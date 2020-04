Carrefour : Oddo reste à l'achat en preview des ventes au T1

14/04/2020 | 09:56

L'analyste Oddo BHF confirme ce mardi sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Carrefour, estimant que la crise du COVID-19 'pourrait booster les ventes de 5.5%'.



'D'après nos estimations, les ventes du T1 2020 de Carrefour sont boostés d'environ 1 MdE, soit une marge brute additionnelle estimée à 200 ME. Nous espérons que le groupe sera en capacité de donner un éclairage sur implications opérationnelles de cette crise. Notre scénario est qu'elle sera légèrement négative en EBIT 2020 (-2.4%)', commente le broker.



Oddo BHF confirme également son objectif de cours de 18 euros sur le titre, estimant que celui-ci, 'bien que plus exposé au niveau économique (en raison de poids des hypermarchés et de son exposition au Latam et à l'Europe du Sud)', supporte 'une décote massive (>20%) qui nous semble exagérer les risques opérationnels du groupe'.



