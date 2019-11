Carrefour : Un support long terme à exploiter 29/11/2019 | 10:32 achat En cours

Cours d'entrée : 15.2€ | Objectif : 15.9€ | Stop : 14.8€ | Potentiel : 4.61% Carrefour évolue à proximité d'une importante zone support en données hebdomadaires vers 14.83 EUR conférant un bon timing à l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 15.9 €. Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 14.83 EUR en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 14.94 EUR.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sous-secteur Supermarchés et Épiceries Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CARREFOUR 1.44% 13 279 WALMART INC. 27.49% 337 787 AVENUE SUPERMARTS LTD 15.96% 16 151 FAMILYMART CO., LTD. -80.99% 12 038 ICA GRUPPEN 33.21% 8 872 DAIRY FARM INTERNATIONAL HO.. -34.76% 8 022 KESKO 31.47% 6 587 J SAINSBURY PLC -16.64% 6 285 LAWSON, INC. -11.93% 5 463 AXFOOD AB (PUBL) 38.37% 4 592 INRETAIL PERU CORP. 29.05% 3 557

Données financières (EUR) CA 2019 72 758 M EBIT 2019 2 022 M Résultat net 2019 427 M Dette 2019 10 657 M Rendement 2019 3,35% PER 2019 30,1x PER 2020 13,0x VE / CA2019 0,31x VE / CA2020 0,25x Capitalisation 12 067 M Prochain événement sur CARREFOUR 05/03/20 Année 2019 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 18,96 € Dernier Cours de Cloture 15,13 € Ecart / Objectif Haut 78,5% Ecart / Objectif Moyen 25,3% Ecart / Objectif Bas -16,6% Dirigeants Nom Titre Alexandre Bompard Chairman & Chief Executive Officer Matthieu Malige Chief Financial Officer Nicolas Bazire Non-Independent Director Jean-Laurent Bonnafé Director Charles Edelstenne Independent Director