Carrefour : Barclays voit un faible début d'année

09/04/2019 | 11:17

Barclays réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' et son objectif de 17,5 euros sur Carrefour, pensant que 'la nouvelle loi sur la distribution en France a eu un impact limité sur la croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre'.



'Bien que l'inflation des prix se soit accélérée dans certaines catégories de produits, le groupe a continué de perdre des parts de marché durant la période selon Kantar Worldpanel', prévient l'intermédiaire financier.



Dans l'ensemble, il prévoit des ventes comparables hors essence et effets calendaires en baisse de 1,5% dans les hypermarchés, mais en hausse de 1,3% dans les supermarchés, globalement en ligne avec les tendances du quatrième trimestre.



