058 136 538 931 30,33 L'actif net réévalué (ANR) droits inclus réintègre les droits de mutation des immeubles afin de donner une évaluation de l'ANR dans une perspective de continuité de l'activité. Au 31 décembre 2019, l'ANR de continuation par action est de 29,69 euros en baisse de -2,1% par rapport au 31 décembre 2018. Il tient compte du dividende de 1,50 euro par action versé en mai 2019. NAV EPRA Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 44 NAV EPRA (en milliers d'euros) 31/12/2019 Capitaux propres consolidés - part du groupe 3 540 434 Annulation de la juste valeur des instruments de couverture 25 556 Annulation des impôts différés sur plus-values latentes 175 685 Optimisation des droits de mutation 57 723 NAV EPRA Hors droits 3 799 399 Evolution vs N-1 -2,0% Nombre d'actions composant le capital social fin de période (dilué) 136 705 504 NAV EPRA Hors droits par action fin de période dilué (en euros) 27,79 Evolution vs N-1 -2,1% 31/12/2018 3 646 899 18 746 154 419 56 065 3 876 129 136 538 931 28,39 L'EPRA NAV (Net Asset Value, ANR EPRA) est un indicateur de la juste valeur du patrimoine d'une société foncière. Le calcul de l'EPRA NAV consiste à retenir les capitaux propres consolidés - part du Groupe (correspondant à l'actif net consolidé) qui, exprimés en juste valeur, intègrent les plus ou moins-values latentes sur le patrimoine. Dans une perspective de poursuite de l'activité cet indicateur ne déduit pas les impôts différés sur les plus-values latentes des actifs ainsi que l'ajustement de la juste valeur des instruments financiers. L'optimisation des droits de mutation est liée au fait que les droits sont calculés comme s'il s'agissait de ventes d'actifs or certains actifs sont logés dans des sociétés et feraient l'objet de vente de titres de participation (share deal) en cas de cession. Les droits seraient calculés et payés sur une base réduite (Actif net). Au 31 décembre 2019, la NAV EPRA par action est de 27,79 euros, en baisse de -2,1% par rapport au 31 décembre 2018. Retraité de l'impact du dividende de 1,50 euro par action versé en mai 2019, l'ANR par action croît de 0,90 euro par action soit 3,2%. NNNAV EPRA Actif réévalué triple net (NNNAV EPRA) (en milliers d'euros) 31/12/2019 ANR (NAV EPRA) 3 799 399 Juste valeur des instruments financiers - 25 556 Juste valeur de la dette à taux fixe - 66 320 Impôts effectifs sur les (plus) ou moins values latentes - 91 323 Actif réévalué triple net (NNNAV EPRA) de liquidation 3 616 200 Evolution vs N-1 -2,4% Nombre d'actions composant le capital social fin de période (dilué) 136 705 504 ANR triple net (NNNAV EPRA) par action fin de période dilué (en euros) 26,45 Evolution vs N-1 -2,5% 31/12/2018 3 876 129 18 746 38 473

