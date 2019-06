Carnival : abaissement de fourchette cible de BPA annuel

20/06/2019 | 13:48

A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Carnival indique ne plus s'attendre qu'à un BPA ajusté entre 4,25 et 4,35 dollars, à comparer à une fourchette cible qui allait de 4,35 à 4,55 dollars en mars.



Le croisiériste anglo-américain justifie cet abaissement notamment par des impacts défavorables liés à des perturbations sur des voyages de Carnival Vista et au changement de politique des Etats-Unis concernant les voyages vers Cuba.



Sur son deuxième trimestre comptable, le groupe basé à Miami a vu son BPA ajusté se tasser de 3% à 66 cents, malgré des revenus en croissance de 9% à 4,8 milliards grâce à des capacités et des dépenses à bord accrues.



