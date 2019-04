Carpinienne de Participations : Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire paru dans le journal « Les Echos Sociétés - Le Publicateur Légal » du 12 avril 2019

-Délégation de compétence à confé- rer au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mo- bilières donnant droit à l'attribution d'ac- tions nouvelles ou existantes de la So- ciété ou d'actions existantes de toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une parti- cipation, avec suppression du droit pré- férentiel de souscription, dans la cadre d'une offre visée à l'article L 411-2, II du Code monétaire et financier,

Tout actionnaire, quel que soit le nom- bre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vi- gueur. S'il souhaite y assister personnel- lement, il devra faire la demande d'une carte d'admission auprès de la Société, par courrier au siège social ou par mail à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : s e r v i c e j u r i d i - que@euris.fr. A défaut d'y assister per- sonnellement, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois modalités de participation suivantes :

à l'adresse servicejuridique@euris.fr une copie numérisée du formulaire de vote par procuration signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné.

Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à l'assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom et domicile.

code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Droit de communication des action- naires

En application de l'article R.225-73-1 du code de commerce, l'ensemble des informations et documents relatifs à l'as- semblée générale et visés dans cet article pourront être consultés à compter du 12 avril 2019 sur le site internet de la so- c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : http ://www.carpinienne-de-participa- tions.fr, rubrique Assemblée Générale.

L'ensemble des documents visés aux articles R.225-89 et suivants du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société

à compter du présent avis.

Questions écrites

Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée.

Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social : Car- pinienne de Participations, Service Juri- dique, 83, rue du Faubourg Saint-Ho- n o r é , 7 5 0 0 8 P a r i s , o u p a r t é l é c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : s e r v i c e j u r i d i - que@euris.fr. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription en compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du code monétaire et financier. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.

Conformément à la législation en vi- gueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera ré- putée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions -réponses.

Le Conseil d'Administration