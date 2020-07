Carrefour : Barclays reste à 'surpondérer'

02/07/2020 | 15:08

Barclays réitère sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 17,5 euros sur Carrefour, malgré un abaissement de 4% de ses estimations de BPA pour le géant de la distribution alimentaire, pour tenir compte des derniers mouvements de changes.



Le broker estime que le titre se traite avec une décote de 30% par rapport à ses pairs (10,3 fois le BPA 2021 contre 14,6 en moyenne sectorielle), décote qu'il considère comme 'injustifiée au vu de son potentiel de hausse des marges et de son bilan solide'.



