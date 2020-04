Carmila : reporte son Assemblée Générale au 29 juin 2020

Regulatory News:

Les mesures de confinement strictes et de fermeture provisoire des commerces imposées par les gouvernements des trois pays dans lesquels Carmila (Paris:CARM) opère, touchent l’ensemble des centres commerciaux de Carmila dont la plupart des boutiques sont aujourd’hui fermées. Toutefois, ils restent ouverts pour donner libre accès, tant aux commerces essentiels encore en activité, qu’aux hypermarchés Carrefour qui restent ouverts au public. Des dispositifs d’aide aux activités et entreprises ont été annoncés dans les trois pays mais n’ont pas à ce stade été précisés.

Dans ce contexte, et dans l’attente i) de la précision et/ou la mise en place de ces dispositifs, et ii) de plus amples informations sur les mesures de sorties de confinement, le Conseil d’Administration de Carmila a décidé de reporter l’Assemblée Générale des actionnaires initialement prévue le 14 mai 2020 au 29 juin 2020 afin de pouvoir gagner en visibilité avant de se prononcer définitivement sur le montant et les modalités de paiement du dividende 2019 devant être versé en 2020.

Par ailleurs, le 13 février dernier, Carmila annonçait s’être fixé un objectif de croissance du résultat récurrent par action en 2020 compris entre +2% et +4%. A ce jour, les incertitudes quant à la durée de cette crise sanitaire et à l’étendue des dispositions qui seront prises par les différents gouvernements rendent difficiles la visibilité et l’estimation des résultats 2020 qui seront nécessairement impactés par la crise en cours. Des mesures ont été prises pour reporter les investissements non indispensables et renforcer davantage la trésorerie de la société.

Carmila, si elle souhaite être prudente dans la gestion de sa trésorerie disponible, réaffirme qu’elle bénéficie d’une forte solidité financière, de lignes de crédit non tirées et d’une trésorerie excédentaire de plus de 350 millions d’euros qui lui permettront de faire face sereinement à cette crise sanitaire.

