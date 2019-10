Communiqué de presse

À Paris, le 3 octobre 2019

Carmila remporte le Grand Prix de la Transparence 2019

Carmila a remporté le Grand Prix de la Transparence du Document de Référence pour les sociétés hors SBF 120 lors de la 10ème édition de la cérémonie des Grands Prix de la Transparence organisée par Labrador, qui s'est déroulée le mercredi 2 octobre en présence de Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, et de plus de 280 invités issus des directions financières, juridiques et conformités des plus grandes sociétés françaises.

Depuis 2008, les Grands Prix de la Transparence récompensent la qualité de l'information réglementée des sociétés de droit français du SBF120 et identifient les sociétés qui adoptent les meilleures pratiques en matière de transparence dans leurs Document de Référence, Charte éthique, brochure de convocation et site internet.

L'objectif de ces Grands Prix est de permettre aux émetteurs de mesurer chaque année au travers de 201 critères de notation objectifs et exigeants, leurs performances en matière de transparence et d'identifier les meilleures pratiques du secteur

Ce prix récompense la clarté de la stratégie et du modèle d'affaires de Carmila et la volonté de l'équipe de Carmila d'adopter les meilleures pratiques du secteur en matière de qualité de communication et d'information depuis la cotation de la société en juillet 2017.

Alexandre de Palmas a commenté : « Nous sommes fiers de ce prix qui salue la qualité de la communication de Carmila et sa volonté d'échanger avec ses parties prenantes sur sa stratégie, ses ambitions ainsi que les résultats obtenus de manière dynamique, simple et transparente. »

