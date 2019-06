Carrefour : Jefferies préconise toujours de conserver

26/06/2019 | 10:42

Le bureau d'études Jefferies confirme son conseil de conserver l'action Carrefour quelques jours après que le distributeur a annoncé la vente d'actifs en Chine. L'objectif de cours de 17 euros est également maintenu.



Le groupe a en effet cédé 80% du capital de Carrefour Chine au groupe local Suning.com suinvnt une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros. De ce fait, cette filiale a selon Jefferies été valorisée plus de 20 fois en termes de ratio valeur d'entreprise / EBITDA, ce qui est qualifié 'd'excellent résultat'. Bref, Carrefour a très bien vendu sa filiale.



A partir de là, terminent les analystes, l'éventuelle appréciation du titre Carrefour dépendra des progrès opérationnels du groupe en France.









