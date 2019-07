Carrefour : les prévisions de résultats d'Oddo

01/07/2019 | 10:59

Oddo s'attend à un Ebit au 1er semestre 2019 stable en déclaré et de +4,6% en organique. Le bureau d'analyses estime que plusieurs éléments pénaliseront la profitabilité du 1er semestre (investissement prix et digitaux, déconsolidation de la Chine).



Pour la France et l'Europe, Oddo s'attend à un repli au 1er semestre de respectivement -4,5% et -9,2% avec une croissance soutenue au Latam : +15,3% en organique (dont +17,8% au Brésil).



' Le 2ème semestre (60% des résultats annuels) devrait afficher un redressement (+9.4%e en organique en Ebit) ' indique Oddo. Le bureau d'analyses conserve un scénario d'une dynamique annuelle de 7,4% en organique avec un Ebit annuel à 2 080 ME.



Oddo confirme sa recommandation à Achat sur la valeur avec un objectif de cours de 20 E. ' La décote du titre nous semble attractive (-9% sur nos attentes d'EV/EBIT et de PE 2019e et -16% sur 2020e) '.



