Carrefour : pour Oddo BHF, 'la stratégie est la bonne'

09/04/2019 | 10:12

Alors que Carrefour publiera son chiffre d'affaires au premier trimestre 2019 le 24 avril, l'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe, prévoyant des ventes 'satisfaisantes en alimentaire', bien que 'challenging' en non-alimentaire.



'Nous tablons sur un CA consolidé TTC de 20 MdE, -3.2% en déclaré compte tenu d'un impact changes de -3.4%e, d'un impact calendaire de -1.6%e et d'un effet essence à -0.5%e. Les performances organiques (+1.9%e vs +1.4% au T4 2018) et LFL (+1.6% vs +1.1% au T4 2018) devraient être correctes, en dépit d'un contexte concurrentiel toujours marqué et du recul des ventes non-alimentaires dans les hypermarchés en général', anticipe le broker.



Ainsi, pour Oddo BHF, si ces résultats devraient confirmer que la 'stratégie est la bonne', ils devraient également illustrer 'l'impératif pour le groupe d'accélérer ses réductions de surfaces non-alimentaires', en France comme à l'étranger.



L'analyste réaffirme au passage son objectif de cours de 20 euros, pour un potentiel de hausse de +19%.





