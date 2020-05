Carmila : réduction du dividende proposé en AG

15/05/2020 | 07:36

Carmila annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale qui se tiendra à huis clos le 29 juin, le versement d'un dividende d'un euro par action, contre 1,50 euro par action initialement envisagé, avec option de paiement en action.



Carrefour et les actionnaires institutionnels représentant 78% du capital se sont déjà engagés à opter pour le paiement du dividende en actions à hauteur d'au moins 50% de leur dividende. Carmila renforce ainsi ses fonds propres d'au moins 121 millions d'euros.



A ce jour, l'ensemble des centres commerciaux de Carmila en France a réouvert ses portes le 11 mai, mais certains commerces restent fermés par décret et les modalités de réouverture des centres commerciaux en Espagne et en Italie ne sont que partiellement connues.



