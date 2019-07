Carrefour : Oddo confirme son conseil après les résultats

26/07/2019 | 10:09

Le chiffre d'affaires du Groupe progresse de +3,5% à 38 793 ME (+2,1% à changes constants) au 1er semestre. Le résultat net, part du Groupe s'établit à (399) ME. Le résultat net ajusté, part du Groupe s'améliore de 44 ME, à 179 ME contre 135 ME au 1er semestre 2018.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif inchangé de 20 E. ' La décote du titre nous semble attractive '.



' Ses semestriels sont encourageants notamment sur la France. La balance entre les gains de productivité et les investissements commence à s'équilibrer ' indiquent les analystes.



Oddo estime que les semestriels 2019 sont en ligne avec les attentes avec une France meilleure qu'escomptée et un bon 2ème trimestre sur le plan commercial.



Le bureau d'analyses souligne que les objectifs de baisse de coûts sont confirmés à 2,6 MdE (hors Chine) - 1,4 MdE générés à date dont 470 ME au cours du 1er semestre 2019.



