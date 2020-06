Centres commerciaux Carmila : Une activité post-réouverture encourageante

Regulatory News:

Les centres commerciaux Carmila (Paris:CARM) ont rouvert leurs portes - la totalité en France et en Italie, une grande majorité en Espagne - dans le plus grand respect des mesures sanitaires. Centres ancrés au cœur des territoires, ils affichent des résultats encourageants en termes de fréquentation et de chiffres d’affaires, et exercent pleinement à nouveau leur rôle d’acteurs de proximité, raison d’être de Carmila.

100% des centres commerciaux opérationnels dès les dates de réouverture en France et en Italie

Alors même qu’ils ont conservé une continuité d’activité pendant le confinement afin de maintenir ouverts les hypermarchés et commerces de première nécessité, tous les centres commerciaux de Carmila ont pu rouvrir leurs boutiques à l’exception des activités de restauration et de loisirs, à compter du 11 mai pour la France et le 18 mai pour l’Italie. En Espagne, où le déconfinement a débuté le 25 mai de manière progressive, 78% des centres de Carmila et 82% des commerces sont ouverts à date, les boutiques demeurant fermées étant essentiellement des activités de restauration et de loisirs, ou se situant dans les régions où le déconfinement est plus progressif, comme Madrid et Barcelone.

L’ouverture partielle des centres pendant le confinement a permis aux équipes d’expérimenter des dispositifs sanitaires stricts et efficaces qui ont été complétés et enrichis pour une plus large ouverture, en relation avec les autorités sanitaires. En France, l’intégralité des centres commerciaux Carmila, y compris ceux supérieurs à 40 000 m², ont pu rouvrir dès le lundi 11 mai, grâce à leur ancrage territorial et à la mobilisation des équipes.

Des fréquentations encourageantes dans un contexte de réouverture

En France, qui représente 72% du patrimoine de Carmila, les centres commerciaux Carmila affichent, sur les 3 premières semaines de réouverture, une fréquentation moyenne égale à 80% de la fréquentation de la même période en 2019, en dépit des mesures sanitaires visant à réguler les flux.

En Italie, où l’intégralité des centres ont rouvert le 18 mai, la fréquentation moyenne des deux premières semaines d’ouverture est, compte-tenu du respect de règles sanitaires contraignantes, à 70% de la fréquentation habituelle sur la même période.

En Espagne, qui représente 23% du patrimoine de Carmila, les centres commerciaux de Carmila Espagne ont pu accueillir sur la première semaine de réouverture, tout en régulant les flux, 70% de la fréquentation 2019, avec des taux de transformation en achats particulièrement élevés.

Des chiffres d’affaires des commerçants également encourageants

En France, sur les deux premières semaines d’ouverture, et sur un panel de 209 boutiques, les chiffres d’affaires des commerçants représentent en moyenne 92% des chiffres d’affaires de la même période l’an dernier. Le secteur Beauté-Santé affiche en moyenne un chiffre d’affaires égal à 105% de celui de l’an passé tandis que l’Equipement du Ménage affiche une nette surperformance de 45%. Les boutiques du secteur Culture/Cadeaux/Loisirs affichent en moyenne un chiffre d’affaires égal à 91% de celui de l’an passé. Pour le secteur de l’Equipement de la Personne, en dépit de performances hétérogènes en fonction des enseignes, les 119 enseignes du panel ont réalisé un chiffre d’affaires moyen égal à 90% du chiffre d’affaires N-1*, avec de bonnes performances notamment au sein des moyennes surfaces de Prêt-à-Porter, du Prêt-à-Porter Enfant et de la Lingerie.

En Espagne, sur une seule semaine de réouverture, les chiffres d’affaires ont connu des résultats excellents, boostés par un taux de transformation très élevé, tous secteurs confondus. Sur un panel de 320 boutiques, les chiffres d’affaires de cette première semaine surperforment de 35% les performances N-1.

En Italie, la remontée des chiffres d’affaires est insuffisante en nombre pour pouvoir dégager une tendance à date.

Cette bonne performance témoigne de l’attractivité du modèle des centres commerciaux de Carmila : des centres de proximité historiques avec des hypermarchés, des commerces et des services utiles au quotidien, bénéficiant d’une notoriété et d’un dynamisme établi, des sites accessibles au plus grand nombre et exploités dans des conditions d’accueil optimales.

Ces résultats s’appuient également sur l’expertise de Carmila en termes de connaissance client et de maîtrise des solutions de marketing digital local. Depuis le confinement, les équipes n’ont cessé de maintenir un lien constant et de qualité avec les clients, en informant sur les gestes barrières, en rassurant quant aux conditions d’accueil, et en proposant des solutions de réservation en ligne et de click and collect. Depuis le 17 mars, les centres commerciaux Carmila ont ainsi publié, en France, près de 10 000 posts sur les réseaux sociaux, pour une portée de plus de 17 millions de contacts.

Carmila reste prudent quant à ces résultats encourageants compte tenu des courtes périodes considérées. Des tendances plus robustes pourront être dégagées d’ici la fin du troisième trimestre 2020.

*Chiffres d’affaires sur la deuxième semaine d’ouverture du 18 au 23 mai, compte-tenu de l’ouverture décalée d’un nombre significatif d’enseignes du panel en première semaine.

Calendrier Financier

29 juin 2020 (9h30) : Assemblée Générale des actionnaires à huis clos

29 juillet 2020 (après clôture des marchés) : Résultats semestriels 2020

30 juillet 2020 (14h30) : Réunion d’Information Financière

23 octobre 2020 (après clôture des marchés) : Activité du troisième trimestre 2020

