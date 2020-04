CARREFOUR : Jefferies reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies maintient sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 16 euros sur Carrefour. Le courtier salue l'accélération des ventes suite aux mesures de confinement liées à la crise sanitaire mais note que cette augmentation sera d'avantage visible dans les petits magasins en France et met en avant un impact plus complexe en ce qui concerne les hypers. Il souligne aussi que les réalités pragmatiques de la crise obligent les distributeurs à réduire leurs investissements en marketing et en promotion ce qui contribue à la réduction des pressions concurrentielles dans le secteur.