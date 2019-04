Blockchain Carrefour – Nestlé : La technologie au service de la transparence alimentaire avec Mousline !

Nestlé et Carrefour annoncent aujourd'hui qu'ils donnent la possibilité aux consommateurs d'accéder à des informations issues de la première Blockchain sur une marque nationale en Europe. Ce partenariat s'appuie sur les valeurs communes de chaque entreprise pour apporter plus de transparence alimentaire aux consommateurs. D'un simple scan du produit depuis un smartphone, les consommateurs recevront des informations fiables et infalsifiables sur la chaine d'approvisionnement et de production. Dès le 15 avril, la technologie Blockchain sera appliquée sur la célèbre purée Mousline, disponible dans les rayons des magasins Carrefour en France. Après avoir rejoint la plateforme IBM Food Trust dès 2017 en tant que membre fondateur pour Nestlé, et en octobre dernier pour Carrefour, les 3 sociétés ont alors décidé de travailler ensemble sur ce projet.

Un partenariat tripartite pour plus de transparence alimentaire

Au-delà de la technologie innovante appliquée à cette première Blockchain sur une marque nationale, la conduite du projet revêt un caractère totalement inédit puisque, pour la première fois en Europe, un distributeur et un industriel de renommée mondiale ont travaillé conjointement à sa mise en oeuvre.

L'expertise de chacun a permis de concrétiser ce projet en moins de 6 mois, en capitalisant notamment sur le savoir-faire d'IBM, l'expérience de Nestlé qui a initié plusieurs tests en tant que membre fondateur de la plateforme Food Trust depuis 2017, et du savoir-faire de Carrefour qui a déjà déployé la technologie Blockchain sur plusieurs produits de ses Filières Qualité Carrefour depuis l'année dernière.

Pour Carrefour, ce partenariat tripartite s'inscrit dans la continuité de son programme en faveur de la transition alimentaire, Act For Food, et de sa volonté de promouvoir la Blockchain. Pour Nestlé, à travers une marque nationale comme Mousline, cette première Blockchain renforce le lien de confiance avec ses consommateurs, grâce à la transparence de son approvisionnement et de sa fabrication. Fidèle à son authenticité et son identité locale, Mousline est fière de créer ainsi un nouveau lien de proximité avec ses consommateurs par la valorisation de la qualité et de son savoir-faire.

La première Blockchain sur la purée Mousline 100% française

Concrètement, grâce au QR code apposé sur l'emballage du produit, chaque consommateur pourra accéder, via son smartphone sur une plateforme sécurisée, à des informations relatives à la chaîne d'approvisionnement de production notamment : les variétés de pommes de terre utilisées, les dates et le lieu de fabrication, des informations sur le contrôle qualité, les lieux et dates de stockage avant la mise en rayon.

La technologie Blockchain appliquée à la purée Mousline, produit connu de tous, permettra de mettre en valeur l'expertise des agriculteurs et des femmes et hommes qui apportent tous les jours leur savoir-faire et le soin nécessaire à la qualité d'une marque iconique et authentique.