Carrefour : trop sanctionné selon Oddo BHF

07/01/2019 | 11:10

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 20 euros sur Carrefour, jugeant que le titre du géant de la distribution 'a été trop sanctionné par la crise des Gilets jaunes' et 'accuse à nouveau une décote sévère face aux pairs'.



Selon le bureau d'études, le marché anticipe une perte d'EBIT de 120 millions d'euros liée à cette crise, lorsque ses estimations sont inférieures de moitié, et ne donne aucun crédit au plan d'optimisation des coûts du groupe.



La configuration plus favorable des marges aux Brésil permet à Oddo BHF de maintenir sa prévision d'EBIT consolidé pour 2018 et de relever de 2% ses attentes en la matière pour 2019, pointant le caractère exceptionnel de la crise sociale en France.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.