CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS : MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES INFORMATIONS RELATIVES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 3 MAI 2019

CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS

Société anonyme au capital de 4.786.635 euros

Siège social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS

768 801 243 RCS Paris

Paris, le 12 avril 2019





MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES INFORMATIONS RELATIVES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 3 MAI 2019





La société Carpinienne de Participations informe ses Actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire est convoquée pour le vendredi 3 mai 2019, à 9h30, au 20, avenue Franklin Delano Roosevelt - 2ème étage, 75008 Paris.

L’avis préalable de réunion à l’Assemblée, comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 29 mars 2019 (bulletin n° 38).

L’avis de convocation à l’Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 12 avril 2019 (bulletin n° 44) ainsi que dans le journal d’annonces légales « Le Publicateur Légal » du 12 avril 2019.

Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans ces avis.

Les informations et documents relatifs à cette Assemblée, et en particulier le rapport annuel, peuvent être consultés sur le site internet de la Société : http://www.carpinienne-de-participations.fr



L’ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée sont tenus à la disposition des Actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Contact :

M. Didier Lévêque

Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00

Email : contact-sacp@euris.fr

http://www.carpinienne-de-participations.fr







Pièce jointe