Carrefour : Invest Securities ajuste son objectif de cours

31/07/2019 | 10:21

Le bureau d'analyses confirme son opinion Neutre sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 16,40 (au lieu de 16 E).



Invest Securities estime que la publication des résultats du 1er semestre 2019, n'a pas fondamentalement modifié la donne pour Carrefour, qui au-delà de l'action énergique engagée par une Direction exécutive et opérationnelle dont le renouvellement s'accélère, peine à retrouver le chemin de la croissance, en particulier au niveau de la top line en France toujours sous pression.



' Alors que dans le même temps, l'Europe souffre en partie pour les mêmes raisons, entre déficit de conjoncture et faible emprise de Carrefour sur les marchés correspondants (runner-up) ' explique le bureau d'analyses.



' LA question qui nous taraude reste celle d'une reconquête organisée principalement autour d'un programme massif de réduction de coûts dont l'exécution est à mi-chemin, mais dont l'évaluation des effets nets de réinvestissements, est encore aléatoire avec des risques de contre-productivité ' rajoute Invest Securities dans son analyse du jour.