113 771

3 705 139 136 538 931 27,14 Pour déterminer l'actif réévalué triple net (NNNAV EPRA) sont déduits de l'ANR EPRA la juste valeur de la dette à taux fixe et les impôts qui seraient effectivement dus en cas de liquidation (les impôts différés italiens et les impôts différés des sociétés monoactifs en Espagne sont retraités ; en cas de cession un share deal serait priviliégié). Les instruments financiers sont également repris pour leur valeur de marché. Au 31 décembre 2019, la NNNAV EPRA par action est de 26,45 euros, en baisse de -2,5% par rapport au 31 décembre 2018. Dividende de 1,50 euro par action versé en mai 2019. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 45 2.8.4. Taux de vacance EPRA France Espagne Italie Total Valeur locative des lots vacants (m€) 15,1 6,5 0,4 22,0 Valeur locative totale du portefeuille (m€) 264,5 107,8 24,3 396,6 Taux de vacance EPRA 5,7% 6,1% 1,6% 5,6% Impact de la vacance stratégique 1,6% 2,5% 0,5% 1,8% Taux de vacance financier 4,1% 3,6% 1,1% 3,8% Le taux de vacance EPRA au 31 décembre 2019 est de 5,6% en légère diminution par rapport à 2018 ( - 10 bps). Le taux de vacance EPRA est le ratio entre le loyer de marché des surfaces vacantes et le loyer de marché total des actifs (surfaces vacantes et louées). La valeur locative utilisée pour le calcul du taux de vacance EPRA est la valeur locative brute définie par les experts. La vacance stratégique correspond à la vacance nécessaire à la mise en œuvre des projets de rénovation et d'extension/restructuration dans les centres commerciaux. 2.8.5. Taux de rendement EPRA : EPRA NIY et EPRA « Topped-Up » NIY EPRA NIY et "Topped-Up" NIY (en millions d'euros) 31/12/2019 Valeur du portefeuille total (hors droits) 6 104,1 (-) Actifs en développements et autres 68,8 Valeur du portefeuille en exploitation (hors droits) 6 035,3 Droits de mutation 317,4 Valeur du portefeuille en exploitation (droits inclus) (A) 6 352,7 Revenus locatifs nets annualisés (B) 353,0 Effet des aménagements de loyers 5,0 Revenus locatifs nets annualisés hors aménagements des loyers (C) 358,0 Taux de rendement initial Net Epra (B) / (A) 5,6% Taux de rendement initial Net Epra hors aménagements des loyers (C) / (A) 5,6% 31/12/2018 6 085,4 62,6 6 022,8 321,0 6 343,8 349,6 6,3 355,9 5,5% 5,6% La durée moyenne résiduelle pondérée des aménagements de loyers est de 1,5 année. 2.8.6. Investissements EPRA Les investissements concernant les immeubles de placement par pays sont présentés distinctement qu'il s'agisse d'acquisitions, de développements et d'extensions, ou d'investissements sur le portefeuille à périmètre constant. France Espagne Italie Total en milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 Acquisitions 5 390 172 205 2 969 285 013 0 4 8 359 457 222 Développements 0 11 600 0 0 0 11 600 Portefeuille à périmètre constant 106 934 101 949 4 206 9 908 1 179 3 069 112 319 114 926 Extensions 68 296 75 847 0 0 442 2 277 68 738 78 124 Restructurations 19 552 3 529 0 0 0 0 19 552 3 529 Avantages consentis aux preneurs 9 899 8 417 1 914 1 566 45 0 11 858 9 983 Rénovation 3 926 2 096 2 223 8 298 30 468 6 179 10 862 Capex de maintenance 5 261 12 060 69 44 662 324 5 992 12 428 Total investissements 112 324 285 754 7 175 294 921 1 179 3 073 120 678 583 748 Le poste acquisitions comprend l'acquisition d'une surface commerciale à Barentin (Normandie), des droits d'exploitation de l'activité de specialty leasing en Espagne sur huit galeries détenues par le Groupe et une vingtaine de terrains en France afin d'y implanter des antennes relais. