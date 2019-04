Carrefour : Invest Securities ajuste sa cible

02/04/2019 | 09:37

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Carrefour 'avec un outlook légèrement positif', Invest Securities ajuste son objectif de cours de 15,4 à 16 euros, dans une note où il pointe 'les limites du plan de transformation'.



'Carrefour est engagé sur la voie d'un redressement qui ne fait plus de doute mais dont les retours restent incertains dans un contexte sectoriel toujours aussi compliqué', estime l'analyste en charge du dossier.



'Nos prévisions de résultats, même relevées, ne sont pas fondamentalement modifiées avec une croissance toujours contrainte et des coûts exceptionnels limitant l'impact de la génération de FCF', poursuit-il.



