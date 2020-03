Crise sanitaire du Covid-19 : La solidité financière de Carmila lui permet de passer sereinement la crise sanitaire actuelle et d'accompagner ses commerçants

Regulatory News:

Les trois pays dans lesquels Carmila (Paris:CARM) opère, la France, l’Espagne et l’Italie, font désormais l’objet de restrictions d’ouverture des commerces aux seuls commerces essentiels.

Sites de proximité sur l’ensemble des territoires, les centres commerciaux de Carmila gardent une fonction essentielle pour la population dans cette période de crise :

- Ceux-ci étant tous rattachés à des hypermarchés Carrefour, ils restent accessibles au public et les boutiques du centre commercial autorisées à exercer leur activité sont également ouvertes. Les commerces non essentiels sont quant à eux fermés conformément aux dispositions règlementaires propres à chaque pays.

- Les équipes de Carmila et de Carrefour Property continuent à gérer localement les sites ; le dialogue et le travail avec les commerçants sont permanents, que leur magasin soit ouvert ou fermé.

Afin d’accompagner les locataires dans cette période, Carmila suspend le règlement de la prochaine échéance de loyer et de charges jusqu’à fin avril. Carmila a ainsi décidé, sur l’ensemble des trois géographies et pour l’intégralité du deuxième trimestre 2020, d’aménager les loyers et charges en les facturant en 3 échéances mensuelles à terme échu. Ces mesures visent à protéger la trésorerie des commerçants dans l’attente de la mise en place des dispositifs publics annoncés.

Par ailleurs, le groupe Carmila rappelle qu’il bénéficie d’une forte solidité financière, de lignes de crédit non tirées et d’une trésorerie excédentaire qui lui permettront de faire face sereinement à cette crise sanitaire, même si celle-ci était amenée à se prolonger plusieurs mois. Le groupe dispose dans ses trois pays d’une trésorerie positive et de la capacité à renforcer rapidement celle-ci : à date le programme de billet de trésorerie d’un maximum de 600 M€ est utilisé à hauteur de 13% et le Groupe vient, par mesure de sécurité, d'exercer ses droits à hauteur de 200 M€ sur sa ligne de crédit non tirée de 750 M€. Des mesures ont été prises pour reporter les investissements non indispensables et renforcer davantage la trésorerie de la société.

*******

Calendrier Financier

23 avril 2020 (après clôture des marchés) : Activité du premier trimestre 2020

14 mai 2020 (9h00) : Assemblée Générale des actionnaires

29 juillet 2020 (après clôture des marchés) : Résultats semestriels 2020

30 juillet 2020 (14h30) : Réunion d’Information Financière

23 octobre 2020 (après clôture des marchés) : Activité du troisième trimestre 2020

*******

A propos de Carmila

Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2019, son portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,4 milliards d’euros. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité commerciale : commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de centre et asset management.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region).

Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200318005674/fr/