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 46 Le poste développements est vierge en 2019, le Groupe n'ayant pas procédé à la réalisation de projets « Greenfield ». En 2018, le retail park de Cap-Saran à Orléans était présenté dans cette ligne. Enfin, les investissements à périmètre constant regroupent les extensions, les restructurations, les avantages consentis aux locataires, les rénovations et les capex de maintenance. En 2019, il s'agit essentiellement d'opérations en France. Extensions : les extensions comprennent essentiellement les projets de Nice (41,6 millions d'euros) et de Rennes-Cesson (23,9 millions d'euros). Restructurations et avantages consentis aux preneurs: les deux principales opérations de restructurations de l'année correspondent à Bourg- en-Bresse (2,6 millions d'euros) et Cité Europe à Coquelles (17,9 millions d'euros). Rénovations : les rénovations ont porté sur les sites en cours d'extension ou de restructuration en France et concernent principalement Bourg-en- Bresse, Rennes-Cesson et Thionville. Par ailleurs, les rénovations des sites acquis en 2018 en Espagne ont été initiées. Capex de maintenance : ces investissements ne représentent que 5% du total des investissements. Ils concentrent principalement les actifs en cours de redéveloppement pour lesquels des travaux de rafraichissement et de modernisation ont été entrepris sur les parties existantes, afin d'optimiser la création de valeur. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 47 3. POLITIQUE FINANCIERE 3.1. Ressources financières Emprunts obligataires Le 17 juillet 2019, Carmila a obtenu le visa de l'AMF pour son programme EMTN (Euro Medium Term Note Program) lui facilitant l'accès au marché obligataire. Dans le cadre du programme EMTN, Carmila a émis une nouvelle émission obligataire (en placement privé) le 6 novembre 2019 d'une maturité de 12 années avec un coupon de 1,89%. L'encours de dette obligataire de 1 550 millions d'euros à fin 2018 a ainsi été porté à 1 600 millions d'euros à fin 2019. Emprunts auprès des établissements de crédits Carmila a conclu avec un pool de banques une Convention de Crédit en 2017 ; cette convention a été renégociée de nombreuses fois depuis. Au cours de l'année 2019, son échéance prévue en juin 2023 a été portée en juin 2024. Le 16 décembre 2019, Carmila a procédé au remboursement de 100 millions d'euros de cette convention de crédit portant l'encours de 770 millions d'euros au 31 décembre 2018 à 670 millions d'euros au 31 décembre 2019. Respect des ratios prudentiels au 31 décembre 2019 La Convention de Crédit et les lignes de crédit confirmées syndiquées sont conditionnées au respect de ratios prudentiels à la date de clôture de chaque arrêté semestriel et annuel. Au 31 décembre 2019, les ratios prudentiels sont respectés. ICR Le ratio EBITDA / Coût net de l'endettement financier doit être supérieur à 2,0 aux dates de test. LTV Le ratio Dette nette financière consolidée / Juste valeur des actifs de placement droits inclus ne doit pas excéder 0,55 aux mêmes dates, avec une possibilité de dépasser ce ratio pour la durée d'un semestre. Maturité de la dette La maturité de la dette s'élève à 5,0 années au 31 décembre 2019. Interest Cover Ratio (en milliers d'euros) 31/12/2019 EBITDA (A) 282 569 Frais financiers nets (B) 56 718 Interest Cover Ratio (A)/(B) 5,0 Loan-to-Value Ratio (en milliers d'euros) 31/12/2019 Dettes financières nettes (A) 2 241 766 Dettes financières brutes 2 416 000 Trésorerie nette - 174 088 Valeur mobilière de placement - 146 Patrimoine immobilier droits inclus (B) 6 421 482 Ratio Loan-to-value droits inclus (A)/(B) 34,9% Patrimoine immobilier hors droits (C) 6 104 124 Ratio Loan-to-value hors droits (A)/(C) 36,7% 31/12/2018 264 347 53 627 4,9 31/12/2018 2 177 233 2 389 928 70 518

