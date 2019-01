23/01/2019 | 09:38

Tout en confirmant ce matin son conseil de 'conserver' l'action Carrefour, le bureau d'études Jefferies a ajusté à la hausse son objectif de cours de 15 à 16 euros. Le titre s'échange à plus de 17 euros ce matin à la Bourse de Paris, où il tient la tête du CAC 40 en prenant 5%.



Le distributeur français a publié hier soir son CA pour l'exercice 2018. 'Les ventes du 4e trimestre ont confirmé la persistance des difficultés en Europe', attaque une note de recherche, mais les conséquences du mouvement de protestation des 'gilets jaunes' en France ont été moins fortes que redouté. Ressorti à 22,64 milliards d'euros, le CA du 4e trimestre était en ligne avec les attentes, et la contraction à données comparables de l'activité hexagonale s'est révélée moins forte que prévu (- 0,1%, contre - 0,3%).



De plus, Carrefour vise un résultat opérationnel courant 2018 de l'ordre de 1.930 millions d'euros, soit environ 2% de plus que les projections du consensus, en raison notamment de l'amélioration de la situation au Brésil, ajoutent les analystes.



Prudent, Jefferies estime que les investisseurs devraient maintenant se focaliser sur 2019, et notamment sur l'amélioration attendue en Europe, alors que la base de comparaison devient moins favorable.







