Carpetright plc : une offre XXS fait chuter le titre

L'enseigne britannique de revêtements de sols Carpetright s'effondre de 47% à la Bourse de Londres, après avoir révélé que Meditor lui a soumis une offre de reprise à 5 GBp par action, alors que le titre cotait 9,12 GBp à la clôture hier. L'entreprise, en grandes difficultés financières, cherche à refinancer ses prochaines échéances de dette. Le management estime les besoins à 80 Mds£ pour faire face aux remboursements exigibles dans les mois à venir.

Après avoir exploré diverses solutions de financement à long terme, elle a entamé des pourparlers avec Meditor, qui est à la fois son créancier et son actionnaire. "L'offre éventuelle permettrait la mise en place d'une nouvelle structure de financement pour Carpetright, qui nous permettrait de poursuivre notre reprise et de faire les investissements nécessaires pour améliorer notre activité", a expliqué le président Bob Ivell. Si l'offre se confirme, Meditor convertirait la majorité de sa créance en actions et injecterait des fonds additionnels.

Selon les règles britanniques de prise de contrôle, Meditor a jusqu'au 28 novembre pour faire une offre ferme pour la société.