142 177

6 404 613

6 404 613

34,0% 6 083 619 35,8% Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 48 Dette nette / EBITDA (en milliers d'euros) 31/12/2019 Dette nette (A) 2 241 766 EBITDA (B) 282 569 Dette nette / EBITDA (A)/(B) 7,9 31/12/2018 2 177 233 264 347 8,2 Les dettes financières brutes n'incluent pas les frais d'émission d'emprunts et obligataires, les Instruments dérivés passifs - courant et non courant, les concours bancaires et les dettes financières IFRS16. Autres financements Carmila est attentif à diversifier ses sources de financement et ses échéances, et a mis en place un programme de titres de créances à court terme (NEU CP) pour un montant maximum de 600 millions d'euros, enregistré auprès de la Banque de France le 29 juin 2017, et mis à jour chaque année. L'encours au 31 décembre 2019 s'élève à 146 millions d'euros avec principalement des échéances de 1 à 3 mois. Dans le cadre de son refinancement en 2017, Carmila a négocié de nouvelles lignes de crédit confirmées auprès de banques de premier rang : une Convention de Crédit confirmée pour un montant de 759 millions d'euros sous le format d'une « revolving credit facility » non tirée dont l'échéance a été portée au 16 juin 2024 ;

une Convention de Crédit confirmée pour un montant de 250 millions d'euros sous le format d'un « club deal » avec un nombre limité de partenaires bancaires de premier rang proches de Carmila arrivant à échéance le 16 juin 2020. Répartition des dettes financières par échéances et taux moyen en milliers d'euros Emission obligataire I - Notionnel 600 m€, coupon 2,375% Emission obligataire II - Notionnel 600 m€, coupon 2,375% Emission obligataire III - Notionnel 350 m€, coupon 2,125% Private Placement - Notionnel 50 m€, coupon 1,89% Convention de crédit Billets de trésorerie Total Montant brut Date de départ Maturité 600 000 18/09/2015 18/09/2023 600 000 24/03/2016 16/09/2024 350 000 07/03/2018 07/03/2028 50 000 06/11/2019 06/11/2031 670 000 16/06/2017 16/06/2024 146 000 31/12/2016 16/06/2023 2 416 000 La maturité de la dette s'élève à 5,0 années au 31 décembre 2019 pour un taux moyen de 2,1% incluant les instruments de couverture (hors amortissements des primes d'émissions, hors frais 3.2. Instruments de couverture En sa qualité de société de tête du groupe, Carmila assure la quasi-totalité du financement du groupe et centralise la gestion du risque de taux. Carmila a mis en place une politique de couverture de sa dette à taux variable avec l'objectif de sécuriser les cash-flows futurs en figeant ou plafonnant le taux d'intérêt payé. Cette politique s'appuie sur la mise en place de produits simples, d'annulation des instruments financiers capitalisés et hors commissions de non utilisation des lignes non tirées). Le taux moyen hors instruments de couverture est de 1,8%. swaps de taux d'intérêts ou options, éligibles à la comptabilité de couverture. Afin d'optimiser sa couverture, Carmila a annulé, le 16 et 17 décembre 2019, 5 swaps payeur taux fixe à échéance comprise entre 2020 et 2022 en payant une soulte de 6,1 millions d'euros. Le notionnel des 5 Swaps annulés est de 275 millions d'euros. Pour maintenir une couverture optimale, Carmila a mis Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 49 en place le 17 décembre 2019 un Cap de nominal de 100 m€ à échéance 2024 avec un strike à 0% en payant une prime de 0,2 millions d'euros. En décembre 2019, 2 caps d'un montant nominal total de 100 millions d'euros sont arrivés à échéance Au 31 décembre 2019, le portefeuille d'instruments dérivés de Carmila mis en place auprès de partenaires bancaires de premier rang est constitué de : 5 swaps payeur de taux fixe contre Euribor

3 mois pour un notionnel de 385 millions d'euros couvrant une période jusqu'à décembre 2027 pour le plus long d'entre eux ; 3.3. Trésorerie 1 cap pour un nominal de 100 millions d'euros à échéance 2023 Ces instruments de couverture toujours actifs ont été appréhendés en Cash-Flow Hedge. Cette comptabilité de couverture de flux de trésorerie a pour conséquence la reconnaissance des instruments dérivés au bilan de clôture à leur valeur de marché avec la variation de juste valeur sur la partie efficace de la couverture enregistrée en capitaux propres (OCI) et la partie inefficace en résultat. La position à taux fixe représente 82% de la dette brute au 31 décembre 2019 (avec Swap et tunnel de swaption) et 86% en incluant les Caps. (en milliers d'euros) 31/12/2019 Trésorerie 178 172 Equivalents de trésorerie 0 Trésorerie brute 178 172 Concours bancaires -4 141 Trésorerie nette 174 031 Valeurs mobilières de placement 146 Trésorerie nette et valeurs mobilières de placement 174 177 31/12/2018 70 518 - 70 518 -5 617 64 901 142 177 207 078 3.4. Rating Au 16 juillet 2019, S&P a confirmé la notation BBB de Carmila avec une perspective « positive ». Le 24 septembre 2019, dans le cadre d'une revue 3.5. Politique de distribution de dividendes La politique de distribution de dividendes de Carmila prend en compte, en plus des contraintes légales, différents facteurs, notamment les résultats, la situation financière et la mise en œuvre des objectifs. Carmila se fixe pour objectif de proposer à ses actionnaires de distribuer un montant annuel représentant environ 90% du résultat net récurrent par action. Les distributions de Carmila seront opérées sur le bénéfice distribuable le cas échéant et, en complément, par des distributions de primes. sectorielle, S&P a revu la perspective de Carmila de « positive » à « stable ». Il est rappelé que, afin de pouvoir bénéficier du régime SIIC en France, Carmila est tenu de distribuer une part significative de ses bénéfices à ses actionnaires (dans la limite du résultat SIIC et du bénéfice distribuable) : 95% des bénéfices provenant des revenus locatifs au niveau de la société Carmila ;

70% des plus-values ; et

plus-values ; et 100% des dividendes en provenance de filiales soumises au régime SIIC Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 50 Confiant dans la solidité du business model de Carmila et son efficacité, le management proposera l'Assemblée Générale devant se réunir le 14 mai 2020 le maintien du dividende 2019 au même niveau que le dividende 2018, soit 1,50 € par action. Ce niveau de dividende représente un ratio de pay- out (dividende/résultat récurrent) de 92,5% pour 2019 contre 98% pour l'exercice 2018. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 51 4. CAPITAUX PROPRES ET ACTIONNARIAT en euros Nombre d'actions Capital social Primes d'émission Primes de fusion Au 1er janvier 2019 136 561 695 819 370 170 519 655 151 1 748 548 849 Distribution de dividendes AG du 16/05/2019 - - - - 138 314 000 Création de nouvelles actions 120 148 720 888 - 720 888 - Reclassement primes - - 1 677 000 - 1 677 000 Au 31 décembre 2019 136 681 843 820 091 058 520 611 263 1 608 557 849 Le capital social au 31 décembre 2019 est constitué de 136 561 695 actions de catégorie A et de six euros (6€) de valeur nominale chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées. Le capital est par ailleurs constitué de 120 148 actions de catégories B de six euros (6€) de valeur nominale chacune. Le 16 mai 2019, l'Assemblée générale a approuvé, sur proposition du Conseil d'administration, la distribution d'un dividende de 1,50 euro par action au titre de l'exercice 2018 versé en une fois. Le dividende a été détaché le 21 mai et versé le 23 mai. Il a été prélevé à hauteur de 66,5 millions d'euros sur le bénéfice distribuable et le solde sur la prime de fusion pour 138,2 millions d'euros. Par ailleurs, la société a procédé à l'émission de 112 611 actions de catégorie B dans le cadre du plan d'attribution d'actions de préférence aux salariés clés et aux mandataires sociaux de Carmila, voté par l'Assemblée Générale du 16 mai 2018. Cette augmentation de capital s'est faite par imputation sur la prime d'émission. Le capital de Carmila est réparti entre les mains d'associés stables. Au 31 décembre 2019, le premier d'entre eux est le groupe Carrefour qui détient une participation de 35,4% du capital de Carmila, mise en équivalence dans ses comptes consolidés. Carrefour développe avec Carmila un partenariat stratégique visant à redynamiser et transformer les centres commerciaux attenants à ses hypermarchés en France, en Espagne et en Italie. Le solde du capital - 64,6% - est essentiellement détenu par des investisseurs à long terme émanant d'importantes compagnies d'assurance ou d'acteurs financiers de premier rang. Le second actionnaire de référence est le groupe Colony qui détient 9,3% du capital de Carmila. Les actions de Carmila S.A. sont admises aux négociations sur le compartiment A d'Euronext Paris depuis le 1er janvier 2018. Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 52 5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 5.1. Evolution de la gouvernance Démission du Président-Directeur Général et nomination d'un nouveau Président-Directeur Général Lors du Conseil d'Administration qui s'est réuni le 15 mai 2019, Monsieur Jacques Ehrmann a présenté sa démission de ses fonctions de Président-Directeur Général et d'administrateur de Carmila. Cette démission a pris effet le 30 juin 2019. Après avis de son Comité des Rémunérations et des Nominations, le Conseil d'Administration a choisi Monsieur Alexandre de Palmas pour succéder à Monsieur Jacques Ehrmann comme administrateur et Président-Directeur Général de Carmila à compter du 1er juillet 2019. Après une première expérience d'immobilier commercial au sein du Groupe Casino, Alexandre de Palmas, 45 ans, a exercé des fonctions de direction générale chez Clear Channel, Elior (restauration commerciale) et Carrefour Proximité qui l'ont placé au cœur des problématiques de consommation et de marketing, connaissances précieuses pour le développement de Carmila, acteur majeur des centres commerciaux en France, en Espagne et en Italie. Nomination de Monsieur Jérôme Nanty en qualité d'administrateur Monsieur Jérôme Nanty a été coopté en qualité d'administrateur, lors de la réunion du Conseil d'administration du 3 avril 2019, en remplacement de Monsieur Francis Mauger. 6. PERSPECTIVES Carmila bénéficie d'une forte visibilité sur ses revenus (baux longs, indexation, taux d'occupation stable et solide), de gains de productivité qui lui permettent de réduire son ratio de coûts et d'une structure financière solide avec un coût de la dette stable et prévisible (rating BBB de S&P, dette à maturité longue, à taux fixe à 82%, bonne liquidité financière). Par ailleurs, Carmila dispose de leviers de croissance puissants : une croissance organique soutenue, un pipeline contrôlé composé de grands projets structurants et créateurs de valeur, une stratégie de marketing digital locale qui vise à aider les commerçants à développer leur CA. De plus, les équipes Carmila sont agiles, dynamiques, expertes en centres commerciaux leaders dans leur territoire et tournées vers l'innovation. Elles étudient et développent des relais de croissances prometteurs, comme la valorisation des fonciers en partenariat avec Carrefour Property, ou le développement continu des activités de co-entreprises avec des objectifs de TRI à 5 ans à deux chiffres. En conséquence, le Management de Carmila est confiant sur la pérennité et la force du business model de la société. 2020 sera une année de lancement de grands projets pour développer la croissance de la société avec pour objectifs : 3 livraisons de projets de promotion, notamment l'extension de Nice Lingostière et la restructuration de Calais Coquelles avec l'implantation de Primark sur 6 000m² ;

Des avancées significatives sur les projets phares après les élections municipales ;

La poursuite de la sélectivité sur les acquisitions pour se concentrer sur des opportunités financièrement très favorables ;

L'accélération de la croissance issue du Business development. Dans ce contexte, Carmila a pour objectif une croissance du résultat récurrent par action comprise entre +2% et +4% sur la base d'un résultat récurrent par action 2019 de 1,61€ par action, retraité du produit financier sur placement de 2 millions d'euros enregistré en 2019 dans les comptes Carmila - Rapport financier annuel 31 décembre 2019 53 La Sté Carmila SA a publié ce contenu, le 13 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le13 février 2020 18:36:06 UTC. Document originalhttps://www.carmila.com/wp-content/uploads/2020/02/20-02-13-Carmila-Resultats-annuels-2019-VF-version-complete.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/E6796156D2B263F37DC77ACE2645E7F7F484DADA 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur CARMILA 19:37 CARMILA : publie ses résultats annuels 2019 PU 17:46 CARMILA : Résultats annuels 2019 BU 23/01 CARMILA : Moyens portés au contrat de liquidité au 31 décembre 2019 PU 23/01 CARMILA : Moyens portés au contrat de liquidité au 31 décembre 2019 BU 2019 CARMILA : Déclaration mensuelle des droits de vote CO 2019 CARMILA : Déclaration mensuelle des droits de vote CO 2019 CARMILA C : ée Carmila Event, une agence événementielle intégrée au service des .. PU 2019 EN DIRECT DES MARCHES : Atos, Renault, Dassault Systèmes, EDF, Europcar, Air .. 2019 CARMILA : Information financière au 30 septembre 2019 PU 2019 CARMILA : Chiffre d'affaires 3è trimestre CO Recommandations des analystes sur CARMILA 2019 BOURSE DE PARIS : Les indices s'envolent avec la colombe Powell 2019 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe RE 2019 BOURSE DE PARIS : Moyen-Orient, Chine, Fed... Trump fait monter la pression Données financières (EUR) CA 2019 364 M EBIT 2019 280 M Résultat net 2019 162 M Dette 2019 2 426 M Rendement 2019 8,36% PER 2019 18,0x PER 2020 10,3x VE / CA2019 13,4x VE / CA2020 13,5x Capitalisation 2 455 M Graphique CARMILA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CARMILA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 16,48 € Dernier Cours de Cloture 18,00 € Ecart / Objectif Haut 22,2% Ecart / Objectif Moyen -8,47% Ecart / Objectif Bas -45,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alexandre De Palmas Chairman & Chief Executive Officer Patrick Armand Chief Financial Officer Francis André Mauger Director Nadra Moussalem Independent Director Nathalie Robin Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CARMILA -10.00% 2 675 SIMON PROPERTY GROUP -6.57% 42 707 THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.00% 21 031 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD -11.06% 18 862 SCENTRE GROUP 1.83% 13 755 REGENCY CENTERS CORPORATION -1.24% 10 441